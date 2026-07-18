Foto-finiš samo za Zlatnu kopačku SP: Mesi i Simon pred promocijom

Još dve utakmice su ostale do spuštanja zavese na Svetsko prvenstvo “preko bare”. Dvojica superstarova, nekadašnjih saigrača iz Pari Sen Žermena, Lionel Mesi i Kilijan Embape, obeležili su šampionat, kao i onaj četiri godine ranije u Kataru. Tada je Argentincu pripala Zlatna lopta, a Francuzu Zlatna kopačka.

Pred polufinalne mečeve, Embape je bio favorit u obe kategorije prema mišljenju bukmejkera Mozzarta, dok je sada situacija drugačija. As Kraljevića je i dalje blagi favorit za Zlatnu kopačku, kvota je 1,90, dok je na Mesija 2,00. Obojica su realizatorski postila u polufinalu, ali je Mesi blistao protiv Engleske sa dve asistencije. I jedan i drugi imaju po osam golova na kontu.