Nije prošao kod Skariola, a Martineza neće ni dočekati: Rastali se Real i Len

Ono što jeste Real pametno uradio jeste to što je Len imao u ugovoru opciju da klub može da ga otpusti posle prve godine, što je na kraju uslovilo kraj angažmana. Nekadašnji NBA as nije bio dobar ni u Evroligi, ni u Endesi. Len je u elitnom takmičenju 23 puta nosio dres Reala i u proseku postizao tri poena i dva skoka.

Odlaskom Ukrajinca počelo je renoviranje igračkog kadra Reala. Ono što je trenutno poznato jeste da je Kraljevski klub iz Valensije doveo Hajmea Pradilju, kao i to da je velika želja Reala Isak Bonga na kraju završio u Panatianikosu. Madriđani su jedno vreme figurirali kao potencijalna stanica Timotija Luvavua i Huanča Ernangomeza, dok se očekuje da Trej Lajls pređe u Hapoel, ali trenutno nema drugih aktivnosti Reala na tržištu.

Sigurno je da će Real imati neku potpuno novu koncepciju s Pedrom Martinezom, kao i to da ćemo od Blankosa gledati znatno bržu, dinamičniju i atraktivniju košarku.