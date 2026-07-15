Bivši vlasnici Lejkersa žele franšizu u NBA Evropi
Vreme čitanja: 1min | sre. 15.07.26. | 22:59
Moguće destinacije za klub su Lion, London i Mančester
NBA Evropa je čas u zamahu, čas stagnira, ali kada neko veliko ime krene da se povezuje s ovim projektom, onda cela priča dobija na težini.
Kako javlja Den Vojk iz uglednog lista The Athletic bivši vlasnici Los Anđeles Lejkersa Džoi i Džesi Bas žele da se budu deo NBA Evrope. Njihova velika želja je da obezbede franšizu u budućoj NBA Evropi.
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Kako se navodi, njihova investiciona kompanija Buss Sports Capital podnela je više ponuda za potencijalne timove u Londonu, Mačesteru i Lionu. Takođe, navodi se da bi nekadašnji vlasnici Los Anđele Lejkersa mogli da se pridruže investicionoj grupi koju predvode Luka Dončić i Doni Nelson i tako budu deo tima iz Rima, koji je sada pod okriljem Evrolige.
Komesar NBA lige Adam Silver nedavno je izjavio da je primljeno više od 120 ponuda, među kojima su i pojedine investicione grupe, dok će pojedine franšize vredeti preko milijarde. Plan je da liga ima 12 stalnih članova, uz još četiri ekipe koje bi se svake sezone kvalifikovale iz domaćih šampionata i FIBA takmičenja.
Širi se i kadar oko Adama Silvera. NBA je nedavno angažovala bivšeg litvanskog reprezentativca i dugogodišnjeg funkcionera Arturasa Karnišovasa kao konsultanta za projekat NBA Evrope.