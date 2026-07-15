Italijani nisu dorasli ni za sparing partnera: Furiozna Srbija u četvrtfinalu Evrobasketa

Srbija se prošetala grupom, a sada je nastavila da melje i u nokaut fazi. Istina, nisu se Italijani proslavili na ovom kontinentalnom šampionatu, ali to ne umanjuje činjenicu da je naša reprezentacija prikazala još jedan meč na vrhunskom nivou i tako nastavila pohod ka medalji. Snaga ove generacije Srbije leži u timskoj igri i sposobnosti da uvek neko drugi iskoči u prvi plan. Ima ovde momaka koji i pored statusa juniora iza sebe već imaju ozbiljne seniorske utakmice, što se i te kako oseti na ovom šampionatu, a kad se tome pridoda šmek igrača iz NCAA, Orlići deluju nezaustavljivo.

Danas su to na svojoj koži osetili Azuri, koji zaista nisu delovali ni kao sparing partner Jovanovićevim izabranicima, a kamoli kao tim koji je zaslužio da igra nokaut fazu kontinentalnog šampionata, ali takav je sistem takmičenja.

Zapravo, jedino što je Italija uradila na ovoj utakmici jeste to što je povela - 2:4 i od tog momenta je na parketu postojala samo jedna reprezentacija. Srbija je pokazala zbog čega je u najužem krugu kandidata za visok plasman, dok su Azuri nemo posmatrali poigravanje Andreja Lučića, Mitra Bošnjakovića, Alekse Stanojevića i ostalih. Već posle uvodnog kvartala bilo je jasno da je razlika u klasi enormna, kao i to da Italija nije zaslužila da nam bude ni sparing partner. Srbija je posle prvih 10 minuta vodila - 30:17, dok je ova razlika samo rasla iz četvrtine u četvrtinu.

Orlići su sve vreme igrali na krilima odličnog šuta. Sve do poslednje četvrtine Srbija je imala preko 60 posto uspešnosti van linije 6,75. Jeste ovaj segment igre malo opao u poslednjoj četvrtini, ali to imala je naša selekcija pravo da se opusti na plus 30. Kada je reč o listi strelaca, Andrej Lučić bio je najefikasniji s 17 poena. Pratio ga je Mitar Bošnjaković s12, uz šest skokova i pet asistencija, dok je Aleksa Stanojević imao devet poena, šest skokova i tri asistencije.

Srbija će u narednoj rundi igrati protiv Grčke, a taj okršaj na programu je sutra, dok vreme još nije objavljeno na zvaničnom sajtu šampionata.