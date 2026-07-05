Zvanično: Njukasl platio 50.000.000 za jednog od najbržih igrača Bundeslige
Vreme čitanja: 2min | ned. 05.07.26. | 19:05
Bazumana Ture stigao da odmeni Gordona
Njukasl je ponovo do vrha napunio kasu Hofenhajma! I to po drugi put. Nakon što je dovođenjem Brazilca Žoelintona pre sedam godina (za blizu 44.000.000) učinio da to bude rekordna prodaja malog kluba iz Zinshajma, sada je pazarivši brzonogo krilo Bazumanu Turea (20) tu lestvicu podigao.
Visina transfera nije zvanično objavljena, međutim nemački i engleski mediji slažu se s procenom da posao nije vredeo manje od 50.000.000 evra!
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Kao što smo pisali pre nekoliko dana, Ture stiže da odmeni Entonija Gordona, koji je završio u Barseloni za 80.000.000 evra. Svrake su u međuvremenu dogovorile i transfer Sandra Tonalija u Totenhem, za oko 120.000.000, tako da možemo da konstatujemo kako su polako počele da 'krckaju' zarađeno.
Reprezentativac Obale Slonovače ističe se izuzetnom brzinom (protekle sezone razvio drugu najveću u Nemačkoj), više je paker nego strelac, ali daleko od toga da se ne snalazi pred golom. Na 43 meča za godinu i po dana u Bundesligi postigao je pet i namestio 15 pogodaka. Skauti Hofenhajma primetili su ga u Hamarbiju, doveli za 10.000.000 i ostavili određene procente Šveđanima. Tako oni sada mogu da računaju na oko 5.000.000 evra...
"Od malih nogu bio mi je san da zaigram u Premijer ligi za veliki klub poput Njukasla. Ovde su svi kao porodica, to će mi pomoći da se dokažem, da dam najbolje od sebe na terenu i van njega. Mogu da obećam - daću sve za ovaj dres", poručio je Ture.
Ovo je drugo ozvaničeno pojačanje Njukasla tokom leta. Prvo je bio 20-godišnji golman Juen Žauen iz Rems, koji je plaćen 21.500.000.