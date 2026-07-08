(©Reuters)
(©Reuters)

Evo šta ste propustili 27. dana Mundijala: Argentinci kroz iglene uši, Švajcarci na penale

Vreme čitanja: 51min | sre. 08.07.26. | 01:29

Teški udarci za Egipat i Kolumbiju…

Nagledali smo se dobrog fudbala u osmini finala Svetskog prvenstva. Ta faza je ove noći okončana, dobili smo sve učesnike četvrtfinala. Poslednji par je kompletiran, a njega će činiti Argentina i Švajcarska.

U prvom terminu, Argentinci su se provukli kroz iglene uši. Opasno su visili, gubili su 0:2 i stigli do preokreta – 3:2. Gnevni su bili Egipćani, veoma nezadovoljni suđenjem Fransoe Leteksije. Što se drugog duela tiče, pogodaka nije bilo posle 90 i kusur minuta fudbala, a ni posle 120. Pristupilo se izvođenju jedanaesteraca i Švajcvarska je bila mirnija od Kolumbije – 0:0, penalima 4:3.

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Pa, da krenemo redom, od Argentinaca i Egipćana…

POGODAK JASERA IBRAHIMA

PROMAŠEN PENAL LIONELA MESIJA

UDARAC GLAVOM ALEKSISA MAKALISTERA

STATIVA LIONELA MESIJA IZ SLOBODNJAKA

VELIKA ŠANSA HULIJANA ALVAREZA

PONIŠTEN GOL MOSTAFE ZIKA

MOSTAFA ZIKO POGODIO I DUPLIRAO PREDNOST EGIPTA

KRISTIJAN ROMERO VRAĆA NADU ARGENTINCIMA

LIONEL MESI UNEO LOPTU U GOL

ENCO FERNANDEZ ZA PREOKRET, POBEDU I PROLAZ

Nije toliko uzbudljivo bilo između Švajcaraca i Kolumbijaca. Poneka šansa u osnovnom delu i produžecima, drama je nastupila kada se došlo do penal-serije. Granit Džaka, Zeki Amduni, Sedrik Iten i Ruben Vargas bili su precizni za Švajcarsku, dok je promašio Manuel Akanđi. Kod Kolumbije su smireni bili Huan Kintero, Haminton Kampaz i Luis Dijaz, a živci su izdali Davinsona Sančeza i Kuća Ernandeza.

GREGOR KOBEL BRANI GUSTAVU PUERTI

FABIJAN RIDER DIREKTNO U KAMILA VARGASA

DAN ENDOJ UBACIO, ĐIBRIL SOU SE NIJE SNAŠAO

SLOBODNJAK FABIJANA RIDERA

PROPUŠTENA PRILIKA LUISA SUAREZA

DŽON LUKUMI GLAVOM POD PREČKU

ZEKI AMDUNI SAMO DO KAMILA VARGASA

HAMINTON KAMPAZ PREKO PREČKE

KOMPETAN SNIMAK SA PENAL-SERIJOM

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