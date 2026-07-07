Biće Makabi opet moćan: Novi većinski vlasnici obećavaju ogromna ulaganja, kupili akcije za 50.000.000
Vreme čitanja: 2min | uto. 07.07.26. | 23:11
Rekanatiji su izjavili u zvaničnom saopštenju da će investirati desetine miliona dolara u budžet za plate igrača
Makabi iz Tel Aviva u prethodne dve sezone nije uspevao da se domogne doigravanja kada je reč o Evroligi, mahom zbog geopolitičke situacije koja ga je dovela do toga da svoje utakmice igra van Tel Aviva. Kako stvari stoje, Ponos Izraela će u narednim godinama ponovo biti strah i trepet evropske košarke, a sve zahvaljujući promenama u vlasničkoj strukturi.
Naime, izraelski mediji su preneli da će čuvena porodica Federman prodati svojih 29 odsto akcija i potpuno izaći iz kluba. Prvobitni plan je bio da taj udeo kupi konzorcijum predvođen Erikom Štilmanom, bogatim preduzetnikom iz sektora informacionih tehnologija.
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Međutim, postojao je interni akcionarski ugovor (vezan za pravo preče kupovine). Porodica Rekanati, koja je i sama bila manjinski vlasnik, iskoristila je to pravo, blokirala ulazak novog investitora sa strane, i sama isplatila Federmane. Rekanatiji su platili 50.000.000 dolara za pomenutih 29 odsto i sada drže 58 odsto kluba, što ih čini većinskim vlasnicima Makabija.
Odlazeći Federmani su bili suvlasnici Makabija preko 30 godina, te je jasno da njihov odlazak predstavlja ogromnnu promenu u izraelskom velikanu. Takođe, Dani Federman je godinama bio izvršni direktor i predstavljao je Ponos Izraela u bordu Evrolige.
Sa druge strane, Rekanatiji, novi većinski vlasnici, su jedna od najstarijih i najbogatijih bankarskih porodica u Izraelu. Oni su, kao i Federmani, ušli u klub devedesetih godina i do sada su uglavnom delili kontrolu sa drugom pomenutom porodicom, a od sada će imati skoro pa apsolutnu moć.
Ono što je ključno za Makabi, ali i za izraelsku i evropsku košarku je to što su Rekanatiji odmah izjavili u zvaničnom saopštenju da će investirati desetine miliona dolara direktno u budžet za plate igrača u narednim sezonama. Kako je Ponos Izraela zbog pomenute geopolitičke situacije donekle kalkulisao sa budžetom prethodnih godina, ovo za njega predstavlja veliko rasterećenje u finansijskom smislu.
Takođe, ova promena će uticati i na proces donošenja odluka u ekipi iz Tel Aviva, jer kada klub ima jednog većinskog vlasnika odlučivanje o transferima, smenama trenera i klupskoj strategiji postaje mnogo jednostavnije i brže. Više neće biti potrebe za dugim pregovorima i kompromisima između dve porodice, već će jedna strana odlučivati o svim bitnim pitanjima.
Prema svemu navedenom, jasno je da ćemo gledati jedan izuzetno finansijski moćan Makabi u narednim sezonama. Koliko će sve to uticati na sam parket, ostaje da vidimo, a dosta će zavisiti i od toga da li će izraelski timovi moći da igraju utakmice u svojoj državi.