NAJAVA DANA (ponedeljak, 6. jul): Derbi osmine finala Mundijala, na Vimbldonu sudar bombardera

Sjedinjene Američke Države – Belgija, 02.00 (pon)

(Fudbal, Mundijal, plej-of)

Jedan od domaćina prvenstva je odigrao dominantno u šesnaestini finala protiv Bosne i Hercegovine, dok se Belgija kroz iglene uši provukla protiv Senegala. Kvalitet evropske selekcije nije tako visok kao pre nekoliko godina, te je jasno da će i Amerikanci imati svoje šanse.

Aleksander Zverev – Jirži Lehečka

(Tenis, Vimbldon)

Primetno je da se nemački teniser opustio nakon trijumfa na Vimbldonu, a samim tim i igra na višem nivou. Iako u prošlosti nije imao dobre rezultate na travi, Zverev je favorit na ovom meču i deluje da bi ovo mogla biti sezona kada će osvajač zlatne olimpijske medalje konačno „dogurati“ daleko na trećem gren slemu sezone.

Kefalvik – Fram, 21.15

(Fudbal, Island)

Gosti imaju dve utakmice manje od drugoplasiranog Rejkjavika i ukoliko u njima ostvare pozitivne rezultate izbiće na drugo mesto, iza Vikingura. Fram je u prošlom kolu savladao Akranes te će gledati da održi dobru formu, a domaćin je trenutno osmoplasirani sa 15 bodova, te će Kefalviku glavni cilj za ovu sezonu definitivno biti plasman među šest vodećih ekipa.

Super Nova – Ogre Junajted, 18.00

(Fudbal, Letonija)

Gosti su zakucani za samo dno tabele, imaju svega deset bodova nakon 21 kola, te im je pod hitno potreban niz pozitivnih rezultata kako bi zadržali kakve-takve šanse za opstanak. Super Nova je, sa druge strane, prekinula negativan niz od šest utakmica bez trijumfa pobedom u prošlom kolu protiv Tukumsa, te će pokušati da u takvom ritmu i nastavi.

Suduva – Transinvest, 17.45

(Fudbal, Litvanija)

Domaćin bi pobedom izbio na prvo mesto na tabeli, zadnji poraz je zabeležio drugog maja i blagi je favorit na ovom meču. Sa druge strane, gosti imaju sam bod manje od Suduve i eventualnim trijumfom bi je prestigli. Rezultatski motiv je prisutan, te nema sumnje da će ovo biti uzbudljiv meč, kako u smislu same igre, tako u pogledu tabele.

Bromapojkarna – GAIS, 19.00

(Fudbal, Švedska)

Duel dve ekipe koje imaju isti broj poena, po 15, i nalaze se na sredini tabele prvenstva švedske. Domaćin se ne nalazi u sjajnoj formi, nema pobedu na poslednje dve utakmice, a s obzirom na to da je švedsko prvenstvo relativno skoro počelo, tako da oba tima i te kako imaju šanse da se umeštaju u borbu za neke od pozicija koje vode u evropska takmičenja.

Haken – Đurgarden, 19.00

(Fudbal, Švedska)

Haken igra odlilčno, nema poraz u prvih deset kola prvenstva Švedske i potpuno zasluženo se nalazi na drugoj poziciji, iza prvoplasiranog Sirijusa. Sa druge strane, gosti jesu dobro započeli sezonu, ali se nalaze u padu forme i na poslednje dve utakmice zabeležili su isto toliko poraza uz pet primljenih golova.

Ešlin Kruger – Marta Kostjuk

(Tenis, Vimbldon)

Polufinalistkinja Rolan Garosa Kostjuk je bez dileme veliki favorit u ovom duelu, a za mladu Amerikanku koja je do glavnog žreba došla kroz kvalifikacije, četvrto kolo predstavlja veliki uspeh. Kako je ženski tenis nepredvidiv naročito na travi, a Sabalenka se nalazi u drugoj polovini žreba, nije isključeno da ukrajinska teniserka zabeleži visok plasman i na trećem gren slemu sezone.

Tejlor Fric – Aleksander Bublik

(Tenis, Vimbldon)

Duel dvojice sjajnih servera je definitivno jedan od derbija četvrte runde na ovogodišnjem Vimbldonu, a Bublik je već savladao jednog Amerikanca – Tijafoa, i to nakon teških pet setova. Fric je u dobroj formi, igrao je finala u Štutgartu i Haleu, te je jasno da će biti favorit u ovom meču.