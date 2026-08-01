Spiridonović je klasa za Mozzart Bet Prvu ligu Srbije

Silovito je 32-godišnji fudbaler ušao u novu sezonu Mozzart Bet Prve lige. Ove subote je bio apsolutni heroj pobede Oklopnika u 1. kolu nad Borcem 1926 iz Čačka sa 3:2 (2:0).

Srđan Spiridonović trenutno igra najbolji fudbal od onoga kada je tokom leta 2020. došao u Crvenu zvezdu i sa golovima i asistencijama nagovestio da bi mogao da bude veliko pojačanje crveno-belih. Međutim, tada su rođenog Bečliju zavela svetla Beograda, ekspresno je nestao iz planova Dejana Stankovića , a posle pozajmica u Genčlerbirligiju i Atromitosu na mala vrata je otišao sa stadiona “Rajko Mitić”. Nekoliko godina kasnije Spiridonović je ponovo tema među ljubiteljima srpskog fudbala, ali ovog puta zbog partija u dresu Smedereva 1924.

Spiridonović je odigrao gotovo perfektan meč, postigao je vodeći gol u 37. minutu, a zatim je zabeležio i dve asistencije za Strahinju Lukovića i Irfana Hadžića. S druge strane, Stefan Đurić je početkom drugog poluvremena golom samo na minut vratio Čačanima nadu, pre nego što je Spiridonović savršeno izvedenim kornerom pogodio Hadžića u glavu. Uoči ove utakmice, u intervjuu za Mozzart Sport je sporski direktor Smedereva Miloš Trifunović hvalio Austrijanca sa srpskim pasošem, istakao je da je odradio perfektne pripreme i da je trenutno među tri najbolja igrača u Mozzart Bet Prvoj ligi. Možda ga i nismo toliko ozbiljno shvatili, ali već posle nekoliko sati Spiridonović je potvrdio te reči svog direktora igrom na terenu. 20.00: (1.22) TSC Bačka Topola (5.50) OFK Vršac (13.0) Po vrelom, teškom vremenu Borac je bolje otvorio utakmicu u Smederevu i u uvodnih dvadesetak minuta je bio znatno bolji. Pretio je preko Milana Kolarevića i Nenada Nikića, ali Nikola Mirković je ostao nesavladan. Posle te slabije uvodne faze izabranici Nenada Mijailovića su preuzeli inicijativu i posle nekoliko propuštenih prilika konačno su u 37. minutu pronašli put do mreže Filipa Stanića. Posle prodora po levom krilu i dobrog centaršuta pravovremeno se Spiridonović ubacio u prostor i poslao loptu u gol.

Taj pogodak kao da je šokirao Čačane, pa je Stanić već posle stotinak sekundi ponovo morao da vadi loptu iz mreže. Spiridonović, inspirisan pogotkom, uzeo je loptu na sredini terena i direktno napao rivala. Nanizao je nekoliko driblinga, prošao dva čuvara dok su gosti tek na ivici šesnaesterca uspeli da ga opkole. Austrijanac je nekako doturio loptu na krilo do Strahinje Lukovića, koji je ostao sam i nije mu bilo teško da duplira prednost. Na startu drugog poluvremena igrači Borca su krenuli jako, a već u 47. minutu su uspeli da se vrate u meč. Mihailo Oreščanin je napravio veliku grešku, loše je zakačio loptu posle centaršuta sa desnog krila i praktično je primio loptu savršeno za Đurića. Krilni napadač Borca se snašao, šutirao je precizno između nogu Oreščanina i tako prevario Mirkovića za 1:2. Međutim, samo jedan minut je stajao taj rezultat na semaforu. Već u sledećem napadu je domaćin došao do kornera, a Spiridonović ga je izveo perfektno i 192 centimetra visoki Hadžić je preciznim šutem glavom došao do prvog pogotka u sezoni.