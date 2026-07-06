Engleski egzorcizam u meksičkoj telenoveli: Isterani demoni 1986, Asteka u suzama i treći put
Vreme čitanja: 30min | pon. 06.07.26. | 05:16
Sombrerosi nisu iskoristili prednost igrača više; ponovo su na domaćem terenu položili oružje pred evropskom velesilom, baš kao i 1970. i 1986.
Meksiko plače gorkim suzama. Treći put u svojoj mitskoj istoriji, svedočeći kako evropski fudbalski teškaš surovo gasi najveći mundijalski san meksičke nacije. Istorijska kletva domaćeg terena ponovo je oživela pod teškim nebeskim svodovima Meksika. Tamo gde su Azuri Italije u četvrtfinalu 1970. godine potpisali prvu kapitulaciju domaćina, i gde je Zapadna Nemačka nakon penala 1986. godine ostavila Sombrerose u očaju, Engleska je režirala najnovije poglavlje meksičke fudbalske tragedije i trijumfovala 3:2 u osmini finala Svetskog prvenstva.
Međutim, ovaj triler sa pet golova, dva penala i dramatičnim crvenim kartonom bio je mnogo više od puke eliminacije domaćina, bio je to najeksplozivniji oblik egzorcizma. Na istom onom travnjaku na kom je pre tačno 40 godina Dijego Maradona svojom kontroverznom "Božijom rukom“ i "Golom veka“ poslao Gordi Albion u istoriju i višedecenijsku patnju, ekipa Tomasa Tuhela izašla je na megdan sopstvenim demonima. Kroz oluju koja je odložila meč, blic-krig Džuda Belingema i herojsku odbranu sa desetoricom u polju, Engleska je preživela kompletan repertoar meksičke sapunice, naplatila istorijski dug i na mestu svoje najveće nesreće konačno dočekala nešto što će na Ostrvu biti protumačeno kao kosmička pravda.
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Sve je sinoć na Asteki imalo obrise holivudskog spektakla sa primesama trilera još pre nego što je lopta krenula sa centra. Apokaliptično nevreme i grmljavina iznad Meksiko Sitija pomerili su početak meča za punih sat vremena, kao da su same nebeske sile htele da dodatno podignu ionako nepodnošljiv pritisak na stadionu. Kada je uragan prošao, a dim od pirotehnike domaće publike se razišao, na scenu je stupio momak rođen za mitske utakmice - Džud Belingem.
U 35. minutu, nakon probaja po krilu i centaršuta Bukaja Sake, Belingem je zakucao loptu glavom u mrežu i zaledio preko 85.000 ljudi na tribinama. Dok se domaći tim još uvek oporavljao od prvog šoka, usledio je novi elektrošok samo 100 sekundi kasnije. Belingem je ponovo demonstrirao klasu, blesnuo u 37. minutu i povisio na šokantnih 2:0. Najveći krivac za taj pogodak bio je najmlađi učesnik ovogodišnjeg Mundijala, mekički vezista rođen 2008. godine Hilberto Mora.
Ali, prava meksička sapunica tek je počinjala, jer Asteka nikome ne dozvoljava da lako odnese plen. Hulijan Kinjones je u 42. minutu, tik pred odlazak na odmor, iskoristio pad koncentracije u engleskoj odbrani i smanjio na 1:2, zapalivši ponovo vatru na tribinama i najavivši pakao u nastavku.
Ono što je usledilo u drugom poluvremenu oživelo je sve engleske traume iz prošlosti. Igrao se 53. minut kada je Džarel Kvansa neoprezno i oštro startovao na Hesusa Galjarda, do tačke da mu je umalo polomio nogu. Nekada, 1986. godine, sudije su žmurele na nepravdu, ali u eri tehnologije, VAR soba je odmah reagovala. Arbitar je nakon pregledanja snimka pokazao Kvansi direktan crveni karton. U tom trenutku, celim stadionom je prostrujao jeziv osećaj deža-vija, Engleska je ponovo bila na kolenima u Meksiku, sa igračem manje i satom koji je kucao protiv njih.
Ipak, Tuhelova četa je pokazala od kakvog je materijala skovana. Umesto panike, usledio je hladnokrvan odgovor. Samo šest minuta nakon isključenja, Englezi dobijaju penal nakon faula golmana Raula Ranhela nad Entonijem Gordonom, a Hari Kejn u 59. minutu preuzima odgovornost i sa bele tačke pogađa za 3:1, pokazujući mentalnu stabilnost kakva je generacijama sa Ostrva falila.
Drama je doživela vrhunac u 68. minutu kada je penal dosuđen za Meksiko. Raul Himenes je bio neumoljiv, smanjio je na 2:3 i najavio da ćemo u preostalih dvadeset minuta verovatno gledati klasičnu opsadu engleskog gola. Ipak, i nije bila to baš opsada. Meksiko je sa igračem više bio bezidejan, a tek je u desetom minutu nadoknade mogao gola za 3:3, ali su Englezi uspeli da izbace loptu u korner u poslednji čas i tako sprečili Raula Himenesa da je ubaci u mrežu.
Kada je, danas pomalo konfuzni sudija Alireza Fagani, konačno odsvirao kraj, Asteka je utonula u suze, a meksički fudbaleri su popadali na travu. Tamo gde je Peter Šilton pre četiri decenije bespomoćno širio ruke tražeći pravdu, Kejn, Belingem i drugovi su sinoć podigli ruke ka nebu. Kletva je slomljena, demoni su isterani, a Engleska je kroz suze i krv prošla u četvrtfinale.
Meksiko je na osmi put zaredom izgubio utakmicu osmine finala Svetskog prvenstva (1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2026), a i dalje će poslednje četvrtfinale ostati ono iz 1986, kada je tim Bore Milutinovića ostao bez polufinala samo zbog lošijeg izvođenja penala od Zapadne Nemačke.
SVETSKO PRVENSTVO - OSMINA FINALA
Kanada - Maroko 0:3 (0:0)
/Unahi 49, 82, Rahimi 90+8/
Francuska - Paragvaj 1:0 (0:0)
/Embape 70pen/
Brazil - Norveška 1:2 (0:0)
/Nejmar 90+10 - Haland 79, 90/
Meksiko - Engleska 2:3 (1:2)
/Kinjones 42, Himenes pen 69 - Belingem 36, 38, Kejn pen 60/
21.00: (3,80) Portugalija (3,45) Španija (2,00)
Utorak
02.00: (2,70) SAD (3,40) Belgija (2,65)
18.00: (1,35) Argentina (4,90) Egipat (9,50)
22.00: (3,40) Švajcarska (3,25) Kolumbija (2,30)