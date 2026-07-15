REZZIME DANA (sreda): Sve u znaku okršaja Argentine i Engleske

ZAOKRUŽENO

UNIVERZITATEA KRAJOVA - MAKSLAJN VITEBSK (tip 1, kvota 1,27) - rezultat 1:0

Krajova je bila dominantna u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona i praktično posle - 3:1 obezbedila prolaz. Ipak, morao je da se odigra revanš u Rumuniji, a u njemu je domaćin žargonski rečeno rutinirao goste. Činilo se da će biti nerešeno, a onda je u prvom minutu nadoknade mrežu Vitebska zatresao Nikušor Baču.

EGNATIJA - PETROKLUB (tip 1, kvota 1,85) - rezultat 6:1

Silovito je albanski predstavnik odigrao u drugom meču i prošao ukupnim rezultatom - 7:2. Zaista niko nije očekivao da će posle remija u Moldaviji Egnatija ovako poniziti Petroklub. Domaćin je već posle prvih 45 minuta imao velikih plus tri na svom kontu i praktično se prošetao do drugog kola i okršajem sa slovenačkim Celjem.

SUTJESKA - KAIRAT (tip 2, kvota 1,75) - rezultat 0:2

Kairat je rutinski odigrao na gostovanju u Nikšiću i obezbedio drugu fazu kvalifikacija za Ligu šampiona. Sutjeska se odlično držala u prvih 45 minuta, ali je bunker domaćina probijen u 69. minutu nakon što je Ismail Bekbolat doveo goste u prednost. Na sve to, domaćini su nešto kasnije dobili crveni karton, a onda je u 83. minutu konačan rezultat iz penala postavio Žoržinjo.

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JIPO - MIKELI (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 3:1

Domaćin je opravdao ulogu favorita i slavio na svom terenu. Prvo poluvreme nije obećavalo, ali je u nastavku usledila goleada. Domaćin je poveo, potom je gost u 78. postigao autogol, a onda je Mikeli prepolovio zaostatak u 83. minutu. Konačan rezultat postavio je Honkola u prvom minutu nadoknade.

ENGELSKA - ARGENTINA (tip 2, kvota 2,95) - rezultat 1:2

Od Adios muchachos, do bienvenidos a final! Taj put je u sedam minuta prešao šampion sveta koji odbija da preda krunu. Jer Argentina ima karakter od čelika, ima Lea Mesija i njegovu magiju koja se širi na saigrače, na tribine, na Buenos Ajres i čitavu državu! Ta magija od u kosmos iz njega se vrati pretočena u magični realizam. Zbog njega je Argentina ponovo u finalu Svetskog prvenstva iako je do 85. minuta u Atlanti delovalo da tamo korača Engleska - 1:2.

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OLARIJA - BANGU (tip 1, kvota 1,33) - rezultat 2:0

Olarija je ovde prilično lako rešila okršaj u svoju korist. Domaćin je načeo rivala u 13. minutu, doduše iz penala, a sve posle toga je bilo samo stvar rutine. Olarija je duplirala prednost u 55. minutu, dok se u nadoknadi mreža gostiju još jednom zatresla, ali je pogodak poništen.



PRECRTANO

ATERT BISEN - KI KLAKSVIK (tip 1, kvota 2,15) - rezultat 1:2

Verovali su naši igrači da Atret Bisen može da dobije na svom terenu KI Klaksvik i ode u narednu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona, ali se to nije desilo. Islandski predstavnik je prvu utakmicu dobio - 4.2, a u Luksemburgu je viđen još jedan trijumf plavo-belih. U prvom poluvremenu viđen je po jedan gol na obe strane, a onda je konačan rezultat u 55. postavio Kletskard.

DEČIĆ - LIJEPAJA (tip 1, kvota 2,45) - rezultat 1:2

Dečić je dočekao revanš meč protiv Lijepaje s minimalnim minusom i verovalo se da crnogorski predstavnik može do preokreta. Delovalo je kao da sve ide u tom smeru nakon što je Davor Kontić u 12. minutu zatresao mrežu rivala. Međutim, letonski tim je izjednačio u poslednjim minutima prvog poluvremena, a potom i preokrenuo u nastavku, što će se ispostaviti kao nedostižna prednost za Dečić.

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ENGLESKA - ARGENTINA (tip 1, kvota 2,85) - rezultat 1:2

Činilo se da Engelska ide ka trijumfu. Vreme je polako isticalo, ali su nominalni domaćini na ovoj utakmici igrali sve lošije posle pauze za osveženje. Potpuni preokret viđen je u poslednjih 10 minuta u kojima je Argentina bacila na kolena Engleze i otišla u finale

ENGLESKA - ARGENTINA (tip x, kvota 3,00) - rezultat 1:2ž

Potpuno razumljivo zbog čega su čak tri tipa s ove utakmice bila najigranija. Isto tako, X je mogao da bude vrlo realan rezultat, jer nije kao da nije bilo utakmica s nerešenim ishodom posle 90 minuta. Ipak, pobeda je na kraju pripala Argentini, koja ide po drugu uzastopnu Boginju.