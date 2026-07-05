Zvanično: Njukasl platio 50.000.000 za jednog od najbržih igrača Bundeslige

Njukasl je ponovo do vrha napunio kasu Hofenhajma! I to po drugi put. Nakon što je dovođenjem Brazilca Žoelintona pre sedam godina (za blizu 44.000.000) učinio da to bude rekordna prodaja malog kluba iz Zinshajma, sada je pazarivši brzonogo krilo Bazumanu Turea (20) tu lestvicu podigao.

Visina transfera nije zvanično objavljena, međutim nemački i engleski mediji slažu se s procenom da posao nije vredeo manje od 50.000.000 evra!