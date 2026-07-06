Rezzime jučerašnjeg dana (nedelja): Kad Brazil prolupa, kako nećeš i ti!

ZAOKRUŽENO

ORDABASI - ULITAU (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 1:0

Ordabasi je lider u kazahstanskom šampionatu, a danas je upisao 12. ovosezonski trijumf iz 16 odigranih utakmica. Istina, nije domaćin bio ubedljiv onoliko koliko smo od njega navikli, ali je minimalac bio dovoljan da se upišu nova tri boda.

KALMAR - ERGRITE (tip 1, kvota 1,48) - rezultat 3:0

Više se očekivalo od Kalmara na startu švedskog prvenstva, ali ovaj tim posle 11 kola drži tek 12. mesto. Ono što je bitno za njih jeste da je upisana pobeda nad poslednjeplasiranim Ergriteom, tako je možda vreme za podizanje forme Kalmara.

FERO OESTE - SAN TELEMO (tip 1, kvota 1,62) - rezultat 2:1

Gazi Fero Oeste u Primeri Nasional ili bolje rečeno drži se prvo mesto. Domaćin je pobedom nad San Telemom osigurao tri boda prednosti u odnosu na drugoplasirani Deportivo Kolon. Fero je posle prvog poluvremena imao prednost - 2:0, a onda su gosti izjednačili u 55. Možda je i momenat odluke bio crveni karton u 73. minutu.

BELGRANO – INDEPENDIJENTE (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 2:0

Štucao je Belgrano u 1/16 finala Kupa Argentine i prošao tek posle penala, ali je zato bio siguran u okršaju s Independijeteom. Domaćin je slavio rutinski i prošao u narednu rundu. Belgrano je načeo Independijente u finišu prvog poluvremena golom Jare, a onda je u 71. minutu konačan rezultat postavio Zelarajan.

ALVARADO - GERMINAL (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 5:0

Favorizovani Alvarado brzo je rešio okršaj s Germinalom. Domaći tim ne samo da je video petardu svojih ljubimaca, već i sigurnu igru, koja može da dovede do višeg ranga. Ono što je zanimljivo jeste da je Alvarado već u 11. minutu vodio - 3:0 i sve ostalo je bilo samo rutina za domaći tim.

PRECRTANO

BRAZIL - NORVEŠKA (tip 1, kvota 1,85) - rezultat 1:2

Sa Erlingom Halandom kao udarnom pesnicom, videćemo ko može da zaustavi ovaj simpatični tim koji vesla li vesla ka istoriji… Brazil nije mogao. Niti je zaslužio. Golovima plavokose gol-mašine u poslednjih 15 minuta meča za konačnih 2:1, Norvežani su ostvarili najveći uspeh u istoriji tamošnjeg fudbala i eliminisali Selesao sa Svetskog prvenstva. Zasluženo, dopadljivo, fudbalski dominantno... Sa trenutno najboljim centarforom sveta za kojeg deluje da ne postoji rešenje.



FAR RABAT - RENESANS ZEMAMRA (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 0:0

FAR se nalazi u lošoj formi, ali se svakako očekivala pobeda protiv Renesanse. Umesto tri boda i prekida niza ne toliko dobrih rezultata, usledio je samo remi s timom iz donjeg dela tabele. Ekipa iz Prestonice u poslednjih pet utakmica ima samo pobedu, uz tri remija i poraz, pa je jasno da FAR mora što pre da se probudi i podigne formu.

ČAKO - AKASUSO (tip 1, kvota 1,93) - rezultat 1:1

Derbi začelja argentinske Primere Nasional završen je bez pobednika. Domaćin, poslednjeplasirani tim na tabeli, poveo je u 27. minutu, ali nije izdržao do kraja. Gosti su uspeli da izjednače u drugom poluvremenu i tako dođu do remija i boda.

NUBLENSE - KURIKO LINIDO (tip 1, kvota 1,62) - rezultat 2:2

Čile se nije plasirao na Svetsko prvenstvo, pa se tamo više pažnje posvećuje domaćem šampionatu. Rana je faza šampionata, tek peto kolo, ali je okršaj prvoplasiranog Nublensea i drugoplasirane Kuriko Linde doneo pregršt uzvbuđenja. Videli smo po jedan crveni karton na obe strane, dve prednosti za Nublense, a na kraju podelu bodova zahvaljujući golu gostiju u 88. minutu.

SEN MARTIN - ČAKARITA (tip 1, kvota 1,83) - rezultat 0:1

Čakarita nije više deo elitnog ranga argentinskog fudbala, a dug je put do povratka. Iapk, Veštice mogu da se pohvale da su upisale tri boda. Pogodak odluke postigao je u 38. minutu Maksimilijano Melendez.