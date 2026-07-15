Bivši vlasnici Lejkersa žele franšizu u NBA Evropi

Kako se navodi, njihova investiciona kompanija Buss Sports Capital podnela je više ponuda za potencijalne timove u Londonu, Mačesteru i Lionu. Takođe, navodi se da bi nekadašnji vlasnici Los Anđele Lejkersa mogli da se pridruže investicionoj grupi koju predvode Luka Dončić i Doni Nelson i tako budu deo tima iz Rima, koji je sada pod okriljem Evrolige.

Komesar NBA lige Adam Silver nedavno je izjavio da je primljeno više od 120 ponuda, među kojima su i pojedine investicione grupe, dok će pojedine franšize vredeti preko milijarde. Plan je da liga ima 12 stalnih članova, uz još četiri ekipe koje bi se svake sezone kvalifikovale iz domaćih šampionata i FIBA takmičenja.

Širi se i kadar oko Adama Silvera. NBA je nedavno angažovala bivšeg litvanskog reprezentativca i dugogodišnjeg funkcionera Arturasa Karnišovasa kao konsultanta za projekat NBA Evrope.