Srpska javnost dugo nije imala više povoda da prati jedan klub Segunde u odnosu na aktuelnu generaciju Almerije. Klub iz Andaluzije drugu godinu uzastopno je kandidat za plasman u elitu, a posebnu pažnju na našim prostorima privlači kako zbog srpskog dvojca Nikola Maraš - Rasoslav Petrović, tako i zbog činjenice da je letos dres zadužio Umar Sadik, doskorašnji napadač Partizana.

Dosadašnij tok sezone nagoveštava da bi crveno-beli mogli da, uz pouke iz prošle sezone, poprave učinak, izbegnu greške i stignu do elitne španske pozornice. Na putu do cilja glavni konkurenti su im Espanjol i Majorka, a Nikola Maraš, srpski štoper koji je u prethodnih godinu i po dana izrastao u jednog od lidera Almerije, za MOZZART Sport je napravio rezime dosadašnjeg učinka kluba, osvrnuo se na 2020. godinu i potom pogled usmerio ka novim izazovima.

"Almerija je veoma ozbiljan projekat. Šejk iz Saudije želi po svaku cenu da uđe u Primeru. Početkom avgusta 2019. godine, postao je vlasnik kluba i novo rukovodstvo je imalo 20 dana da formira tim. Sve je rađeno stihijski, desetak igrača pojačalo je konkurenciju, svi smo se adaptirali, kockice su se uklopile. Krenuli smo dobro i sve je funkcionisalo kako smo očekivali do zime. Potom je došlo do pada, pojedini igrači od kojih se očekivalo da budu pojačanja nisu nam pomogli i to se odrazilo na rezultate. Uprkos svemu imali smo veliku šansu sve do poslednjeg kola da uđemo direktno u La Ligu, ali smo već tad bili svesni da ukoliko nju propustimo, teško da ćemo se plasirati kroz baraž. Kad nam je izmakao direktan plasman u elitu, usledilo je razočaranje koje se odrazilo i na baraž", rekao je Maraš.

Šta je bio uzrok pada u završnici prethodne sezone?

"Korona je prekinula takmičenje, ali ne bih tražio bilo kakav alibi. Treba biti realan i priznati da je postojala mala, ali dovoljna razlika u kvalitetu koja je bila na strani rivala. Za razliku od prethodne sezone sada smo napravili duži i kvalitetniji igrački kadar. Rukovodstvo je izvuklo pouke iz prve sezone, usledila je čistka nakon koje je ostalo četiri-pet igrača iz prethodne takmičarske godine. Izvršena je selekcija, angažovana su adekvatna pojačanja, više igrača je u rotaciji... Veoma smo dobri i znatno kvalitetniji nego prošle godine".

(©UD Almeria)

Neuspeh u završnici prvenstvene trke se nije negativno odrazio na vas i tim?

"Tešim se u šali da je takva godina iza nas da i nije velika šteta što se nismo plasirali u Primeru. Real sve utakmice igra na stadionu Alfredo Di Stefano, Barsa je domaćin na praznom Kamp Nou... Atmosfera je sablasna, a samim tim je užitak manji. Kad već ulazimo u elitu, neka to bude na velika vrata i, daj Bože, kad se sve vrati u normalu. San nam je svima da osetimo potpunu čar igranja protiv velikana kakvi su Real i Barselona, a deo tog doživljaja jeste i publika na tribinama. Ipak, rano je da pričamo o narednoj sezoni. O tom, potom, Da ne spremamo ražanj dok je zec još u šumi".

U međuvremenu je Pirinejsko poluostrvo napustio Kristijano Ronaldo, a sad se priča i o odlasku Lionela Mesija. Bila bi šteta da ne stignete da odmetite snage sa Argentincem?

"Neverujem da će Mesi da ode iz Barselone. Navijam da ostane, da odmerimo snage. Kad je već ostao 20 godina, mogao bi da sačeka i duel sa Almerijom".

IZBOR UREDNIKA

Konkurentni ste za vrh tabele, Majorka i Espanjol imaju samo po bod prednosti. Kako gledate na dosadašnji tok prvenstvene trke?

"U početku smo imali malo problema, ali kad smo se uigrali i ušli u ritam, navikli da igramo po dve utakmice nedeljno, došao je do izražaja kvalitet i širok igrački kadar. Trener Žoze Manuel Gomez je rotirao igrače, očuvao svežinu tima. Sećam se situacije prethodne sezone kad smo se borili paralelno sa koronom i gustim kalendarom. Nismo mogli da stojimo na nogama, a igrali smo na svaka tri dana".

