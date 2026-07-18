Foto-finiš samo za Zlatnu kopačku SP: Mesi i Simon pred promocijom
Vreme čitanja: 3min | sub. 18.07.26. | 09:13
Za najboljeg fudbalera Mundijala je Argentinac ubedljivo prvi favorit, dok se Francuzu daju malo veće šanse da na kraju bude ispred nekadašnjeg saigrača po broju golova
Još dve utakmice su ostale do spuštanja zavese na Svetsko prvenstvo “preko bare”. Dvojica superstarova, nekadašnjih saigrača iz Pari Sen Žermena, Lionel Mesi i Kilijan Embape, obeležili su šampionat, kao i onaj četiri godine ranije u Kataru. Tada je Argentincu pripala Zlatna lopta, a Francuzu Zlatna kopačka.
Pred polufinalne mečeve, Embape je bio favorit u obe kategorije prema mišljenju bukmejkera Mozzarta, dok je sada situacija drugačija. As Kraljevića je i dalje blagi favorit za Zlatnu kopačku, kvota je 1,90, dok je na Mesija 2,00. Obojica su realizatorski postila u polufinalu, ali je Mesi blistao protiv Engleske sa dve asistencije. I jedan i drugi imaju po osam golova na kontu.
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Ukoliko budu poravnati sa pogocima na kraju, Mesi je u prednosti zbog većeg broja asistencija (četiri), dok Embape ima jednu manje. Ako budu izjednačeni i u asistencijama, onda je u prednosti Embape. Tada je kriterijum broj minuta, a Francuz ima 609, dok Mesi ima 11 minuta više na terenu.
U konkurenciji za Zlatnu kopačku Mundijala su i Englezi Džud Belingem i Hari Kejn sa po šest golova.
KVOTE MOZZARTA ZA ZLATNU KOPAČKU MUNDIJALA
Što se tiče priče o najboljem igraču Mundijala, čini se da je tu sve rešeno i da je Lionel Mesi pred promocijom. Kvota u Mozzartu je 1,12. Akcije Kilijana Embapea su naglo pale posle loše utakmice u polufinalu protiv Furije, kada je bio “nevidljiv”. Pre polufinala je bio prvi favorit, a sada je kvota čak 35,0. Jedini koji mogu da ugroze asa Intera iz Majamija su Španci Rodri sa kvotom 7,00, kao i Lamin Jamal i Mikel Ojarzabal sa po 25,0. Morali bi u finalu u nedelju da jedan od trojice Španaca izvede čudo da bi preoteli Mesiju priznanje za najboljeg igrača Mundijala drugi put uzastopno.
KVOTE MOZZARTA ZA NAJBOLJEG FUDBALERA MUNDIJALA
Unai Simon je veliki favorit za Zlatnu rukavicu za najboljeg golmana Svetskog prvenstva. Kvota na golmana Atletik Bilbaoa je samo 1,10, dok je na Argentinca, osvajača ove laskave nagrade pre četiri godine u Kataru, kvota 7,50. Španac je dosad vadio samo jednu loptu na šampionatu, a matirao ga je Belgijanac Šarl de Ketelare.
KVOTE MOZZARTA ZA NAJBOLJEG GOLMANA MUNDIJALA
SVETSKO PRVENSTVO
FINALE (NJUJORK)
Nedelja
21.00: (2,40) Španija (3,05) Argentina (3,50)
ZA 3. MESTO (MAJAMI)
Subota
21.00: (1,95) Francuska (4,05) Engleska (3,75)
***kvote su podložne promenama