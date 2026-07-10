Klop otkrio kako je Liverpul mamio Embapea: Privatni avion sa pet soba i večera na nebu iznad Nice

Embape se u jednom trenutku povezivao sa prelaskom na Enfild, a navijači su maštali o njegovom dolasku u Premijer ligu. Engleski velikan je bio u najužem krugu kandidata za njegov potpis pre nego što ga je Pari Sen Žermen uzeo leta 2017. godine, kroz drugi najskuplji transfer u istoriji fudbala (180.000.000 evra). Iako je Embape kasnije u Parizu postao jedan od najboljih igrača sveta, a 2024. godine konačno ispunio dečački san i prešao u Real Madrid, istorija fudbala je mogla da izgleda potpuno drugačije.

Klop je, gostujući u programu televizije MagentaTV tokom Svetskog prvenstva, otkrio da je Liverpul povukao radikalne i izuzetno skupe poteze kako bi ubedio mladog napadača i njegovu porodicu da izaberu Mersisajd. Prema njegovim rečima, klub je organizovao sastanak na nebu koji je koštao pravo bogatstvo.

"To je najskuplji 'netransfer' u koji smo uložili”, iskren je bio Klop.

Nemački stručnjak je potom slikovito opisao kako je izgledao taj pokušaj pregovora:

"Leteli smo iz Blekpula za Nicu. Tamo se cela porodica Embape ukrcala u privatni avion koji je imao valjda pet soba. Zaista smo dali sve od sebe. Leteli smo u krug, razgovarali sa porodicom i jeli dobru hranu.”

Iako je Liverpul pokazao neverovatnu klasu i poštovanje prema porodici Embape, finansijska moć Pari Sen Žermena i želja samog igrača da ostane u Francuskoj na kraju su presudili. Liverpul, koji u tom periodu pod vođstvom vlasnika (Fenway sport group) nije praktikovao da troši astronomske sume na plate i bonuse koji ruše klupsku strukturu, jednostavno nije mogao da parira ponudi iz Pariza.

Uprkos tome što je sastanak propao, Klop i Embape su u godinama koje su usledile uvek biranim rečima govorili jedan o drugom, a francuski napadač nikada nije krio da izuzetno poštuje rad harizmatičnog Nemca. Ipak, navijačima Liverpula ostaje samo da maštaju šta bi bilo da je avion iz Nice sleteo na Liverpulski aerodrom "Džon Lenon”.