Deki i Sale izazov za Tanjgine Lale, u dva Radnička - Feđa i Neđa, ‘veteran’ Rade predvodi mlade

Da li to što deluje da nikada nije bilo ovoliko novih lica, mladih trenera na samom startu ili u još u početnoj fazi trenerske karijere? Da li to što večiti rivali kao retko kada, da ne kažemo baš nikada, u svojoj, makar novijoj, istoriji imaju u isto vreme na poziciji šefa stručnog štaba dve tako autentične klupske legende? Da li to što nema brojnih superligaških trenerskih ‘senatora’, koji su postali znak prepoznavanja lige? Hoće li vam nedostajati Nenad Lalatović, Tomislav Sivić, Vladimir Gaćinović ? Koliko brzo će nekome od njih zazvoniti telefon kad se klubovi uspaniče posle tri vezana poraza?

Eto, taman 11 pitanja, koliko igrača ima u fudbalskom timu. Ali, polako, i u zbirkama zadataka iz matematike se rešenja nalaze na poslednjoj strani. Doći ćemo do toga.

Ko jedini nikada nije izgubio ni od jednog od aktuelnih kormilara srpskih superligaša? I ko, uz Dejana Stankovića , za sebe može da kaže da je trofejni trener?

Od 14 superligaša, njih osam će sezonu započeti sa strategom sa kojim su prethodnu završili. Deveti, koji je bio tu i kad se spustila zavesa na minuli šampionat, Radovan Ćurčić, promenio je sredinu. I možda je baš to, kako će u Lučanima funkcionisati taj tandem nekadašnjeg selektora Srbije i Neška Milovanovića, jedna od najzanimljviijih zagonetki uoči starta novog šampionata.

Naravno, prepoznali ste čoveka koji je bio dugogodišnji sinonim Javora iz Ivanjice kao tačan odgovor na nekoliko gore postavljenih pitanja. Ćurčič je rekorder po broju superligaških utakmica među aktuelnim superligaškim trenerima – ima ih 147, ispred Dejana Stankovića (108), Radomira Kokovića (81), Jovana Damjanovića (75), Feđe Dudića (68)... I jedini je, uz Marka Jakšića, koji je vodio svoje ekipe protiv svih 14 trenutnih članova elite, uključujući i Mladost, na čijoj će klupi debitovati u nedelju u Surdulici, i od koje je izgubio direktan okršaj za opstanak u pretposlednjem kolu prethodnog šampionata (2:4, nakon što je vodio sa 2:0).

Od tih 14, do sada nikada nije pobedio samo Radnički iz Kragujevca, u pet duela, niti Partizan iz čak 11 pokušaja (0-3-8), dok protiv Crvene zvezde ima skor 4-1-5 u deset okršaja. I da, on je taj koji pamti trenerske sudare sa doajenima poput Paćka i Stepija, koji je imao čast da se selektorski odmeri sa aktuelnim kormilarom polufinaliste Mundijala.

Radovan Ćurčić (@MNPress)

Možda je, ipak, teže pitanje bilo ono prvo. Jedini trener koji je vodio tri aktuelna superligaša, a ukupno četiri različita kluba u elitnom rangu je – zvanično najbolji trener za prošlu sezonu Mozzart Bet Superlige. Vodio je Rade Koković Zemun u eliti još 2019. godine, zatim niški Radnički na dve utakmice (?!), takođe i Voždovac, pa sada Želju iz Pančeva, koji je ujedno jedini aktuelni superligaš protiv koga Koković nikada nije vodio utakmicu kao trener. Imaće lep, ali težak zadatak. U sportu je najteže ponavljati se, a prošle sezone je baš visoko podigao letvicu.

