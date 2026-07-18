Šampanjac na otvaranju sezone: Zenitu deseti pehar ili Spartak po drugi put?

Ova dva tima samo jednom su igrali do sada za ovaj pehar, bilo je to 2022. godine kada je Zenit ubedljivo slavio sa 4:0 golovima Ivana Sergejeva, Malkoma, Vendela i Matea Kasijere.

Protekle sezone, u Premijer ligi Rusije, sredinom avgusta u Moskvi bilo je 2:2, da bi Zenit kod kuće slavio sa 2:0. Moskovljani su se donekle revanširali Zenitu u aprilu u polufinalu kupa, Staza Regiona, kada su posle 0:0 slavili na penale sa 7:6. To im je otvorilo put ka trofeju u nacionalnom kupu.

Inače, ovo će im biti 175. okršaj, Zenit je pobedio 56 puta, a Spartak 67.

18.30: (2,25) Zenit (3,40) Spartak Moskva (3,20)

Tokom pauze, dva tima angažovali su svega tri igrača. Zenit je iz Trabzona za 15.000.000 evra doveo napadača Felipea Augusta, kao i defanzivca Baltike Kevina Andradea za 3.500.000. Što se tiče Spartaka, za 5.000.000 evra doveli su doskorašnjeg defanzivca Alavesa, Viktora Paradu.

Što se tiče odlazaka, sve je bilo u znaku isteka ugovora ili slobodnih igrača. Mihail Keržakov se povukao, Džon Duran vratio u Al Nasr, Arsen Adamov, Jaroslav Mihailov, Ilzat Ahmetov, Nikita Černov, Maksim Laikin, Teo Bongonda, Oleg Ribčuk i Anton Zabolotni su otišli kao slobodni agenti, dok su Ilja Samošnikov i Jegor Guzijev otišli na pozajmice.

Sergej Semak, trener Zenita, čak pet puta je osvajao ovaj pehar, ima priliku za novi.

"Svestan sam da to što je bilo nije bitno. Moramo da radimo naporno da bismo osvojili pehar. Oba tima su zaslužili da budu na ovom mikro turniru. Biće interesantno igrati protiv Spartaka koji igra na veoma dobrom nivou u poslednjih šest meseci. I pre toga su pokazavali da imaju veoma dobar nivo igre", kaže Semak.

Prošli kup meč završen je penalima posle 0:0 u regularnom delu susreta, ali Semak sada ne želi da dođe do razrešenja na taj način.

"Penali su lutrija, možete da se spremate koliko hoćete, a da li ćete dobiti ili izgubiti, to je sekundarno pitanje. Pripremali smo se za meč sa željom da odigramo dobru utakmicu. Spartak u poslednje vreme igra zanimljiv fudbal, sa dosta varijacija, napada i dobrih prekida. Imaju dobru postavu, pojačali su se na neophodnim pozicijama. Mislim da će to biti interesantan meč. Iako su dva tima napadački opredeljena, na nekim ranijim susretima bilo je tesno, bez mnogo golova", dodao je Semak.

Tokom priprema, Zenit je odigrao šest utakmica uz pet pobeda i jednu nerešenu utakmicu. Pobedili su Lenjingradec (4:0), Dinamo iz Mahačkale (2:1) Nefči (4:1) i Crvenu zvezdu (4:1), dok je sa Himnasijom iz La Plate bilo 1:1. Isti rezultat bio je u drugom meču sa Dinamom iz Mahačkale, 13. jula.

Što se tiče Spartaka, on je izgubio od Lokomotive (0:2), igrao je 1:1 sa Rubinom i pobedio Krilja Sovjetov (3:2) i Spartak Kostromu (1:0).

Trener Spartaka Huan Karlos Karsedo potvrdio je da je novajlija Viktor Parada tek stigao i da će mu biti potrebno neko vreme da trenira i uigra se sa ekipom, te da neće igrati, ali i da je Žedson tu i da će biti u stanju da pomogne ekipi.

Karsedo je 2012. bio pomoćni trener u Spartaku. Od tada, mnogo toga se promenilo, a sada je i u ulozi prvog trenera.

"Liga je mnogo napredovala od tada. Tu je i ovaj politički aspekat koji će se, nadam se, uskoro razrešiti. Inače, osećam se komotno dok radim ovde. Nema teškoća na dnevnoj bazi. Imamo sreće da smo u Spartaku gde su uslovi za rad idealni. Imamo dobar tim i nadamo se da ćemo se boriti za titulu. Ovo nam je sjajna prilika da sezonu počnemo velikom pobedom. Svi su spremni i jako motivisani", poručio je Karsedo.

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RUSIJA (SUPERKUP)

Subota

18.30: (2,25) Zenit (3,40) Spartak Moskva (3,20)

*** kvote su podložne promenama