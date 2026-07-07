Vrelo leto u Njukaslu: Svrake daju 24.000.000 evra za dragulja Ajaksa
Vreme čitanja: 2min | uto. 07.07.26. | 11:01
Šon Ster bi mogao da bude potencijalna zamena za Sandra Tonalija
Ima Njukasl džakove para od prodaje Entonija Gordona i Sandra Tonalija. Samo od ta dva transfera, klub sa severa Engleske zaradio je 188.000.000 evra. Kad se ima toliko novca, onda je normalno očekivati da leto u Njukaslu bude vrelo. Već je doveden Bazumana Ture iz Hofenhajma za 47.000.000 evra i Joen Žauen iz Remsa za 21.500.000.
Naravno, na Sent Džejms Parku ne planiraju da stanu i već su naciljali potencijalnu zamenu za Tonalija i to u Ajaksu. Svrake su ponudile 24.000.000 evra fiksno, plus dodatnih 3.000.000 kroz bonuse i 12,5 posto od svake sledeće prodaje za Šona Stera (18). Igrač je već postigao dogovor oko ličnih uslova i čeka ga ugovor do 2031. godine.
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Ster se smatra jednim od najvećih talenata koje Ajaks trenutno ima. Prethodne sezone odigrao je 24 utakmica u svim takmičenjima i jednom se upisao u strelce. Kopljanici su bili spremni da mu ponude novi ugovor do 2030, ali dok je tu bio prethodni tehnički direktor Aleks Kros. E sad, situacija se promenila kad je na isto mesto došao Đordi Krojf. Sin legendarnog Johana nije bio voljan da daje bilo kakve garancije ocu igrača da će njegov sin da igra standardno, pogotovo što na Sterovoj poziciji Ajaks ima Žortija Mokija, još jednog fudbalera koji bi mogao da bude velika prodaja Kopljanika u nekom od sledećih prelaznih rokova.
Zato je dogovor oko nastavka saradnje pao u vodu, a Šon i njegov otac počeli su da razmatraju druge opcije. Tu se u celu priču ubacio Njukasl i poslao ponudu koju Ajaks verovatno neće moći da odbije. Kako se klub iz Amsterdama nalazi u organizacionim problemima - budžet mu je ograničen, pa uprava mora da traži dodatna sredstva kroz prodaju igrača. Zato bi prodaja Stera mogla da predstavlja dar s neba i ozbiljnu finansijsku injekciju za nastavak letnjeg prelaznog roka. Pogotovo što Ster nije jedini koji bi mogao da napusti Ajaks.