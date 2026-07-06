Engleski egzorcizam u meksičkoj telenoveli: Isterani demoni 1986, Asteka u suzama i treći put

Meksiko plače gorkim suzama. Treći put u svojoj mitskoj istoriji, svedočeći kako evropski fudbalski teškaš surovo gasi najveći mundijalski san meksičke nacije. Istorijska kletva domaćeg terena ponovo je oživela pod teškim nebeskim svodovima Meksika. Tamo gde su Azuri Italije u četvrtfinalu 1970. godine potpisali prvu kapitulaciju domaćina, i gde je Zapadna Nemačka nakon penala 1986. godine ostavila Sombrerose u očaju, Engleska je režirala najnovije poglavlje meksičke fudbalske tragedije i trijumfovala 3:2 u osmini finala Svetskog prvenstva.

Međutim, ovaj triler sa pet golova, dva penala i dramatičnim crvenim kartonom bio je mnogo više od puke eliminacije domaćina, bio je to najeksplozivniji oblik egzorcizma. Na istom onom travnjaku na kom je pre tačno 40 godina Dijego Maradona svojom kontroverznom "Božijom rukom“ i "Golom veka“ poslao Gordi Albion u istoriju i višedecenijsku patnju, ekipa Tomasa Tuhela izašla je na megdan sopstvenim demonima. Kroz oluju koja je odložila meč, blic-krig Džuda Belingema i herojsku odbranu sa desetoricom u polju, Engleska je preživela kompletan repertoar meksičke sapunice, naplatila istorijski dug i na mestu svoje najveće nesreće konačno dočekala nešto što će na Ostrvu biti protumačeno kao kosmička pravda.