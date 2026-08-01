Okrutnost fudbala na delu: Vršac prokockao šansu iz  kontre, TSC odmah kaznio golom

Nenad Milijaš je dočekao prvu pobedu u samostalnoj trenerskoj karijeri i kada se podvuče crta, bilo je to na papiru dobro veče za TSC, mada će igra u nastavku sezone morati da bude dosta bolja. Pogotovo već u sledećem kolu, kada na sever dolazi razgoropađeni Javor. Uspevao je Vršac bez većih problema da se odbrani u igri, mučili su ga jedino prekidi, iz kojih je domaći tim uporno stvarao šanse, ali čak ni sa dva metra (Savić) nije uspevao da postigne gol.

Bilo je od prve sekunde agresivnosti, trčanja, želje u igri TSC-a, koji je istrčao na teren sa namerom da odmah pošalje poruku gostima da nemaju tu šta da traže, ali… Jedino pravih šansi za gol nije bilo.

Prvu priliku Topolčani su stvorili u 20. minutu, kada je Bogdan Petrović iskosa šutirao pored gola, a već u sledećem minutu je Vršac prvi put zapretio preko raspoloženog Petronijevića, ali je Simić dobio taj njihov prvi “duel”.

Posle toga su gosti osetili da pritisak koji pravi TSC nije toliko opasan, da mu nedostaje završni pas i lovili su tamnoplave, koje je polako hvatala nervoza, na kontre. Pred kraj poluvremena, posle kornera, Vrščani su još jednom zapretili udarcem sa 16 metara, ponovo Petronijević, a Simić je dobio i njihovu drugu rundu “okršaja”.

Još jače je Milijašev sastav krenuo u nastavku, Saša Jovanović je imao dobru priliku čim se krenulo s centra, a pogotovo se uhvatio za glavu u 61. minutu, kada je golman Lazin sjajnom paradom odbranio njegov šut sa desetak metara.

Ključnih tridesetak sekundi desilo se kada je na semaforu otkucao 75. minut: Vršac je imao kontru četiri na dva, uhvaćen je TSC u šahu, međutim, Gojkov se spetljao na ivici šesnaesterca i izgubio loptu. Kazna je stigla brzinom munje, kao da su domaći sve vreme to čekali: Milosavić je uzeo loptu, odigrao dupli pas sa Savićem i onda matirao Lazina – 1:0.

Do kraja utakmice imao je TSC kontrolu, bez jurnjave za drugim golom po svaku cenu.

TSC – OFK VRŠAC 1:0 (0:0)

/Milosavić 76/

Stadion: TSC Arena

Sudija: Nikola Katić

TSC: Simić, Stefan Jovanović, Krstić, Šatara, Stojanović, Radin, Nešković (od 46. Stančić), Saša Jovanović (od 67. Nikolić), Andrej Petrović (od 46. Milosavić), Savić (od 88. Soprenić), Bogdan Petrović (od 67. Todoroski).

OFK VRŠAC: Lazin, Bojat, Radojičić, Nikolić, Janjić, Pivaš (od 79. Serdar), Petronijević, Gojkov (od 79. Čejić), Kiković (od 88. Atem), Milivojević (od 69. Bašić), Glavinić (od 86. Popov).

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 1. KOLO

Petak

Loznica - Proleter 023 0:0

Subota

Smederevo 1924 - Borac 1926 Čačak 3:1 (2:0)

/Spiridonović 37, Luković 39, Hadžić 49 – Đurić 48/

Javor - Teleoptik 5:1 (3:1)

/Mirosavljev 4 i 45, Radonjić 7, Kande 78, Nikolić 90 - Radosavljević 23/

Jedinstvo Ub - Metalac 0:1 (0:1)

/Lazarević 32/

Spartak - Bor 1919 3:0 (1:0)

/Pavlović 37, Mulato 53, Trajković 79/

TSC - OFK Vršac 1:0 (0:0)

/Milosavić 76/

Voždovac - GFK Dubočica 0:1 (0:0)

/Đuričković 49/

Nedelja

19.00: Napredak Kruševac - Grafičar

***Kvote su podložne promenama