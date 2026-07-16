Marković hvata ritam, Gonzales je spreman za NBA

Imao je srpski krilni centar četiri od osam iz igre, uz odličnih tri od pet sa distance, a tome je dodao i jednu asistenciju. Njegov Milvoki je ubedljivo savladao Šarlot Hornetse sa 110:91, a u ovakvim mečevima rezultat svakako nije u prvom planu, već treneri žele da vide šta mogu da očekuju od kog igrača, te kako da ih što bolje uklope u postojeći sistem.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je trinaesti pik sa ovogodišnjeg drafta Nejt Amen sa 23 poena i šest skokova, 12 je postigao Luk Travers, a isti broj poena kao i Marković ubacio je Brendon Boston, koji je u protekloj sezoni igrao za Fenerbahče.

U sastavu Šarlota dominirao je evropski dvojac Tiđane Salaun – Hanes Štajnbah, koji je kombinovano ubacio 48 poena, ali kao što to obično biva, kada se sve svodi na dva košarkaša, rezultat na kraju najčešće izostane.

Što se ostalih duela tiče, evropski meč su odigrali Boston Seltiksi i Sakramento Kingsi, a franšiza iz Masačusetsa je slavila sa 82:76. Dominirao je sjajni Ugo Gonzales koji je zabeležio učinak od 24 poena, deset skokova i pet asistencija, te je jasno da je mladi Španac potpuno spreman da nastupi u ligaškom delu najjače lige na svetu. Ne plaši se odgovornosti, čak i kada ga ne služi šut baš najbolje, a na ovoj utakmici je imao osam od 18 iz igre. Vrlo dobru partiju odigrao je i Džon Tonje, koji je postigao 18 koševa.