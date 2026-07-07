Kompletna slika druge faze kvalifikacija za Mundobasket: Srbija će ključne bitke voditi sa Litvanijom i Islandom
Vreme čitanja: 2min | uto. 07.07.26. | 10:27
Orlovi će odigrati po dva meča sa te dve selekcije, kao i sa Italijom
Gotova je prva faza evropskih kvalifikacija koja je protekla prema očekivanjima. Ni za jednu selekciju koja je ispala ne možemo da kažemo da to nismo očekivali, ali ćemo to sigurno reći kada se završi druga faza.
Grupe su se spojile, prvi od šest prozora drugog dela kvalifikacija na programu je krajem avgusta i nekih iznenađenja će sigurno biti. Sistem kvalifikacija za Svetsko prvenstvo je takav da će se iz Evrope na Mundobasket plasirati 12 timova, što je malo u odnosu na kvalitet koji imaju evropske selekcije.
Izabrane vesti
No, situacija je sledeća. Timovi koji su došli do drugog kola kvalifikacija podeljeni su u četiri grupe po šest reprezentacija. Svi bodovi su preneti i svi će sada odigrati po šest utakmica, odnosno po dve sa tri ekipe sa kojima još nisu igrali. Najbolja tri tima iz svake grupe čekiraće kartu za Katar.
Srbija je pred drugu fazu na skoru 4-2 i deluje da će glavni bitke voditi sa Litvanijom i Islandom koji su na 3-3. Turska je zasad neporažena (6-0), dok je Italija na učinku od pet pobeda i jednog poraza.
Znači, 12 od 32 nacionalna tima biće iz Evrope, a ostatak iz Južne i Severne Amerike, Azije i Australije i Afrike. Da li je možda moglo 16 od 32 ekipa da bude iz Evrope, zbog veće koncentracije kvaliteta nego u Aziji i Africi, to je već pitanje za Fibu.
Svetsko prvenstvo igraće će u istom formatu kao 2019. i 2023. godine. Preciznije, tri faze. Svi plasirani timovi biće podeljeni u grupe po čestiti, najbolje dve idu dalje u nove četiri grupe i dve najbolje iz tih grupa idu u četvrtfinale od kog kreće nokaut faza.
GRUPE DRUGE FAZE EVROPSKIH KVALIFIKACIJA
Grupa I
Španija 5-1
Ukrajina 4-2
Crna Gora 4-2
Portugalija 3-3
Grčka 3-3
Gruzija 3-3
Grupa J
Turska 6-0
Italija 5-1
Srbija 4-2
Litvanija 3-3
Island 3-3
Bosna i Hercegovina 2-4
Grupa K
Poljska 6-0
Hrvatska 5-1
Nemačka 5-1
Letonija 3-3
Holandija 2-4
Island 2-4
Grupa L
Francuska 5-1
Finska 4-2
Estonija 3-3
Švedska 3-3
Slovenija 3-3
Mađarska 3-3