Biće Makabi opet moćan: Novi većinski vlasnici obećavaju ogromna ulaganja, kupili akcije za 50.000.000

Međutim, postojao je interni akcionarski ugovor (vezan za pravo preče kupovine). Porodica Rekanati , koja je i sama bila manjinski vlasnik, iskoristila je to pravo, blokirala ulazak novog investitora sa strane, i sama isplatila Federmane . Rekanatiji su platili 50.000.000 dolara za pomenutih 29 odsto i sada drže 58 odsto kluba, što ih čini većinskim vlasnicima Makabija.

Odlazeći Federmani su bili suvlasnici Makabija preko 30 godina, te je jasno da njihov odlazak predstavlja ogromnnu promenu u izraelskom velikanu. Takođe, Dani Federman je godinama bio izvršni direktor i predstavljao je Ponos Izraela u bordu Evrolige.

Sa druge strane, Rekanatiji, novi većinski vlasnici, su jedna od najstarijih i najbogatijih bankarskih porodica u Izraelu. Oni su, kao i Federmani, ušli u klub devedesetih godina i do sada su uglavnom delili kontrolu sa drugom pomenutom porodicom, a od sada će imati skoro pa apsolutnu moć.

Ono što je ključno za Makabi, ali i za izraelsku i evropsku košarku je to što su Rekanatiji odmah izjavili u zvaničnom saopštenju da će investirati desetine miliona dolara direktno u budžet za plate igrača u narednim sezonama. Kako je Ponos Izraela zbog pomenute geopolitičke situacije donekle kalkulisao sa budžetom prethodnih godina, ovo za njega predstavlja veliko rasterećenje u finansijskom smislu.