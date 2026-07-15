Još jedno tužno veče za crnogorski fudbal...
Vreme čitanja: 4min | sre. 15.07.26. | 23:12
Eliminisani i Sutjeska i Dečić
Samo su Gruzija, Estonija, Vels i San Marino lošije rangirane od Crne Gore na UEFA listi (51. mesto), pa su porazi nešto na šta su navikli na obali Jadrana. Dešava se povremeno crnogorskim klubovima da iznenade, kao kada je Mornar pre dva leta eliminisao kragujevački Radnički, ali čini se da će ove godine tamošnji klubovi ponovo na prvom koraku položiti oružje. Sutjeska u kvalifikacijama za Ligu šampiona već jeste, a Dečić u prvoj rundi borbi za Ligu konferencije.
Bolji od Nikšićana ponovo su bili fudbaleri Kairata iz Almatija. Posle 2:1 u Kazahstanu, kada su slavili golom u nadoknadi, sada su dobili sa 2:0. Poveli su dvadesetak minuta preko Ismaila Bekbolata, posle velike greške golmana Vladana Giljena, a isključenje Andrije Ražnatovića zbog drugog žutog kartona u 79. minutu olakšalo je gostima posao, kao i igranje rukom Borisa Kopitovića za penal ubrzo potom. Precizan sa bele tačke bio je Žoržinjo, tako da Kairat ide na Omoniju, a Sutjeska će na popravni u drugo kolo kvalifkacija za Ligu konferencije. Za rivala će imati beloruski Vitebsk.
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Dečić je odlično otvorio revanš sa Lijepajom koja ga je u Letoniji savladala sa 1:0. Domaćini su anulirali zaostatak već u 11. minutu pogotkom Davora Kontića, ali ih je gol Kivona Leidsmana u nadoknadi prvog poluvremena potpuno presekao. Nisu uspeli u Dečiću da iskoriste pauzu da se konsoliduju, pa mi je u 61. minutu pogodak Felipea Vijeire zapečatio sudbinu - 1:2 za kraj ovogodišnjeg evropskog izleta.
U sredu će čast crnogorskog fudbala pokušati da odbrane Mornar i Petrovac, mada su i jedni i drugi u minusu posle prvih utakmica na startu kvalifikacija za Ligu konferencije. Moran je poražen u gostima od Atletik Eskaldesa iz Andore sa 1:2, a Petrovac kao domaćin od Žalgirisa sa 1:3.
LIGA ŠAMPIONA, KVALIFIKACIJE (1. KOLO)
Utorak
KuPS - Vardar 2:3 (0:0, 0:2) - prvi meč (2:0)
/Arma 100, Parzišek 105+1 - Savolainen 59 autogol, Zakarić 90+1 penal, Pulejo 102/
Iberija 1999 - Flora (5,20) 2:2 (2:0) - 3:2
/Sikarulašvili 13, 36 - Varjund 69, Sapinen 84 penal/
Inter Eskaldes - Linkoln Red Imps 1:1 (0:0) - 1:3
/Daku 80 - Mula 62/
Đer - Vikingur 2:2 (2:1) - prvi meč 0:1
/Vitalis pen 38, Torkelson ag 45+1 - Hafsteinson 34, 55/
Riga - Ararat - 3:2 (2:0) - prvi meč 0:2
/Sikeira 14, Ankra 23, Režinaldo 90+4 - Sagojan 46, Sandro Lima 63/
TNS - Sabah - 1:2 (0:2) - prvi meč 0:2
