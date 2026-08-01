Hapoel pojačan stiže u Mađarsku na megdan Crvenoj zvezdi
Vreme čitanja: 2min | sub. 01.08.26. | 20:13
Izraelci licencirali levog beka Pedra Amadora; štoper Đibril Diop spreman da igra, neizvesnost oko krila Žoaa Viktora
Imali su fudbaleri Hapoela iz Ber Ševe slobodan dan u petak, u subotu su se vratili na teren, a u nedelju ih čeka put u Mađarsku, gde će ugostiti Crvenu zvezdu u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Formalni domaćin u Sombathelj stiže pojačan, pošto je klub za dvomeč sa crveno-belima registrovao novog levog beka, Pedra Amadora. Portugalac, nekadašnji đak Sportinga i član Brage, stigao je u Hapoel pre nekoliko dana iz Atlante. Za dve godine u MLS sakupio je 53 nastupa u kojima je imao osam asistencija i dva pogotka. Izraelski mediji očekuju da Amador debituje za Izraelce protiv Crvene zvezde.
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Dobra vest po navijače Hapoela stigla je i iz ambulante, a odnosi se na štopera Đibrila Diopa. Senegalac je bio zamenjen zbog povrede već u prvom poluvremenu revanša sa islandskim Vikingom, ali su testovi pokazali da nije u pitanju veći problem i moći će da bude u timu u utorak. Za razliku od njega, znak pitanja i dalje stoji pored krilnog napadača Žoaa Viktora. Brazilac je debitovao u meču Superkupa protiv Makabija iz Tel Aviva (1:3), ali je zbog povrede zadnje lože preskočio dvomeč sa Vikingom. Viktor je, inače, stigao ovog leta baš iz Mađarske, iz Zalaegersega za 1.700.000 evra.
Dok se Žoao Viktor ne oporavi, u startnoj postavi će biti Zahi Ahmed, strelac vodećeg gola u revanšu sa Islanđanima.
Podsetimo, Hapoel će na megdan Crvenoj zvezdi izaći značajno oslabljen, pošto je Kings Kangva i zvanično prešao u Panatinaikos. Neće crveno-beli imati priliku da se sretnu sa svojim bivšim igračem, ali to u ovoj situaciji uopšte nije loše.
Za razliku od kolege Rana Kozuha, Dejan Stanković nema probleme s povredama bitnih igrača. Crvena zvezda u odličnom raspoloženju putuje u Mađarsku i očekuje se da ostvari povoljan rezultat za revanš na Marakani nedelju dana kasnije.