Kompletna slika druge faze kvalifikacija za Mundobasket: Srbija će ključne bitke voditi sa Litvanijom i Islandom

Gotova je prva faza evropskih kvalifikacija koja je protekla prema očekivanjima. Ni za jednu selekciju koja je ispala ne možemo da kažemo da to nismo očekivali, ali ćemo to sigurno reći kada se završi druga faza.

Grupe su se spojile, prvi od šest prozora drugog dela kvalifikacija na programu je krajem avgusta i nekih iznenađenja će sigurno biti. Sistem kvalifikacija za Svetsko prvenstvo je takav da će se iz Evrope na Mundobasket plasirati 12 timova, što je malo u odnosu na kvalitet koji imaju evropske selekcije.