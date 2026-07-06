Mrkela: Cilj je Evropa! Ko će biti 'novi' Enem i Bezera i dolaze li Badžo i Ovusu...

Taj tim bi, kad sezona već bude u jeku, trebalo da izgleda dosta drugačije nego ovaj koji je trenutno na okupu na srpskoj planinskoj lepotici?

“Tako je. Zadržali smo okosnicu tima, što je mnogo bitno. Osim Balše Popovića, maltene još nam niko nije otišao, što ne znači da neće. Biće promena u oba smera, očekujemo neka pojačanja na dve, tri pozicije u naredne dve, tri nedelje, sigurno štopera, veznog i krilo. Došlo je već nekoliko igrača i sada sam zadovoljan onim što imamo. Mislim da ćemo, kad se bude podvukla crta, biti jači nego prethodne sezone. Što je negde i potreba, jer očekujem još teže prvenstvo. Neki klubovi su se opekli i sada se svi žestoko pojačavaju. Ali, uprkos tome, vidim OFK Beograd u vrhu tabele, jer je tom klubu po svim parametrima i mesto u vrhu srpskog fudbala.”

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Kada su u pitanju izlazni transferi, konačno je realizovan dugo najavljivan odlazak Balše Popovića u Olimpijakos, pretpostavljamo da je Aleksa Cvetković naredni prvi pik za prodaju?

“On i Pavlović! No, najpre da kažem za Balšu. Bio je najbolji golman lige, stub ove ekipe. Neko ko je mnogo značio i na terenu i u svlačionici i sigurno će nam jako faliti. Ali, mislim da imamo dostojne zamene. Nedeljka Stojšića i Vuka Draškića, koga smo doveli i treba da nam se priključi nakon Evropskog prvenstva. Tako da mislim da smo tu pokriveni. Mi smo klub koji živi od prodaje igrača, najviše je intersovanja za Pavlovića i Cvetkovića, koji je imao strašne statističke parametere što su odjeknuli u evropskoj fudbalskoj javnosti. Imamo ponude, ali njima nismo u potpunosti zadovoljni. Očekujemo da će stići bolje i da su ti transferi na vidiku ovog leta.”

A, što se tiče najavljenih dolazaka, ne možemo, a da ne primetimo da se pozicije gde ste označili pojačanja uglavnom poklapaju sa fudbalerima kojima se, deluje, polako zatvaraju vrata u Crvenoj zvezdi - Mahmuduom Badžom i Daglasom Ovusuom.

“Pa, radimo i na tome. Ukoliko se bude ukazala prilika, sigurno su to dva igrača profila koji tražimo i da ćemo reagovati. Za sada, to još nije blizu realizacije.”

Da se dotaknemo tog “trojstva” u formiranju ekipe OFK Beograda. Ima dobrih mladih igrača, imate ove ‘dinosauruse’ koji su doktorirali ligu, imate i strance na ključnim pozicijama u timu...

“To je neki miks koji koji nam od samog početka, kako smo ušli u Superligu, daje rezultate. Mladi igrači su uvek interesantni za prodaju, oni su budućnost srpskog fudbala, ali oni samo uz starije kraj sebe izgledaju bolje. Tako da uvek gledamo da imamo nekoliko starijih koji čine kičmu tima, naravno uz strance koji prave razliku, bez kojih, kako vreme prolazi, mislim da će biti sve teže da se formiraju kompetitivni timovi u Srbiji. Trenutno je manjak kvalitetnih srpskih igrača koji su dostupni klubovima Superlige i moramo da posegnemo za strancima.”

A, vi svake sezone pronađete i promovišete nekog ‘ispod radara’.

“Sigurno da ništa nije slučajno. Dosta dobro se pripremamo za te prelazne rokove. Pratimo one lige iz kojih su nama dostupni igrači. Konstantno dobijamo i preporuke raznih agenata za igrače. Mi to onda filtriramo. I naravno, nisam tu ja sam. Od mojih saradnika svakako bih izdvojio Marka Mitrovića, šefa skautinga i Stevicu Kuzmanovskog, legendu OFK Beograda, koji dosta pomaže u tom delu. Zajedno pripremamo prelazni rok, isfiltriramo dobro igrače iz liga odakle su oni nama dostupni ili one koji nemaju iza sebe dobre sezone, jer naravno da igrači koji su u top formi ili imaju iza sebe vrhunsku sezonu u iole jačim klubovima i ligama, nama nisu dostupni. Znači, mi moramo da prepoznamo igrača koji ima kvalitet, koji može da eksplodira, ali koji trenutno iz ‘iks, ipsilon’ razloga to ne pokazuje.”

Dobro, hajde onda odmah da konkretizujemo tu priču najsvežijim primerima: Džej Enem, Diogo Bezera...