Glavni konkurenti, ipak, uspevali su da vas zaustave?

"Primili smo golove u sudijskoj nadoknadi od Majorke i Espanjola, pretrpeli poraze iako smo bili bolji od oba rivala. Imamo kvalitet i kvantitet i uveren sam da je ovo naša godina. Uzimamo bodove, pobeđujemo utakmice i sve u ovom momentu izgleda dobro. Kao što sam rekao, nismo trebali da izgubimo od Majorke i Espanjola, ali bilo bi nezahvalno tražiti bolje od ovoga".

GUTI MI JE OTVORIO OČI

Neposredno nakon dolaska srpskog štopera u Španiju na klupsku klupu seo je Hoze Marija Guti, bivši as Real Madrida. Nekadašnji reprezentativac Španije u tim je implementirao pobedničku filozofiju, ali nije uspeo da ostvari plasman u elitu, te je u završnici prvenstva kormilo predao iskusnijem portugalskom kolegi Hoze Manuelu Gomezu.

"Novi strateg je došao uoči plej-ofa i nije bilo izvodljivo da bilo šta učini u tako kratkom periodu, a veliki broj povređenih igrača dodatno mu je otežao posao. Zbog svega toga, o njegovom radu je moguće je suditi tek na osnovu aktuelne sezone. Nismo krenuli idealno, od prve četiri utakmice izgubili smo tri, ali smo se potom uozbiljili, sve je leglo na svoje i počeli smo da pružamo partije kakve se od nas očekuju".

Kakav utisak je ostavio Guti?

"Guti je tek na početku trenerskog puta, ali već sada je od njega moguće naučiti mnogo stvari. Zaista se vidi da poseduje veliko fudbalsko znanje i inteligenciju. Nedostajao mu je iskusniji stručni štab da ostvari uspeh. Veoma je kvalitetan trener, ume da ukaže igraču na kvalitete, ali i mane. Meni je dosta pomogao i veoma sam mu zahvalan. Kroz rad sa njim sam najviše napredovao u igri sa loptom. Mislio sam da sam strašan igrač sa loptom, ali mi je on otvorio oči i pokazao da imam još dosta prostora za napredak. Grizao sam, borio se i vremenom sam stekao njegovo potpuno poverenje. Nažalost, sve što sam naučio od njega dalo je potpune rezultate tek kad je on otišao. Zaista je trener sa sjajnom vizijom".

SADIK - ZNAČAJAN FAKTOR NA PUTU DO PRIMERE





Prodajom najboljeg ofanzivca, talentovanog Urugvajca Darvina Nunjeza, Almerija je ostala bez važnog šrafa i strelca 16 pogodaka. Odlazak 21-godišnjeg napadača u Benfiku otvorio je prostor za angažman novog centarfora, a izbor se sveo na Umara Sadika. Bivši igrač Partizana sjajnio se adaptirao u redovima člana Segunde, u crveno-belom dresu postigao je već devet pogodaka uz tri asistencije, a njegove igre crno-bela javnost prati sa posebnom pažnjom zbog klauzule koja predviđa dodatni priliv novca u iznosu od 3.000.000 evra u Humsku ukoliko se Almerija plasira u Primeru.

"Sadik je veoma pozitivan i dobar momak, a uz to je i izvanredan igrač. Kvalitetan je i pravi razliku što sam primetio i dok je bio u Srbiji. Kad su me pitali ovde za njega imao sam samo reči hvale. Čudan je, neobično trči i atipične je građe, ali rezultate i statistiku mu niko ne može oduzeti. Tu ne mislim samo na golove, već i na asistencije, iznuđene penale i prekršaje, crvene kartone načinjene nad njim... Ima odličan učinak i dosta radi za ekipu. Igra i defanzivu. Ostali smo bez Darvina Nunjeza, bio je igrač za kojeg se sticao utisak da je nezamenjiv. Otišao je u Benfiku i ostvario najveći transfer Segunde za 25.000.000 evra. Igrač je koji će napraviti neverovatnu karijeru, a njegov odlazak se ne oseća zahvaljujući Sadiku. Angažman bivšeg napadača Partizana je vrlo važan potez koji će nam sigurno veoma značiti na putu ka Primeri. Smatram da Partizan ne mora da brine za milione, na dobrom smo putu da ispunimo uslov iz klauzule".

