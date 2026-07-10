Ranko Stojić o debaklu Orlića: Da je došao Cvetković, došli bi svi! Razumem potez Zvezde sa Kostovom

“Možda je i vreme da se kaže onima koji na sve strane kritikuju Savez, čak i oni koji bi najmanje trebalo da kritikuju, protagonisti. Kažu da ne postoji sistem. Samo bih ih ja pitao, kako to da je postojao sistem u Portugaliji, kada sam bio sa njima, kada su ih svi otpisali, a mi pobedili jednu Englesku, koja nije primila gol dve godine, pa u odlučujućoj utakmici Poljsku i otišli na EP u jačoj grupi, nego što je ova bila u Velsu. Tada je sistem postojao? Zato što smo tada insistirali da smo na takmičenju, da nam je teško, ali da ćemo mi sve učiniti da protivnicima bude još teže. Da smo tu došli kao tim, da se borimo i takmičimo”, istakao je Stojić, pa onda nastavio:

“Onda smo otišli u Vels, a u startu se počelo pričati o tome da igrači treba da se osveže, relaksiraju, opuste, i da je to izlog za igrače. Totalno suprotno od onoga što je bio u Portugaliji. Da li u sistemu ima nekih probelma, ja ne volim da kritikujem, ali jesmo napravili grešku, ja prvi, a tiče se ‘dosijea Cvetković’. On je bio ključ! Da je on došao, doši bi i svi drugi. Sem povređenih, naravno!”

Prešao je onda Stojić konkretno na otkaze koji su desetkovali sastav Gordana Petrića:

“Kada je bilo pitanje da li će ga Anderleht pustiti, ja sam bio spreman da idem uBrisel, jer sam igrao tamo, doveo posletoga par igrača tamo, siguran sam da bih to završio. Rečeno mi je, ne, ne to će raditi neko drugi. Taj drugi, da ne pominjem ko je, imam veliki respect prema njemu koga su odredili, nije moao da završi. Mi smo onda zvali menadžera igrača, nismo završili. Kad je Kostov otkazao, svi su pitali, tražili da li ćemo mi iz Saveza reagovati na to što ga Zvezda nije pustila. Ja ću vam reći kako je po meni logično razmišljanje ljudi iz Zvezde – Anderleht nije pustio Cvetkovića, Lajpcig nije pustio Maksimovića, što bismo mi pustili Kostova? Kostov je u tom momentu više bio potreban Crvenoj zvezdi, nego Cvetković Anderlehtu ili Maksimović Lajpcigu. Moja je greška što sam dozvolio da se te stravi rešavaju mimo mene, a to je moj posao. Pokazali smo nedostatak jasno definisane odgovornosti za svakog od nas i nemam dilemu da ćemo mi to uraditi i staviti na svoje mesto”, zaključio je Stojić gostujući na TV Arena sport.