FIFA se opasno blamira: Balogunu ukinuta suspenzija?! Igraće u osmini finala protiv Belgije

Dakle, da ponovimo: u šesnaestini finala dobio je direktan crveni, a igraće u osmini finala?! Folarinu Balogunu ukinuta je suspenzija. Zapravo, nije ukinuta, nego odložena. Ali, u ovakvoj situaciji to mu dođe na isto…

Nije šija, nego vrat. Suština je da će moći da igra protiv Belgije i da je to ogromna pomoć Amerikancima. Da je neko drugi u pitanju, da nisu organizatori – da li bi ovako bilo? Svi se to pitaju, s punim pravo. I svet negoduje s punim pravom. Nažalost, samo to i može.

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FIFA se opasno blamira. Ponuđena su obrazloženja, dala ih je krovna organizacija i tu stoji:

„Disciplinska komisija FIFA izrekla je sledeću sankciju Folarinu Balogunu, reprezentativcu Sjedinjenih Američkih Država, koji je isključen usled direktnog crvenog kartona tokom utakmice Svetskog prvenstva 2026. između Sjedinjenih Država i Bosne i Hercegovine, odigrane 1. jula 2026. na stadionu „Levi‘s stadionu“: suspenzija od jedne utakmice zbog kršenja članova 14 i 66 Disciplinskog pravilnika FIFA (FDC).

U skladu sa članom 27 Disciplinskog pravilnika FIFA, izvršenje suspenzije se odlaže na uslovni period od godinu dana. Ako Folarin Balogun tokom uslovnog perioda počini još jedan prekršaj slične prirode i težine, uslovna kazna će biti ukinuta, a sankcija izvršena, bez uticaja na bilo koju dodatnu sankciju koja bi bila izrečena za novi prekršaj“.

Uslovna kazna za Folarina Baloguna. Onda bi tako moglo za svakoga, zar ne? U teoriji – da. U praksi – nije da smo se toga nagledali.