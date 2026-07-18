Obradović hoće i Fransiska? PAO prati situaciju u Asvelu

Najavio je Toni Parker da će budžet Asvela za narednu sezonu biti rekordnih 59.000.000 evra, što nikada ni blizu nije viđeno u francuskoj košarci. Krenula su da se ređaju pojačanja sa ogromnim ugovorima, sve je bilo kao iz bajke za evroligaša, dok se samo odjednom nisu pojavili veliki finansijski problemi. Francuski klub se u sredu pojavio pred Nacionalnim direktoratom za kontrolu upravljanja i savetovanje i predstavio rezervni plan zasnovan na budžetu od oko 24.000.000 evra, kako je preneo francuski "Ekip".

Problem je nastavio jer je bogati investitor iz Azije trebalo da obezbedi čak polovinu budžeta, ali to nije učinio. Nije im poslao novac, ni kada su dobili dodatno vreme i produženi rok, tako da za sada imaju budžet za 35.000.000 manji nego što su se tome nadali. Tu nastaju problemi u igračkom kadru jer jednostavno neće imati dovoljno novca da plate sve igrače. Tu šansu vrebaju mnogi velikani da upecaju dobre igrače koji su već potpisali za Asvel i jedan od tih timova je Panatinaikos, koji je bacio oko na Silvena Fransiska.