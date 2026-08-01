Javor zaljuljao Partizanovu filijalu!

Vreme čitanja: 3min | sub. 01.08.26. | 21:06
Strašan fudbal Ivanjičana u prvom poluvremenu duela sa Teleoptikom i rutinska pobeda – 5:1. Gosti od 35. minuta imali igrača manje
Zbog tradicije, navike da se posle jednog neuspeha – a ispadanje iz Mozzart Bet Superlige to svakako jeste – zbog toga toga što Ivanjičani pronalaze način da se vrate u elitni rang takmičenja. Zbog svega navedenog Javor je i ove sezone, u brojnim predviđanjima stručnjaka, važio za jedan od najboljih timova Prve Mozzart Bet lige Srbije.
Možda je rano za ocene, odigrano je tek jedno kolo, ali deluje da je ekipa Branislava Mirjačića spremna da nosi ulogu favorita. Za početak sezone zaljuljaj je Partizanov razvojni tim, Teleoptik – 5:1.
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Ishod je možda očekivan, mada se negde verovalo da će Teleoptik pružiti jači otpor mnogo iskusnijem rivalu. Videlo se da ekipa Marka Jovanovića poseduje talenat, ali da će u Partizanovom razvojnom timu morati, do kraja prelaznog roka, da dosole malo iskustva. Teleoptik je meč na stadionu Kraj Moravice počeo sa sedmoricom bonusa.
Javor je to iskoristio i na okrutan način zatvorio meč već posle prvog poluvremena. Momci iz Zemunela se još nisu aklimatizovali na zahteve drugog ranga takmičenja, a Javor je poveo. Igrao se čevrti minut susreta kada je lopta lepo išla u napadu domaćina, na kraju je jedan od štopera Teleoptika propustio šansu da očisti opasnost. Dovoljno da mu Mirosavljev uđe u putanju kretanja i lako pogodi mrežu. Bili su to trenuci velike dekocentracije odbrane Optičara.Neshvatljivo su ispustili iz vida Radonjića na drugoj stativi u sedmom minutu.
Bila je to najava totalnog rezultatskog potopa gostiju iz Zemuna. Međutim, počeli su momci Marka Jovanovića da igraju od tog trenutka fudbal. Počeli da dobijaju duele i sasvim zasluženo došli do gola preko Radosavljevića.
Možda bi sve bilo drugačije da levi bek Teleoptika Premović u 34. minutu nije preterao u agresivnosti. U želji da u visokom presingu uzme čistu loptu nagazio je Ristića i zaradio direktan crveni karton. Možda i prestrogo.
Mirosavljev je u sudijskoj nadokandi prvog poluvremena postigao još jedan gol (solo prodor) i tu je bio kraj takmičarskog fudbala. Nisu imali snage ni kvaliteta gosti da u drugom poluvremenu, sa igračem manje, pariraju Javoru.
Jeftino je Teleoptik primio četvrti gol posle izgubljene lopte na 17 metara, dok je petardu zapalio Nikolić u 90. minutu.
JAVOR – TELEOPTIK 5:1 (3:1)
/Mirosavljev 4 i 45, Radonjić 7, Kande 78, Nikolić 90 – Radosavljević 23/
Stadion: Kraj Moravice.
Gledalaca: 200
Sudija: Stefan Filipović
JAVOR: Stevanović – Todosijević, Đokić (od 64. Kande), Radonjić (od 78. Nikolić), Maričić, Mićić, Bjeković, Akva, Mirosavljev (od 79. Nenadović), Kolaković (od 18. Ristić), Konstantinov.
TELEOPTIK: Popović – Stevanović (od 82. Janačković), Premović. Živojinović, Ristić (od 74. Mohamed), Ivelja, Bulatović, Martinović (od 55. Radović), Radosavljević, Basanović, Obrenović (od 56. Virijević)
OZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 1. KOLO
Petak
Loznica - Proleter 023 0:0
Subota
Smederevo 1924 - Borac 1926 Čačak 3:1 (2:0)
/Spiridonović 37, Luković 39, Hadžić 49 – Đurić 48/
Javor - Teleoptik 5:1 (3:1)
/Mirosavljev 4 i 45, Radonjić 7, Kande 78, Nikolić 90 - Radosavljević 23/
20.00: (1.72) Jedinstvo Ub (3.45) Metalac (4.80)
20.00: (1.35) Spartak Subotica (4.50) Bor 1919 (8.50)
20.00: (1.22) TSC Bačka Topola (5.50) OFK Vršac (13.0)
20.00: (1.38) Voždovac (4.30) GFK Dubočica (8.00)
Nedelja
19.00: Napredak Kruševac - Grafičar
***Kvote su podložne promenama