/Lok 89 - Mikels 28, Dašdamirov 42/
Levski - Borac Banjaluka - 4:0 (0:0) - prvi meč 1:1
/Oko Fleks 48, Reinaldo 59, 65, Perea 85/
Drita - Kauno Žalgiris - 2:3 (1:1) - prvi meč 1:1
/Jašari 20, Manaj 53 - Slivka 9, 82, Benhaib pen 90+4/
Šamrok - Florijana 5:1 (2:1) - prvi meč 0:2
/Grejs 7, Vots 29, Mekgavern 48, Burk 61, Birn 73 - Gudelj 13/
Larn - Tre Fjori - 2:1 (1:1) - prvi meč 1:0
/Ridli 25, Bent pen 69 - Menguči 11/
Sreda
Univerzitatea Krajova - Makslajn 1:0 (0:0), prvi meč 4:1
/Banču 90+1/
Atert Bisen - Ki Klaksvik 1:2 (1:1), prvi meč 1:2
/Ferber 25 - Frederiksberg 8, Kletskard 59/
Sutjeska - Kairat 0:2 (0:0), prvi meč 1:2
/Bekbolat 68, Žoržinjo 83p/
Egnatija - Petroklub 6:1 (3:0), prvi meč 1:1
/Bitri 2, Albaneze 30, Platica 44ag, Jago 59, Bakajoko 84, Gruda 90 - Rotaru 65/
KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFRENCIJE, PRVO KOLO (REVANŠI)
Utorak
La Fjorita – UNA Štrasen 0:2 (0:2)
/Perez 8, Štajnmec 38/
Sreda
Mališevo - Vlaznija 5:0 (2:0), prvi meč 1:2
/Uka 34, 52, Ibiši 45+2, Veliju 57, Dulaj 89/
Dečić - Lijepaja 1:2 (1:1), prvi meč 0:1
/Kontić 12 - Leidsman 45+1, Vijeira 61/
Četvrtak
17.00: (2,00) Inter Turku (3,35) Sarajevo (3,50), prvi meč: 1:1
17.00: (2,00) Astana (3,35) Dinamo Tirana (7,50), prvi meč: 1:0
17.00: (1,55) Jelimaj Semej (3,60) Alaškert (6,25), prvi meč: 1:1
18.00: (1,50) Ilves (4,00) Diferdanž (6,00), prvi meč: 0:0
18.00: (1,33) Pjunik (4,60) Marakslok (9,00), prvi meč: 3:0
18.00: (1,70) Paide (3,50) Hegelman (4,80), prvi meč: 1:1
18.00: (8,00) Sent Džozef (5,00) Bohemijans Dablin (1,32), prvi meč: 0:2
18.00: (3,15) Torpedo Kutaisi (3,25) Zira (2,20), prvi meč: 0:3
18.30: (1,27) Levadija Talin (5,40) Kernerfon (9,00), prvi meč: 5:0
18.30: (1,38) RFS (4,50) Glentoran (7,50), prvi meč: 2:1
19.00: (2,90) Vikingur Gota (3,45) Stjernan (2,25), prvi meč: 1:3
19.00: (1,35) Dinamo Tbilisi (4,50) Mondorf (8,50), prvi meč: 2:1
19.00: (3,50) BATE Borisov (3,25) Elbasani (2,05), prvi meč: 1:1
19.00: (2,25) Milsami (3,05) Velež (3,25), prvi meč: 1:1
19.00: (1,67) Santa Koloma (3,45) Penibont (5,20), prvi meč: 1:0
19.00: (1,33) Žalgiris (4,70) Petrovac (8,50), prvi meč: 3:1
19.30: (1,62) Hamrun (3,60) NSI Runavik (5,40), prvi meč: 1:1
20.00: (1,23) Škendija (6,00) Koledž Evropa (10,0), prvi meč: 5:0
20.00: (1,20) Balkani (6,00) Konahs (12,0), prvi meč: 0:0
20.00: (3,40) Sileks (3,20) Dinamo Minsk (2,10), prvi meč: 1:0
20.45: (1,40) Mornar Bar (4,10) Atletik Eskaldes (8,00), prvi meč: 1:2
20.45: (1,58) Linfild (3,50) Nome Kalju (6,25), prvi meč: 0:1
21.00: (6,00) Virtus (4,00) Dila Gori (1,50), prvi meč: 1:3
***Kvote su podložne promenama