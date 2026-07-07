Nije prošao kod Skariola, a Martineza neće ni dočekati: Rastali se Real i Len
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 2min | uto. 07.07.26. | 23:06
Kraljevski klub iskoristio opciju da izađe iz ugovora
Nije se Aleks Len naigrao kod Serđa Skariola, dok neće dobiti ni priliku da se dokaže pred Pedrom Martinezom, jer je Kraljevski klub objavio kraj saradnje s ukrajinskim centrom.
Stigao je Len u Madrid u doselekciji i sa zadatkom da pojača konkurenciju pod košem. Međutim, nije doneo ni blizu ono što se od njega očekivalo. Koliko nije zadovoljio ukuse Blankosa najbolje pokazuje i to što je Len imao višegodišnji ugovor s Realom, ali je najtrofejniji evropski klub odlučio da ne nastavi saradnju s njim.
Izabrane vesti
Ono što jeste Real pametno uradio jeste to što je Len imao u ugovoru opciju da klub može da ga otpusti posle prve godine, što je na kraju uslovilo kraj angažmana. Nekadašnji NBA as nije bio dobar ni u Evroligi, ni u Endesi. Len je u elitnom takmičenju 23 puta nosio dres Reala i u proseku postizao tri poena i dva skoka.
Odlaskom Ukrajinca počelo je renoviranje igračkog kadra Reala. Ono što je trenutno poznato jeste da je Kraljevski klub iz Valensije doveo Hajmea Pradilju, kao i to da je velika želja Reala Isak Bonga na kraju završio u Panatianikosu. Madriđani su jedno vreme figurirali kao potencijalna stanica Timotija Luvavua i Huanča Ernangomeza, dok se očekuje da Trej Lajls pređe u Hapoel, ali trenutno nema drugih aktivnosti Reala na tržištu.
Sigurno je da će Real imati neku potpuno novu koncepciju s Pedrom Martinezom, kao i to da ćemo od Blankosa gledati znatno bržu, dinamičniju i atraktivniju košarku.