LUDI TIKET (-), četvrtak, 815.005 dinara: Ovaj čovek nikada više neće verovati Trikolorima

Ovaj tiket predstavlja pravu fudbalsku dramu i definiciju onoga što kladioci zovu „za dlaku“. Majstorski sastavljen tiket sa čak osam parova i ukupnom kvotom od 61,09 bio je na korak da uplatu od 11.600 dinara pretvori u fantastičnih 815.005 dinara. Zato idemo do Mozzart lokacije u Ulici Višnjički venac, gde se dva dana gledalo, prvo da li će proći, a zatim da li će od bacanja u korpu biti amnestiran jedan u suštini jako dobro odigran listić.

Igrač je pokazao vrhunski osećaj za golove, nepogrešivo gađajući utakmice u rasponu od dva dana. Sve je počelo idealno, ređali su se prolazni tipovi „oba tima daju gol“ u kvalifikacijama za Ligu šampiona i Ligu konferencija, gde su mreže tresli timovi poput Iberije, Flore, Vikingura i Šamroka, a tiket je preživeo i sredu uz utakmicu Svetskog prvenstva između Engleske i Argentine. Ipak, sudbina je htela da sudbinu ovog potencijalno istorijskog dobitka zapečati upravo prvi meč na tiketu po hronološkom redu – duel velikana Francuske i Španije. Dok su autsajderi širom Evrope bez problema pakovali lopte u mreže i donosili pogotke, zakazali su tamo gde se najmanje očekivalo. Španija je slavila sa 2:0, ostavivši Trikolore potpuno bez ideje i bez postignutog pogotka. Neverovatan je osjećaj sportske nepravde kada shvatite da vas je prodao najzvučniji par, dok je preostalih sedam mečeva prošlo kao od šale.

Iako je konačan status tiketa označen kao gubitan, igrač ipak ne odlazi kući praznih ruku zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ. Pošto je na tiketu promašen samo jedan jedini par, a ukupna pogođena kvota veća od 29, aktiviran je ovaj sjajan mehanizam zaštite. U ovom konkretnom slučaju, umesto potpunog gubitka i nule na računu, igraču je isplaćen iznos u visini uplate od 11.500 dinara. Ova opcija je još jednom dokazala da jedan promašen par više ne znači i potpunu katastrofu, već pruža ruku spasa kada je sportska sreća najpotrebnija.