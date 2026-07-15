Još jedno tužno veče za crnogorski fudbal...

Samo su Gruzija, Estonija, Vels i San Marino lošije rangirane od Crne Gore na UEFA listi (51. mesto), pa su porazi nešto na šta su navikli na obali Jadrana. Dešava se povremeno crnogorskim klubovima da iznenade, kao kada je Mornar pre dva leta eliminisao kragujevački Radnički, ali čini se da će ove godine tamošnji klubovi ponovo na prvom koraku položiti oružje. Sutjeska u kvalifikacijama za Ligu šampiona već jeste, a Dečić u prvoj rundi borbi za Ligu konferencije.

Bolji od Nikšićana ponovo su bili fudbaleri Kairata iz Almatija. Posle 2:1 u Kazahstanu, kada su slavili golom u nadoknadi, sada su dobili sa 2:0. Poveli su dvadesetak minuta preko Ismaila Bekbolata, posle velike greške golmana Vladana Giljena, a isključenje Andrije Ražnatovića zbog drugog žutog kartona u 79. minutu olakšalo je gostima posao, kao i igranje rukom Borisa Kopitovića za penal ubrzo potom. Precizan sa bele tačke bio je Žoržinjo, tako da Kairat ide na Omoniju, a Sutjeska će na popravni u drugo kolo kvalifkacija za Ligu konferencije. Za rivala će imati beloruski Vitebsk.