Najviše aktuelnih kolega kao rivale na suparničkoj klupi imao je - e, to biste teško pogodili – Marko Jakšić. Za kratko vreme, ovaj stručnjak profilisao se kao jedan od najcenjenijih na domaćoj sceni, ali je uspeo da izgradi i dosta bogatu statistiku. Zoran Popović, Saša Ilić, Feđa Dudić, Zoran Rendulić i Strahinja Pandurović jedini mu nikada još nisu izlazili na crtu, mada će ovu prvu “rupu” popuniti već u nedelju, u prvom kolu protiv IMT-a. Jakšić je prvi put odradio pripreme sa Čukaričkim, na čijoj klupi je debitovao pobedom nad Železničarom krajem marta (3:2) i posle toga više nije imao nijednu na devet utakmica, mada je samo dve izgubio. Posle dve vezane sezone, onako, bez ukusa i mirisa, klub sa Banovog brda očekuje iskorak, mada još nema ni blizu formiran tim da isprati te ambicije.

Jovan Damjanović i Marko Jakšić (@MNPress)

Jednako često (na više od polovne utakmica) proletos je remizirao i jednako retko gubio (samo tri puta na 17 mečeva) Jovan Damjanović na klupi Romantičara. Na Karaburmi ne kriju da je plasman u Evropu postavljen kao primarni cilj, a u tim stremljenjima uloga jednog od vodećih trenera svoje generacije veoma je bitna.

Pomenuti Popović je povratnik na superligašku scenu Srbije posle okruglo deceniju, nekako iznenada je stigao među Traktoriste posle (neuspelog) odlaska Zorana Vasiljevića u Azerbejdžan i logično je da nema iskustvo protiv aktuelnih kolega iz šampionata. Od šest klubova iz sadašnjeg saziva Mozzart Bet Superlige protiv kojih je vodio Čukarički, iako je tada imao više nego uspešnu epizodu na klupi Brđana (samo dva poraza na 13 utakmica), slavio je samo protiv OFK Beograda!

Dok je Saša Ilić, zanimljivo, vojevao samo protiv Dejana Stankovića (oba poraza), ali od osam aktuelnih superligaša sa kojima se sastajao dok je vodio Čukarički, gubio je samo od Crvene zvezde i Partizana. Nema navijača Parnog valjka kome nije toplo oko srca kad vidi Ilića na klupi, ali jedno su emocije, a sasvim drugo realnost koja za crno-bele ne deljue iole više bela nego crna u odnosu na prvu polovinu tekuće kalendarske godine.

Dejan Stanković vodio je Crvenu zvezdu protiv svih trenutnih članova Mozzart Bet Superlige, izuzev, paradoksalno, protiv Zemuna, gde je odrastao i jedini klub protiv koga ima negativan skor – još jedan paradoks – je OFK Beograd (jedini duel bio je onaj poraz u poslednjem kolu prethodnog šampionata). Sa četiri titule prvaka Srbije na klupi crveno-belih, Stanković je apsolutni favorit i za petu, a utisak je da će do jeseni njegov fokus biti ka onome što još jedino nije uspeo da ostvari kao trener Zvezde – da uspešno prođe kvalifikacije za Ligu šampiona. Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije ima najviše takmičarskih utakmica na klupi svog sadašnjeg kluba (155), a jedini koji je još blizu ‘kluba 100’ je Nemanja Glušica iz Mačve (95).

Ipak, Glušica će tek debitovati na superligaškoj sceni, baš kao i Zoran Rendulić i Strahinja Pandurović, koji je jedini pravi debitant u samostalnom trenerskom poslu od svih 14 stručnjaka. Ali, neće biti najmlađi, jer je ta čast pripala Marku Neđiću (36 godina), koji je imao silovit superligaški start u nedavnom plej-autu na klupi Radničkog iz Niša (5-1-1 na sedam mečeva). Upravo prisustvo ovih novih lica daće poseban šmek novoj superligaškoj sezoni i ostaje da se vidi ko će od njih poći stopama što su ih lane utabali Koković i Jakšić, a za koga rukovodstvo kluba neće imati dovoljno strpljenja, pa će brzo sagoreti u plamenu hroničnog odsustva strpljenja u srpskom klupskom fudbalu.

Hrabar i neuobičajen izbor načinilo je rukovodstvo Novog Pazara, dok je u Surdulici situacija specifična – tamo već godinama postoji uhodan stručni štab, a šef (u ovom slučaju Rendulić) je tu da se adaptira i, eto, malo zategne konce.

