Druga sezona „2x45“: Voša izgleda najbolje! Zašto se brinu zvezdaši i šta mora Partizan

U Partizan su se vratili Saša Ilić i Radosav Raća Petrović, prvi kao trener, a drugi kao sportski direktor. To je izazvalo pozitivne reakcije među pristalicama crno-belih, ali se sada očekuju konkretniji potezi u Humskoj u smislu jačanja igračkog kadra, jer se uveliko kasni sa formiranjem tima. Aktuelni šampion Crvena zvezda odradio je najveći deo prelaznog roka pre samog početka priprema, ali je sastav Dejana Stankovića u Austriji pokazao zabrinjavajuće manjkavosti u igri i još je daleko od nivoa na kom želi da bude u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a posebno onda kada se budu vodile ključne bitke za plasman u elitno takmičenje.

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Ostaje da se vidi kakva će biti budućnost Vasilija Kostova, koji je već duže vreme na radaru brojnih evropskih velikana, ali sa druge strane i Ognjena Ugrešića i Vanje Dragojevića, koji su pred odlaskom iz Humske.

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Drugu sezonu podkasta „2x45“ otvorili smo klubom koji prvi izlazi na evroscenu, a to je novosadska Vojvodina. Stara dama iza sebe ima jedan od najboljih prelaznih rokova u ovom veku i jedan od najjačih timova u prethodnoj deceniji, jer su stigla ozbiljna pojačanja, pre svih u vidu Dejana Zukića i Ifeta Đakovca, a sačuvana okosnica tima iz prošle sezone. Novosađani u ovom trenutku deluju najbolje od svih srpskih klubova na pripremama, ali ostaje da se vidi da li će to biti dovoljno da se izbaci Ferencvaroš, koji već u četvrtak gostuje na „Karađorđu“. Ambicije Vojvodine dosežu dalje od samog leta i tiču se pre svega pokušaja osvajanja jednog trofeja u sezoni, pa bi trebalo očekivati da do kraja leta dođe do još jedne rekonstrukcije tima Miroslava Tanjge. Posebno što Njegoš Petrović ima nekoliko opcija za odlazak, od čega jednu usmenu sa Kipra i vrlo konkretnu iz Rusije, o čemu možete saznati u prvoj epizodi druge sezone podkasta „2x45“.

Sezona koja je pred nama biće jedna od najzahtevnijih do sada. Iz najvišeg ranga takmičenja direktno ispadaju četiri tima, dok iz Mozzart Bet Prve lige ulaze dva kluba, pa ćemo od sezone 2027/28 imati 12 timova u Mozzart Bet Superligi. To je primoralo timove na nikad veće izdatke i ulaganja u igrački kadar. Utisak je da igrači nikad nisu bili u boljoj situaciji u smislu obezbeđivanja finansijskih uslova. Bilo je i nekoliko zanimljivih trenerskih transfera. Feđa Dudić se vratio u Kragujevac, Radovan Ćurčić otišao u Lučane, dok se Zoran Popović vratio u srpski fudbal posle deset godina i preuzeo IMT.

Sve su to teme koje su u premijernoj epizodi druge sezone podkasta „2x45“ obradili novinari Mozzart Sporta Aleksandar Joksić, Darjan Nedeljković i Vujadin Tomković, a koju premijerno možete pogledati na Mozzart TV-u.

Druga sezona je počela, uživajte!