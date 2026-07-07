Bonga kod Obradovića za 6.500.000 evra
Vreme čitanja: 2min | uto. 07.07.26. | 10:21
Partizanu uskoro leže na račun 700.000 evra
Povratak Željka Obradovića na klupu Panatinaikosa zvanično je označio početak nove, zastrašujuće ere atinskog velikana, a klupska uprava ne žali novac kako bi najtrofejnijem evropskom treneru ispunila svaku želju na tržištu. Sada je jasno da stiže Isak Bonga koji je potpisao ugovor, sada su isplivali i detalji ugovora. Iako su za potpis nemačkog reprezentativca do samog kraja grizli Real Madrid i Fenerbahče, Panatinaikos je na sto stavio ponudu koja se jednostavno ne odbija, pa će svestrani krilni košarkaš postati novi stanovnik grčke prestonice.
Bonga se već danas očekuje u Atini, gde će nakon sletanja obaviti detaljne lekarske preglede, nakon čega sledi zvanična promocija i potpisivanje ugovora. Nemac stiže u OAKU kao elitno pojačanje, sposobno da pokrije više pozicija na terenu, što je ključni kvalitet u Obradovićevom taktičkom sistemu. Iza Bonge je fenomenalna evroligaška sezona u kojoj je prosečno beležio 10 poena, 5,6 skokova, 1,5 asistencija i 0,9 ukradenih lopti po utakmici, čime je skrenuo pažnju kompletne košarkaške elite.
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Da čelnici Panatinaikosa nisu pitali za cenu govori podatak da će nemački košarkaš potpisati trogodišnji ugovor vredan neverovatnih 6,.500.000 evra. To znači da će njegova čista godišnja plata iznositi oko 2.160.000 evra, čime odmah skače u sam vrh najplaćenijih igrača u Evropi. Međutim, to nije sve – na ovu astronomsku cifru mora se dodati još 700.000 evra, koliko je Panatinaikos morao da uplati na račun beogradskog Partizana na ime fiksne izlazne klauzule kako bi u potpunosti otkupio Bongin ugovor.
Sve ovo jasno pokazuje da Atinjani ne žele ništa da prepuste slučaju i da sa Obradovićem na čelu kreću u totalni napad na evropski tron.