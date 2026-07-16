Marković hvata ritam, Gonzales je spreman za NBA
Vreme čitanja: 3min | čet. 16.07.26. | 10:01
Srpski košarkaš u pobedi Milvokija postigao 11 poena, dok je bivši košarkaš Real Madrida pokazao da može da radi apsolutno sve i da se ne plaši izazova
Ima Bogoljub Marković fizičke predispozicije za karijeru u NBA, to je evidentno. Visina, pokretljivost, smisao za igru, šut, sve je prisutno u igri mladog srpskog košarkaša, samo mu nedostaje – iskustvo. A iskustvo se stiče kroz utakmice, pre svega Letnje lige, tokom koje doskorašnji košarkaš Mege može da oseti razliku između evropskog i američkog stila košarke i pripremi se za početak sezone.
U kolu koje je prethodilo ovom, odigrao je najbolji meč do sada, zabeležio je 16 poena i osam skokova, za oko 26 minuta na parketu. Prethodne noći nije bio toliko učinkovit Marković, ali istini za volju, proveo je desetak minuta manje na parketu, postigavši 11 poena uz dve uhvaćene lopte.
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Imao je srpski krilni centar četiri od osam iz igre, uz odličnih tri od pet sa distance, a tome je dodao i jednu asistenciju. Njegov Milvoki je ubedljivo savladao Šarlot Hornetse sa 110:91, a u ovakvim mečevima rezultat svakako nije u prvom planu, već treneri žele da vide šta mogu da očekuju od kog igrača, te kako da ih što bolje uklope u postojeći sistem.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je trinaesti pik sa ovogodišnjeg drafta Nejt Amen sa 23 poena i šest skokova, 12 je postigao Luk Travers, a isti broj poena kao i Marković ubacio je Brendon Boston, koji je u protekloj sezoni igrao za Fenerbahče.
U sastavu Šarlota dominirao je evropski dvojac Tiđane Salaun – Hanes Štajnbah, koji je kombinovano ubacio 48 poena, ali kao što to obično biva, kada se sve svodi na dva košarkaša, rezultat na kraju najčešće izostane.
Što se ostalih duela tiče, evropski meč su odigrali Boston Seltiksi i Sakramento Kingsi, a franšiza iz Masačusetsa je slavila sa 82:76. Dominirao je sjajni Ugo Gonzales koji je zabeležio učinak od 24 poena, deset skokova i pet asistencija, te je jasno da je mladi Španac potpuno spreman da nastupi u ligaškom delu najjače lige na svetu. Ne plaši se odgovornosti, čak i kada ga ne služi šut baš najbolje, a na ovoj utakmici je imao osam od 18 iz igre. Vrlo dobru partiju odigrao je i Džon Tonje, koji je postigao 18 koševa.
U poraženom sastavu najbolji je bio 29. pik sa minulog drafta Aleks Karaban, koji je imao 21 poen, uz sjajnih pet od sedam za tri.
Vredna pomena je i utakmica između Finiks Sansa i Detroit Pistonsa, koju su Sansi dobili sa 100:88, a dvadesetogodišnji centar iz Južnog Sudana Kaman Maluač je pokazao svu raskoš svog talenta. Imao je dabl-dabl učinak od 23 poena i 15 uhvaćenih lopti, a pored toga što je izuzetno dominantan u reketu sa visinom od 216 centimetara, takođe predstavlja pretnju i u šutu sa distance – na ovoj utakmici je imao dva od pet za tri.
Pratio ga je Rašir Fleming sa 22 koša i osam skokova, a u poraženom sastavu najefikasniji je bio Brajs Vilijams sa 24, odnosno Ajzek Džons sa 18 poena.