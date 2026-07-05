FIFA se opasno blamira: Balogunu ukinuta suspenzija?! Igraće u osmini finala protiv Belgije
Vreme čitanja: 2min | ned. 05.07.26. | 19:49
Američki napadač stao na zglob Tariku Muharemoviću i zaradio direktan crveni karton u utakmici šesnaestine finala Mundijala. Na teren će već u narednoj rundi. Neverovatna odluka je da će moći da nastupi…
Neko ima pravo samo da ćuti i da dobija ćuške. Neko može kako hoće i šta hoće. Uzgred će pričati o pravdi. Znamo sve to, navikli smo na to i nagledali smo se toga. Eto, došao je trenutak da nas podsete da nisu svi jednaki.
Folarin Balogun je u šesnaestini finala bio najbolji igrač Amerikanaca. Zatresao je mrežu Bosne i Hercegovine, pogodio je i prečku, ušao u nisku prilika, ali je u drugom poluvremenu napravio glupost. Ili bolje rečeno bio je nesmotren. Nehotice je stao na zglob Tariku Muharemoviću i dileme nije bilo – crveni karton. Dodeljen mu je posle gledanja snimka, automatski je povlačio suspenziju od jedne utakmice, ali nam stižu neverovatne vesti: moći će da nastupi u osmini finala Svetskog prvesntva protiv Belgije?!
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Dakle, da ponovimo: u šesnaestini finala dobio je direktan crveni, a igraće u osmini finala?! Folarinu Balogunu ukinuta je suspenzija. Zapravo, nije ukinuta, nego odložena. Ali, u ovakvoj situaciji to mu dođe na isto…
Nije šija, nego vrat. Suština je da će moći da igra protiv Belgije i da je to ogromna pomoć Amerikancima. Da je neko drugi u pitanju, da nisu organizatori – da li bi ovako bilo? Svi se to pitaju, s punim pravo. I svet negoduje s punim pravom. Nažalost, samo to i može.
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FIFA se opasno blamira. Ponuđena su obrazloženja, dala ih je krovna organizacija i tu stoji:
„Disciplinska komisija FIFA izrekla je sledeću sankciju Folarinu Balogunu, reprezentativcu Sjedinjenih Američkih Država, koji je isključen usled direktnog crvenog kartona tokom utakmice Svetskog prvenstva 2026. između Sjedinjenih Država i Bosne i Hercegovine, odigrane 1. jula 2026. na stadionu „Levi‘s stadionu“: suspenzija od jedne utakmice zbog kršenja članova 14 i 66 Disciplinskog pravilnika FIFA (FDC).
U skladu sa članom 27 Disciplinskog pravilnika FIFA, izvršenje suspenzije se odlaže na uslovni period od godinu dana. Ako Folarin Balogun tokom uslovnog perioda počini još jedan prekršaj slične prirode i težine, uslovna kazna će biti ukinuta, a sankcija izvršena, bez uticaja na bilo koju dodatnu sankciju koja bi bila izrečena za novi prekršaj“.
Uslovna kazna za Folarina Baloguna. Onda bi tako moglo za svakoga, zar ne? U teoriji – da. U praksi – nije da smo se toga nagledali.
Takođe se u članu 27 Disciplinskog pravilnika FIFA navodi i da „pravosudno telo može odlučiti da potpuno ili delimično odloži izvršenje disciplinske mere“. Stoji i da ukoliko „lice koje koristi pogodnost uslovne sankcije počini još jedan prekršaj slične prirode i težine tokom uslovnog perioda, pravosudno telo će ukinuti odlaganje i izvršiti sankciju, bez uticaja na bilo koju dodatnu sankciju izrečenu za novi prekršaj“.
Zaista neverovatno. Može se reći i bahato.
Sada svi znaju šta im je činiti – neka se žale i traže odlaganje izvršenja disciplinske mere. Neka svi najbolji igraju, iako prekrše pravila.