“Za Enema, dobio sam preporuku od jednog prijatelja da postoji igrač u kiparskoj ligi iz Ajaksove škole. Šest meseci smo ga pratili. On je malo igrao, malo nije igrao, nije bio standardan, ali ja sam video da ima nenormalan potencijal, da je to profil koji traže vrhunski evropski timovi. Visina 193, brzina, snaga, dobra kontrola lopte, ali se, eto, namestilo da je za dve godine postigao svega tri gola. Mi smo dugo pregovarali sa njim i on nije baš u početku bio zainteresovan da dođe u našu ligu, ali posle mnogih razgovora, kada je video koliko ga želimo, došao je i sve je ispalo na obostranu korist i zadovoljstvo. Što se tiče Bezere, njega smo videli na prijateljskoj utakmici Crvena zvezda - Mura na pripremama u Antaliji. Postigao je gol, pravio razliku, odmah smo uočili kvalitet. Namestilo se tako da smo bili u istom hotelu gde i Mura, odmah smo ušli u priču i to se vrlo brzo završilo. Igrač je bio zainteresovan da pređe u OFK Beograd, platili smo obeštećenje koje je slovenački klub zahtevao u tom trenutku i doveli ga.”

Jakuba Silue, Itan Hord i Tajrel Vauter (@MNPress)

Ko bi od aktuelnih stranaca mogao da eksplodira iduće sezone u Mozzart Bet Superligi? Tajrel Vauter je zablistao protiv Radničkog iz Kragujevca u malopre pomenutoj proveri...

“Da, on se kasno priključio u prošlom prelaznom roku, pratile su ga neke povredice koje su dovele do nespremnosti. Sada je uhvatio zalet i očekujemo ga u najboljem izdanju. Moram da potenciram De Bara. Još jednog fudbalera koji nije na prvu loptu lako prihvatio da dođe u Srbiju. Tek kada je došao sa porodicom u Beograd, da se na licu mesta uveri u sve uslove koje mu nude klub i grad, pristao je. Napravio je, kad je igrao za Linkoln, puno problema Crvenoj zvezdi u onim kvalifikacijama, mislim da će biti pravo osveženje za našu ligu. Silue i Hord su sjajan tandem napadača i mislim da će i jedan i drugi, u smislu izlaznih transfera nekad u budućnosti, biti neki novi Enem i Bezera...”

Nije mnogo ekipa u Srbiji koje igraju istovremeno sa dva takva napadača.

“Oni su odigrali veliki broj utakmica zajedno, sjajno se uklapaju njihovi profili. Možda je ona jedna akcija u pobedi nad Crvenom zvezdom najbolji, ali ne i jedini primer. Ni jednoj odbrani nije lako protiv njih dvojice, a to je sigurno zasluga i našeg trenera Jovana Damjanovića, koji gaji ofanzivan stil i nema problem da stavi dvojicu napadača.”

Pod njegovom komandom, ekipa je proletos doživela svega tri poraza na 17 utakmica, a sigurno je da se u međuvremenu dodatno privikla na njegove zahteve i to njegov sistem već sada ima prepoznaztljive konture-

“On je došao na polusezoni, napravio je prepoznatljivu igru, izgubili smo jako mali broj utakmica. Igramo napadački fudbal, na gol više, što je negde u DNK ovog kluba i s pravom očekujem da će ova sezona biti još bolja. Jer, i igrači su se prilagodili njegovim zahtevima, a i on se prilagodio timu.”

Svih prethodnih godina OFK Beograd levitira između meteorskog rezultatskog progresa - iz ranga u rang svake sezone, ozbiljnih transfera o kojima smo pričali, adaptacije Omladinskog stadiona na koji se vratila romantika posle dugo godina s jedne strane i te neke Zvezdine senke koja vas neminovno prati, s druge strane...

“Pridodno je da se toiiko priča o tome. Sinovi smo ljudi koji vode Crvenu zvezdu i meni je logično što se to toliko povezuje. Ali, OFK Beograd je klub za sebe. Funkcioniše samostalno, finansira se isključivo od prodaje igrača. Da, uzimamo igrače iz Crvene zvezde, ali mislim da je jako malo klubova u ligi koji to ne čine. Šta znam, Napredak je proletos imao nekoliko igrača iz Crvene zvezde. Idite od kluba do kluba, naći ćete ogroman broj fudbalera koji su prošli kroz Zvezdu ili imaju neku vezu sa njom. Ona ima moć da može da potpiše veliki broj igrača, da ima veliki fond, a ne mogu baš svi da igraju u njenom dresu. Što se tiče drugog dela vašeg pitanja, mnogo se uradilo na stadionu, sada se radi i novi teren sa prirodnom travom, što me posebno raduje. Verovatno, kako sada stoje stvari, prvi meč kao domaćini u novom prvenstvu nećemo moći da igramo na svom stadionu, ali očekujemo da sve bude gotovo već za drugi, odnosno za četvrto kolo. Urađene tribine, svlačionice, reflektori, pre godinu dana teren sa veštačkom travom, sada opet novi teren... Dve pune sezone smo odigrali kao gosti u svakom kolu, što našim sportskim rezultatima daje dodatnu težinu“, zaključio je Andrej Mrkela u razgovoru za Mozzart Sport.