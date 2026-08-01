Hapoel pojačan stiže u Mađarsku na megdan Crvenoj zvezdi

Dobra vest po navijače Hapoela stigla je i iz ambulante, a odnosi se na štopera Đibrila Diopa. Senegalac je bio zamenjen zbog povrede već u prvom poluvremenu revanša sa islandskim Vikingom, ali su testovi pokazali da nije u pitanju veći problem i moći će da bude u timu u utorak. Za razliku od njega, znak pitanja i dalje stoji pored krilnog napadača Žoaa Viktora. Brazilac je debitovao u meču Superkupa protiv Makabija iz Tel Aviva (1:3), ali je zbog povrede zadnje lože preskočio dvomeč sa Vikingom. Viktor je, inače, stigao ovog leta baš iz Mađarske, iz Zalaegersega za 1.700.000 evra.

Dok se Žoao Viktor ne oporavi, u startnoj postavi će biti Zahi Ahmed, strelac vodećeg gola u revanšu sa Islanđanima.

Podsetimo, Hapoel će na megdan Crvenoj zvezdi izaći značajno oslabljen, pošto je Kings Kangva i zvanično prešao u Panatinaikos. Neće crveno-beli imati priliku da se sretnu sa svojim bivšim igračem, ali to u ovoj situaciji uopšte nije loše.

Za razliku od kolege Rana Kozuha, Dejan Stanković nema probleme s povredama bitnih igrača. Crvena zvezda u odličnom raspoloženju putuje u Mađarsku i očekuje se da ostvari povoljan rezultat za revanš na Marakani nedelju dana kasnije.