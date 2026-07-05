Mundijalito nije mala stvar, ali nije za Srbiju: Hrvati rutinski protiv Petrićevih Orlića

Bilo je ovo još jedno nervozno i nepovezano izdanje ekipe koju vodi Gordan Petrić. Jeste Srbija drastično oslabljena doputovala na sever Velsa, ali niko nije očekivao da će baš bez ijednog boda završiti takmičenje. Ima u ovoj ekipi velikih talenata, verovatno će neki od njih napraviti lepe karijere, međutim, za ovih nedelju dana na Evropskom prvenstvu, ništa im nije uspevalo. Kao kulminacija - gotovo rutinski poraz od daleko uigranije i sigurnije Hrvatske.

Najavljen sjajnim golom Lovra Čelfija kog je Barselona prošlog leta dovela iz Kustošije za 300.000 evra i procente, a potpisanog baš onako kako je Srbija igrala ove tri utakmice - nesigurnom reakcijom. Vuk Draškić je loše dodao loptu, pokušao zatim da se iskupi i umalo uspeo, ali ga je Dino Godec ipak kaznio.

Napravio je Petrić ponovo nekoliko promena u startnoj postavi. Počevši od golmana, pošto je šansu posle dve utakmice u kojima je branio Vladan Čarapić sada dobio Vuk Draškić, preko Andreja Pavlovića u veznom redu do pomeranja Bogdana Kostića u špic umesto Alekse Damjanovića, koji je danas ostao na klupi. Na krilu je izostao Jovan Ćirić, a od starta su igrali Luka Zarić i Đorđe Ranković, sa nešto ofanzivnijim Jovanom Milosavljevićem nego inače.

Nije to iznenadilo Hrvate, niti je unelo živost u našu ekipu u odnosu na duele sa Italijom i Ukrajinom. Dosta nepovezano, a samim tim i nervozno, delovali su momci u plavim dresovima tokom prvog poluvremena. Posle sjajnog pogotka Lovra Čelfija, potpuno su se vezale noge srpskim igračima. Tek u finišu prvog poluvremena uspeli su malo da stanu na loptu i odigraju nekoliko solidnih napda, ali je Bogdan Kostić bio potpuno neprimetan u napadu.

(©Harry Murphy/UEFA)

Po povratku sa pauze, Kostića je zamenio Damjanović, Ćirić je ušao umesto Rankovića, Dušan Makević umesto Pavlovića. Zaigrala je Srbija energičnije, uspela da izvrši pritisak na rivala i došla do velike šanse za Jovana Milosavljevića. Damjanović mu je glavom spustio loptu, međutim, Maroje Kostopeč je sjajno intervenisao i sprečio izjednačenje. Ipak, bilo je to najbliže što je Srbija stigla pogotku.

Na drugoj strani, umalo da Hrvati dupliraju prednost u 63. minutu na šut Tina Kusanovića, kada je Draškić odlično intervenisao. Imao je golman OFK Beograda još neke dobre intervencije, ali i grešku kojom je dvadesetak minuta pre kraja rešeno pitanje pobednika. A, golom Patrisa Čovića iz penala u 87. minutu, koji je skrivio Strahinja Stojković, Srbija je, zahvaljujući pobedi Ukrajine nad Italijom sa 1:0, čak i pomogla Hrvatskoj da stigne do polufinala, odnosno plasmana na Mundijalito.

EVROPSKO PRVENSTVO U19 - TREĆE (POSLEDNJE) KOLO

SRBIJA - HRVATSKA 0:3 (0:1)

/Čelfi 9, Godec 71, Čović 87pen/

Karnavon, Vels.

Stadion: Oval.

Gledalaca: oko 1.500.

Sudija: Florijan Badštubner (Nemačka).

Srbija (4-2-3-1): Draškić - Stojković, Hadžimujović, Simić, Petrović - Pavlović (od 46. Damjanović), Novičić (68. Mladenović) - Zarić (od 85. Subotić), Milosavljević, Ranković (46. Makević) - Kostić (46. Ćirić).

Hrvatska (4-4-2): Kostopeč - Mikić (od 85. Kostelac), Zebić, Puljić, Mandić - Čelfi (od 85. Šimić), Subotić, Čović, Smiljanić (od 75. Zrilić) - Kusanović (od 85. Kolarik), Šutalo (69. Godec).

EVROPSKO PRVENSTVO U19 - TREĆE (POSLEDNJE) KOLO

Srbija - Hrvatska 0:3 (0:1)

/Čelfi 9, Godec 71, Čović 87pen/

Ukrajina - Italija 1:0 (1:0)

/Oličenko 30/