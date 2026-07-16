Jovan Damjanović: Debar nije bljesnuo samo protiv Zvezde, biće teško zameniti Balšu

Da li misliš da ti je ekipa, nekoliko dana pred početak sezone, već formirana ili nedostaje još nekoliko novajlija?

“Navikao sam da se tim menja. Očekujem promene i u narednom periodu, kao što je to bio slučaj i prošle sezone kada su nam igrači odlazili i dolazili usred prvenstva. Od onih koji su nas napustili, otišli su Prucev, Gabić i Balša Popović. Sa druge strane, pojačali su nas Debar i Ture iz Javora. Nije otišlo previše igrača, kostur tima je tu, ali ekipa će se sigurno oblikovati u hodu. Moramo biti adaptabilni. Spremni smo na sve, i na odlaske i na dolaske, to više ne sme da nas iznenadi”.

Kakav je utisak ostavio Tidžej Debar? Dosta ljudi na njega gleda skeptično jer dolazi sa Gibraltara, a imali smo priliku da ga vidimo samo u mečevima protiv Crvene Zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

“Detaljno smo ga pratili kroz skauting. Igrao je kvalitetan fudbal, iako ta liga nije na najvišem evropskom nivou. Očekujemo od njega dosta i verujem da će biti odlično pojačanje. Polako se navikava na naš način rada, intenzitet i model igre. On nije samo bljesnuo protiv Zvezde, već ima iza sebe dosta jakih utakmica u Ligi konferencija i Ligi Evrope”.

Na kojoj poziciji ga vidiš? Može li da igra kao špic ili je pre krilo?

“Najviše ga vidimo na poziciji iza napadača. Može da pokrije sve ofanzivne pozicije, ali njegova glavna uloga je kreatorska. Ima individualni kvalitet i sposoban je da samostalno rešava situacije na terenu”.

Koliko će biti teško nadoknaditi izostanak Balše Popovića? Prethodnih sezona je donosio mnogo bodova neverovatnim intervencijama, a njegova igra nogom je savršeno odgovarala tvom sistemu.

“Balša je ekipi donosio mnogo. Hrabar je momak, odličan golman sa sjajnom igrom nogom i lako je branio prostor iza zadnje linije. Pre svega, on je bio lider i kapiten. Normalno je da je potrebno vreme da se nadoknadi odlazak takvog profila igrača, baš kao kada nas je prošle godine pred prvo kolo napustio kapiten Aleksandar Đermanović. Ipak, imamo dobar skauting i naći ćemo pravo rešenje za svaki odlazak. To je prirodna stvar u fudbalu”.

Kako ti se čini skraćenje lige na 14 klubova? Iako ispada isti broj timova, prostor za grešku deluje sve manji.

“Svaka sezona je teška i naporna. Smatram da je važno koncentrisati kvalitet u Superligi kako bi se podigla njena atraktivnost. Istovremeno, dobro je da i Prva liga Srbije ojača, da tamo bude dobrih ekipa i mladih igrača. Sa dve jake lige podiže se i kvalitet fudbala na nacionalnom nivou. Naša liga je izuzetno zahtevna, ambijent je prepun tenzije jer se svi bore ili za opstanak ili za vrh tabele. Takav nam je mentalitet. Verujem da će ovo skraćenje dugoročno malo smanjiti pritisak i omogućiti bolji ambijent za razvoj fudbala, igrača i trenera”.

Prvi meč u sezoni je odmah veliki ispit – igrate protiv Vojvodine. Napravili su respektabilan tim uložili velika novčana sredstva za srpske uslove?

“Imali smo odličnu prethodnu sezonu, ali mislim da je Vojvodina možda i najbolje posložila ekipu. Igrali su finale Kupa, bili drugi na tabeli, što je ogroman uspeh, a njihov stručni štab je odradio sjajan posao. Imaju ozbiljan roster i kvalitetne igrače na svakoj poziciji. Evropske utakmice su pokazale da su konkurentni i jasno je da su oni favoriti – imaju respektabilan budžet i to je za poštovanje. Međutim, mi u svaku utakmicu ulazimo sa istim stavom. Želimo da nastavimo tamo gde smo stali, da podignemo nivo naše igre i da to bude put kojim ćemo ići ove sezone”, završio je Damjanović.