Evo šta ste propustili 27. dana Mundijala: Argentinci kroz iglene uši, Švajcarci na penale
Vreme čitanja: 51min | sre. 08.07.26. | 01:29
Teški udarci za Egipat i Kolumbiju…
Nagledali smo se dobrog fudbala u osmini finala Svetskog prvenstva. Ta faza je ove noći okončana, dobili smo sve učesnike četvrtfinala. Poslednji par je kompletiran, a njega će činiti Argentina i Švajcarska.
U prvom terminu, Argentinci su se provukli kroz iglene uši. Opasno su visili, gubili su 0:2 i stigli do preokreta – 3:2. Gnevni su bili Egipćani, veoma nezadovoljni suđenjem Fransoe Leteksije. Što se drugog duela tiče, pogodaka nije bilo posle 90 i kusur minuta fudbala, a ni posle 120. Pristupilo se izvođenju jedanaesteraca i Švajcvarska je bila mirnija od Kolumbije – 0:0, penalima 4:3.
Izabrane vesti
Pa, da krenemo redom, od Argentinaca i Egipćana…
POGODAK JASERA IBRAHIMA
PROMAŠEN PENAL LIONELA MESIJA
UDARAC GLAVOM ALEKSISA MAKALISTERA
STATIVA LIONELA MESIJA IZ SLOBODNJAKA
VELIKA ŠANSA HULIJANA ALVAREZA
PONIŠTEN GOL MOSTAFE ZIKA
MOSTAFA ZIKO POGODIO I DUPLIRAO PREDNOST EGIPTA
KRISTIJAN ROMERO VRAĆA NADU ARGENTINCIMA
LIONEL MESI UNEO LOPTU U GOL
ENCO FERNANDEZ ZA PREOKRET, POBEDU I PROLAZ
Nije toliko uzbudljivo bilo između Švajcaraca i Kolumbijaca. Poneka šansa u osnovnom delu i produžecima, drama je nastupila kada se došlo do penal-serije. Granit Džaka, Zeki Amduni, Sedrik Iten i Ruben Vargas bili su precizni za Švajcarsku, dok je promašio Manuel Akanđi. Kod Kolumbije su smireni bili Huan Kintero, Haminton Kampaz i Luis Dijaz, a živci su izdali Davinsona Sančeza i Kuća Ernandeza.
GREGOR KOBEL BRANI GUSTAVU PUERTI
FABIJAN RIDER DIREKTNO U KAMILA VARGASA
DAN ENDOJ UBACIO, ĐIBRIL SOU SE NIJE SNAŠAO
SLOBODNJAK FABIJANA RIDERA
PROPUŠTENA PRILIKA LUISA SUAREZA
DŽON LUKUMI GLAVOM POD PREČKU
ZEKI AMDUNI SAMO DO KAMILA VARGASA
HAMINTON KAMPAZ PREKO PREČKE
KOMPETAN SNIMAK SA PENAL-SERIJOM