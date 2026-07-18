Obradović hoće i Fransiska? PAO prati situaciju u Asvelu
Vreme čitanja: 2min | sub. 18.07.26. | 11:46
Finansijski problemi pravo niotkuda za francuski tim mogu da upropaste sve, pre nego što su počele uopšte pripreme za sledeću sezonu
Najavio je Toni Parker da će budžet Asvela za narednu sezonu biti rekordnih 59.000.000 evra, što nikada ni blizu nije viđeno u francuskoj košarci. Krenula su da se ređaju pojačanja sa ogromnim ugovorima, sve je bilo kao iz bajke za evroligaša, dok se samo odjednom nisu pojavili veliki finansijski problemi. Francuski klub se u sredu pojavio pred Nacionalnim direktoratom za kontrolu upravljanja i savetovanje i predstavio rezervni plan zasnovan na budžetu od oko 24.000.000 evra, kako je preneo francuski "Ekip".
Problem je nastavio jer je bogati investitor iz Azije trebalo da obezbedi čak polovinu budžeta, ali to nije učinio. Nije im poslao novac, ni kada su dobili dodatno vreme i produženi rok, tako da za sada imaju budžet za 35.000.000 manji nego što su se tome nadali. Tu nastaju problemi u igračkom kadru jer jednostavno neće imati dovoljno novca da plate sve igrače. Tu šansu vrebaju mnogi velikani da upecaju dobre igrače koji su već potpisali za Asvel i jedan od tih timova je Panatinaikos, koji je bacio oko na Silvena Fransiska.
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Francuski reprezentativac ubedljivo je naplaćeniji igrač Asvela, čiji je lider i glavni igrač u novom projektu, zajedno sa Danijelom Tajsom, Nikom Vajler-Babom, Armonijem Bruksom, Botom Gačom i Ivom Ponsom. Jeste izabrao Asvel pre drugih velikana, ali je sve vreme čekao odlazak u NBA ligu, koji se nikada nije desio. Pričao je maltene svakodnevno da bi voleo da se preseli preko bare i da igra u najjačoj košarkaškoj ligi sveta, gde mesta trenutno za njega očigledno nema. Nadao se i nadao, međutim to je bilo nerealno u ovom trenutku. Istekao mu je rok za aktiviranje NBA izlazne klauzule, pa je odlučio pruži klubu vreme kako bi rešio finansijske probleme i obezbedio sredstva koja su prvobitno bila planirana.
Ako se francuski klub ne snađe, onda se sve menja. Kako prenosi Gabrijel Pantel-Žuv iz BeBasketa, Željko Obradović bi mogao da dobije još jednog plejmejkera jer je Panatinaikos bacio oko na doskorašnjeg igrača Žalgirisa. Neće biti jedini koji će hteti da ga preotmu Asvelu, ako se finansijski problemi ne reše, ali ako atinski velikan dovede i njega... Onda će stvarno imati jednu od najjačih ekipa koje je Evroliga do sada videla.
Za sada je jedna stvar jasna u ovom slučaju – Fransisko trenutno nema nameru da forsira izlazak iz ugovora i odlazak u drugi klub. Čeka da se reše finansijski problemi i da se sve vrati na prvobitni plan, kao i da se sačuva ceo tim na okupu koji je napravljen.
Ipak, ukoliko Asvel bude primoran da trajno smanji obim poslovanja, zainteresovani evroligaški klubovi spremni su da krenu po Fransiska, a kako stvari stoje, Panatinaikos se već istakao kao glavni kandidat.