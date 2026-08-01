Spiridonović je klasa za Mozzart Bet Prvu ligu Srbije

Vreme čitanja: 4min | sub. 01.08.26. | 19:32
Krilni napadač iz Beča je sa golom i dve asistencije doneo Smederevu prvu pobedu u novoj sezoni protiv čačanskog Borca – 3:2 (2:0)
Srđan Spiridonović trenutno igra najbolji fudbal od onoga kada je tokom leta 2020. došao u Crvenu zvezdu i sa golovima i asistencijama nagovestio da bi mogao da bude veliko pojačanje crveno-belih. Međutim, tada su rođenog Bečliju zavela svetla Beograda, ekspresno je nestao iz planova Dejana Stankovića, a posle pozajmica u Genčlerbirligiju i Atromitosu na mala vrata je otišao sa stadiona “Rajko Mitić”. Nekoliko godina kasnije Spiridonović je ponovo tema među ljubiteljima srpskog fudbala, ali ovog puta zbog partija u dresu Smedereva 1924.
Silovito je 32-godišnji fudbaler ušao u novu sezonu Mozzart Bet Prve lige. Ove subote je bio apsolutni heroj pobede Oklopnika u 1. kolu nad Borcem 1926 iz Čačka sa 3:2 (2:0).
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Spiridonović je odigrao gotovo perfektan meč, postigao je vodeći gol u 37. minutu, a zatim je zabeležio i dve asistencije za Strahinju Lukovića i Irfana Hadžića. S druge strane, Stefan Đurić je početkom drugog poluvremena golom samo na minut vratio Čačanima nadu, pre nego što je Spiridonović savršeno izvedenim kornerom pogodio Hadžića u glavu.
Uoči ove utakmice, u intervjuu za Mozzart Sport je sporski direktor Smedereva Miloš Trifunović hvalio Austrijanca sa srpskim pasošem, istakao je da je odradio perfektne pripreme i da je trenutno među tri najbolja igrača u Mozzart Bet Prvoj ligi. Možda ga i nismo toliko ozbiljno shvatili, ali već posle nekoliko sati Spiridonović je potvrdio te reči svog direktora igrom na terenu.
20.00: (1.22) TSC Bačka Topola (5.50) OFK Vršac (13.0)
Po vrelom, teškom vremenu Borac je bolje otvorio utakmicu u Smederevu i u uvodnih dvadesetak minuta je bio znatno bolji. Pretio je preko Milana Kolarevića i Nenada Nikića, ali Nikola Mirković je ostao nesavladan.
Posle te slabije uvodne faze izabranici Nenada Mijailovića su preuzeli inicijativu i posle nekoliko propuštenih prilika konačno su u 37. minutu pronašli put do mreže Filipa Stanića. Posle prodora po levom krilu i dobrog centaršuta pravovremeno se Spiridonović ubacio u prostor i poslao loptu u gol.
Taj pogodak kao da je šokirao Čačane, pa je Stanić već posle stotinak sekundi ponovo morao da vadi loptu iz mreže. Spiridonović, inspirisan pogotkom, uzeo je loptu na sredini terena i direktno napao rivala. Nanizao je nekoliko driblinga, prošao dva čuvara dok su gosti tek na ivici šesnaesterca uspeli da ga opkole. Austrijanac je nekako doturio loptu na krilo do Strahinje Lukovića, koji je ostao sam i nije mu bilo teško da duplira prednost.
Na startu drugog poluvremena igrači Borca su krenuli jako, a već u 47. minutu su uspeli da se vrate u meč. Mihailo Oreščanin je napravio veliku grešku, loše je zakačio loptu posle centaršuta sa desnog krila i praktično je primio loptu savršeno za Đurića. Krilni napadač Borca se snašao, šutirao je precizno između nogu Oreščanina i tako prevario Mirkovića za 1:2.
Međutim, samo jedan minut je stajao taj rezultat na semaforu. Već u sledećem napadu je domaćin došao do kornera, a Spiridonović ga je izveo perfektno i 192 centimetra visoki Hadžić je preciznim šutem glavom došao do prvog pogotka u sezoni.
Kasnije je malo opao ritam. Preciznije, domaćin ga je namerno oborio. Spiridonović je u 60. minutu ustupio mesto 20-godišnjem Nigerijcu Timilejinu Džozefu. Hadžić je imao još nekoliko prilika da poveća prednost, ali do samog finiša meča rezultat se nije menjao. Tek je u petom minutu nadoknade Ibrahim Adamu uspeo da iskoristi gužvu u šesnaestercu Oklopnika i postigne utešan gol. Ipak, prekasno je to bilo da bi Borac uopšte imao vremena da organizuje barem još jedan napad. Mnogo značajnije od toga za trenera Čačana Nemanju Krtolicu je to što se koji minut pre toga povredio strelac prvog gola Stefan Đurić.
Spiridonović posle odlaska iz Zvezde šest meseci nije mogao da nađe klub, dok nije dobio poziv Kauno Žalgirisa. U Litvaniji je ostao pola sezone, potom je igrao u Saudijskoj Arabiji za Hadžer, u Kuvajtu za Al Salmiju, u Sloveniji za Muru i Grčkoj za drugoligaša Haniju, pre nego što je u februaru ove godine došao u Smederevo.
Na početku se videlo da je potpuno van ritma, uhvatio ga je tek pred kraj sezone i u plej-autu je postigao četiri gola. To je bio jasan znak da mu Smederevo prija, odradio je 32-godišnjak maksimalno ozbiljno letnje pripreme, a rezultat tog rada smo videli već na premijeri nove sezone.
Spiridonovićev kvalitet nikada nije bio upitan, čak ni tokom sumornih jesenjih meseci u Zvezdi. Kod njega je samo motivacija mogla da bude sporna, a kada je raspoložen kao ovog popodneva bez dileme je klasa za Mozzart Bet Prvu ligu.
SMEDEREVO 1924 – BORAC 1926 ČAČAK 3:2 (2:0)
/Spiridonović 37, Luković 39, Hadžić 49 – Đurić 48, Adamu 90+5/
Stadion FK Smederevo
Sudija: Nikola Petrović (Šajkaš)
Kartoni: Mitrović, Čakovan, Orešćanin, Džozef, Rmuš (Smederevo) i Živadinović (Borac)
Smederevo 1924: Mirković, Petkoski Cimbaljević (od 81. Rmuš), Vranjanin, Mitrović, Karajčić, Hadžić (od 90. Milunović), Spiridonović (od 60. Džozef), Kodžić (od 90. Filipović), Oreščanin, Luković, Čakovan
Borac 1926: Stanić, Kolarević (od 87. Janković), Desančić, Živadinović, Kilibarda (od 65. Alempijević), Jevtović, Đurić (od 87. Tomić), Nikić, Popadić, Ilić (od 65. Adamu), Mijić (od 81. Jusuf)
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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 1. KOLO
Petak
Loznica - Proleter 023 0:0
Subota
Smederevo 1924 - Borac 1926 Čačak 3:1 (2:0)
/Spiridonović 37, Luković 39, Hadžić 49 – Đurić 48/
20.00: (1.72) Jedinstvo Ub (3.45) Metalac (4.80)
20.00: (1.35) Spartak Subotica (4.50) Bor 1919 (8.50)
20.00: (1.22) TSC Bačka Topola (5.50) OFK Vršac (13.0)
20.00: (1.38) Voždovac (4.30) GFK Dubočica (8.00)
Nedelja
19.00: Napredak Kruševac - Grafičar
***Kvote su podložne promenama