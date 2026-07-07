Bonga kod Obradovića za 6.500.000 evra

Povratak Željka Obradovića na klupu Panatinaikosa zvanično je označio početak nove, zastrašujuće ere atinskog velikana, a klupska uprava ne žali novac kako bi najtrofejnijem evropskom treneru ispunila svaku želju na tržištu. Sada je jasno da stiže Isak Bonga koji je potpisao ugovor, sada su isplivali i detalji ugovora. Iako su za potpis nemačkog reprezentativca do samog kraja grizli Real Madrid i Fenerbahče, Panatinaikos je na sto stavio ponudu koja se jednostavno ne odbija, pa će svestrani krilni košarkaš postati novi stanovnik grčke prestonice.

Bonga se već danas očekuje u Atini, gde će nakon sletanja obaviti detaljne lekarske preglede, nakon čega sledi zvanična promocija i potpisivanje ugovora. Nemac stiže u OAKU kao elitno pojačanje, sposobno da pokrije više pozicija na terenu, što je ključni kvalitet u Obradovićevom taktičkom sistemu. Iza Bonge je fenomenalna evroligaška sezona u kojoj je prosečno beležio 10 poena, 5,6 skokova, 1,5 asistencija i 0,9 ukradenih lopti po utakmici, čime je skrenuo pažnju kompletne košarkaške elite.