Marko Neđić (@MNPress)

Najbogatije međusobno rivalstvo, zanimljivo, imaju Marko Neđić i Nemanja Glušica – čak devet puta su njihovi timovi (čitaj: Grafičar i Mačva) igrali jedan protiv drugog - poslednji put marta ove godine u četvrtfinalu Kupa Srbije - uz četiri pobede sadašnjeg trenera Radničkog i tri remija. Neđić je vodio čak 13 takmičarskih utakmica protiv Mačve, što je apsolutni rekord jednog trenera protiv jednog kluba u sadašnjem sastavu Mozzart Bet Superlige.

Glušica je najduže u kontinuitetu na klupi sadašnjeg kluba – na kormilu Mačve je od januara 2024. godine, dok se Milan Kuljić, stgareg Zemuna, najčešće vraćao u sadašnju sredinu – ovo mu je treći mandat u Gornjoj varoši i on ne spada u superligaške debitante, budući da je svojevremeno imao šest mečeva (i nijednu pobedu) u eliti na klupi Bačke. Ništa čudno što su novajlijama u ligi u startu prilepljene etikete autsajdera, ali pre godinu dana u ovo vreme mnogi su se prevarili sa takvim prognozama.

Ako je Neđić najmlađi, Miroslav Tanjga je najstariji trener u Mozzart Bet Superligi - rođen je 1964. i za godinu je stariji od Zorana Popovića. Slede Ćurčić (54) i Kuljić (50), a ubedljivo najviše trenera nalazi se u svojim četrdesetim godinama. Nešto stariji od ostalih su nekadašnji reprezentativni saigrači i skoro pa vršnjaci Saša Ilić (1977) i Dejan Stanković (1978), dok su čak šestorica stručnjaka rođeni u prvoj polovini osamdesetih godina prošlog veka – Damjanović 1982, Dudić i Jakšić 1983, Koković i Damjanović 1984, Glušica 1985.

I da, Miroslav Tanjga, čovek koji je prošlu sezonu završio kao drugi u oba domaća takmičenja i kome čitava sportska javnost duguje izvinjenje zbog skeptičnih, čak malicioznih komentara kojima je dočekan kada se iz kancelarijske fotelje preselio na klupu na Karađorđu, je taj koji je uzeo ‘skalp’ Anćelotiju, kao vršilac dužnosti trenera Bolonje, dok je menjao Sinišu Mihajlovića, u duelu sa Napolijem u gostima, decembra 2019. godine.

Najzad, povratak Feđe Dudića daće posebnu aromu takmičenju kojem je u poslednjih godinu dana nedostajao i njegov temperament, i nikad stereotipne izjave, ali i specifična fudbalska filozofija. Nije se, formalno jedini inostrani stručnjak na početku sezone u Mozzart Bet Superligi, i jedini uz Dejana Stankovića koji je osvajao trofej u trenerskoj karijeri (Kup BiH sa Veležom), puno puta sastajao sa kolegama koje su ga dočekale u srpskoj eliti po povratku iz Slovenije – sa četvoricom po jednom – ali, za sada u duelima sa njima ne zna za poraz. A što se klubova tiče, od onih protiv kojih je igrao (nije samo protiv Mačve i Zemuna), za trijumf još ne zna samo protiv Partizana.

Neukusno je da se hvalimo, mada ima mnogo onih koji skromnost ne smatraju za vrlinu, ali sve navedene trenere imali smo poslednjih dana ili ćemo ih imati do vikenda, u raznim formama, ekskluzivno za Mozzart Sport.

Čuli smo ih, a sad i da ih vidimo na delu!

MOZZART BET SUPERLIGA, 1. KOLO

Petak

20.00 (1.05) Crvena zvezda (14.0) Mačva (35.0)

20.00 (1.80) Železničar (3.50) Radnički Niš (4.70)

Subota

20.00 (2.15) Novi Pazar (3.40) Radnički Kragujevac (3.40)

20.00 (8.00) Zemun (4.60) Partizan (1.40)

Nedelja

19.00 (2.20) Čukarički (3.45) IMT (3.25)

19.00 (2.00) Radnik (3.40) Mladost (3.90)

19.00 (1.70) Vojvodina (3.60) OFK Beograd Mozzart Sport (5.30)

***Kvote su podložne promenama