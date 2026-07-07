Vrelo leto u Njukaslu: Svrake daju 24.000.000 evra za dragulja Ajaksa

Ster se smatra jednim od najvećih talenata koje Ajaks trenutno ima. Prethodne sezone odigrao je 24 utakmica u svim takmičenjima i jednom se upisao u strelce. Kopljanici su bili spremni da mu ponude novi ugovor do 2030, ali dok je tu bio prethodni tehnički direktor Aleks Kros. E sad, situacija se promenila kad je na isto mesto došao Đordi Krojf. Sin legendarnog Johana nije bio voljan da daje bilo kakve garancije ocu igrača da će njegov sin da igra standardno, pogotovo što na Sterovoj poziciji Ajaks ima Žortija Mokija, još jednog fudbalera koji bi mogao da bude velika prodaja Kopljanika u nekom od sledećih prelaznih rokova.

Zato je dogovor oko nastavka saradnje pao u vodu, a Šon i njegov otac počeli su da razmatraju druge opcije. Tu se u celu priču ubacio Njukasl i poslao ponudu koju Ajaks verovatno neće moći da odbije. Kako se klub iz Amsterdama nalazi u organizacionim problemima - budžet mu je ograničen, pa uprava mora da traži dodatna sredstva kroz prodaju igrača. Zato bi prodaja Stera mogla da predstavlja dar s neba i ozbiljnu finansijsku injekciju za nastavak letnjeg prelaznog roka. Pogotovo što Ster nije jedini koji bi mogao da napusti Ajaks.