Deo tima je još jedan Srbin - Radoslav Petrović. Kako funkcioniše saradnja sa njim?

"Bliski smo, doši smo u isto vreme u klub i od prvog dana sam shvatio da je sjajan momak. Ostvarili smo lepo prijateljstvo. Gledam ga kao starijeg brata, možda sam mu nekad i naporan, ali mora da me trpi. Držimo se zajedno, naši smo".

Praznike ste proveli radno?

"Kao i uvek. Navikao sam se. Već četvrtu godinu imam slobodne dane samo na katočički Božić. Šta da radim, uglavnom se još i pogodi da igramo na naš Božić, ali svakako uspem da obeležim praznike. Kad god imam slobodno vreme trudim se da posetim najbliže u Srbiji".

REPREZENTATIVNI POZIV KRUNA GODINE

Maraš je tokom jeseni dobio poziv tadašnjeg selektora Ljubiše Tumbakovića za utakmice Srbije u Ligi nacija. Iako je štoper več imao priliku da nosi nacionalni dres u mlašim kategorijama i kao član superligaške reprezentacije, 2020. godinu pamtiće po prvom iskustvu u senioskoj selekciji Orlova.

"Ovaj poziv imao je posebnu težinu i predstavlja krunu godine. Čast je biti deo najboljeg tima koji naša zemlja ima i veoma mi je imponovao poziv. Srećan sam i nadam se da ću postati standardni deo nacionalnog tima. Jedan od snova mi je da u budućnosti postanem neizostavni deo reprezentacije, da zaigram sa Srbijom neko veliko takmicenje. Imamo sjajnu generaciju koja nadolazi, posedujemo kvalitet koji samo treba oblikovati. Stasali su juniorski svetski i evropski prvaci koji bi trebalo da se pokažu i na velikoj sceni".

Da kraj godine bude u potpunosti uspešan doprineo je pogodak protiv Malage (3:1) sredinom decembra. Koliko je on doprineo samopouzdanju uoči predstojećih izazova?

"Igrao sam dobro u završnici godine i gol je došao kao nagrada. Ipak, zaista sam se podredio cilju o kojem svi sanjamo i plasmanu u Primeru. Drugi štoper koji igra sa mnom, Horhe Kuenka, dva puta je postizao gol za pobedu. Osim što smo vrlo dobri u odbrani, pomogli smo ekipi i u ofanzivi. Svi smo usmerili fokus ka plasmanu u viši rang".

Kakav je stav lokalne javnosti prema Almeriji?

"Skrenuli smo pažnju. Priča se da igramo najbolji fudbal. Smatram da to opravdavamo pristupom, trudimo se da igramo, da napadamo i kod kuće i u gostim. Posle uvodna četiri kola nismo imali utakmicu u kojoj smo bili inferiorni, ako smo gubili nesrećno smo gubili, ipak, tu nam se vratilo za neke utakmice u kojim smo možda bili izjednačeni sa rivalom, a stigli do celog plena. Osećamo podršku. Ceo grad je uz na. Odlično smo ispraćeni i medijiski. Sa rezultatima se sve podiglo na viši nivo. Pažnju javnosti smo privukli i van grada. Priča se o nama, mlada smo ekipa, bogat je vlasnik i imamo dosta zanimljivih stvari iz očiju javnosti.

Da li ste se navikli na život u Španiji?

"Živeo sam u Šavezu koji je grad u Galiciji, praktično granici Portugalije i Španije tako da sam dosta vremena provodio u Španiji. Brzo sam se zaljubio u ovu zemlju i shvatio da tu vidim svoju budućnost. Kad se pojavila opcija da dođem u Almeriju dobio sam priliku da upoznam i Andaluziju, jug zemlje, i zaista mogu reći da je idealna sredina za život, od hrane, preko klime. Sve je savršeno i od nas se očekuje samo da igramo fudbal".

Šta ste poželeli na početku 2021. godine kad su fudbalske ambicije u pitanju?

"Želja je da uđemo u Primeru. Osećam da imamo kvalitet i da možemo. Samo da očuvamo koncentraciju i da nas posluži sreća", rekao je Maraš.