Ranko Stojić o debaklu Orlića: Da je došao Cvetković, došli bi svi! Razumem potez Zvezde sa Kostovom
Vreme čitanja: 3min | pet. 10.07.26. | 01:22
“Trebalo je ja da odem u Brisel to da rešim; Kostov je više bio potreban Zvezdi, nego Cvetković Anderlehtu ili Maksimović Lajpcigu”, istakao direktor za strategiju i razvoj FSS, koji je “pecnuo” i selektora Petrića
Dugo ćemo se još pitati šta nam se to desilo sa omladinskom fudbalskom reprezentacijom u razmaku od svega par meseci. Od euforije posle plasmana na Evropsko prvenstvo u palenoj konkurenciji kvalifikacionog turnira u Portugaliji, maštanju o plasmanu u finale i borbi za trofej jedne vanserijski talentovane generacije, do osipanja kičme tima, što zbog povreda, što zbog brojnih otkaza i učinka od sva tri poraza i nula bodova na završnom turniru u Velsu.
Ove noći, stigla je prva reakcija iz Fudbalskog saveza Srbije, ako ne računamo izjavu selektora Gordana Petrića nakon poraza od Hrvatske na samom takmičenju. Ranko Stojić, direktor za strategiju i razvoj FSS, gostujući na TV Arena sport, gde je analizirao utakmicu četvrtfinala Mundijala Francuska-Maroko, dotakao se i teme debakla Orlića u Velsu. I, reklo bi se, iako ga nije imenom pominjao, najpre ‘pecnuo’ selektora Gordana Petrića zbog njegove izjave:
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“Možda je i vreme da se kaže onima koji na sve strane kritikuju Savez, čak i oni koji bi najmanje trebalo da kritikuju, protagonisti. Kažu da ne postoji sistem. Samo bih ih ja pitao, kako to da je postojao sistem u Portugaliji, kada sam bio sa njima, kada su ih svi otpisali, a mi pobedili jednu Englesku, koja nije primila gol dve godine, pa u odlučujućoj utakmici Poljsku i otišli na EP u jačoj grupi, nego što je ova bila u Velsu. Tada je sistem postojao? Zato što smo tada insistirali da smo na takmičenju, da nam je teško, ali da ćemo mi sve učiniti da protivnicima bude još teže. Da smo tu došli kao tim, da se borimo i takmičimo”, istakao je Stojić, pa onda nastavio:
“Onda smo otišli u Vels, a u startu se počelo pričati o tome da igrači treba da se osveže, relaksiraju, opuste, i da je to izlog za igrače. Totalno suprotno od onoga što je bio u Portugaliji. Da li u sistemu ima nekih probelma, ja ne volim da kritikujem, ali jesmo napravili grešku, ja prvi, a tiče se ‘dosijea Cvetković’. On je bio ključ! Da je on došao, doši bi i svi drugi. Sem povređenih, naravno!”
Prešao je onda Stojić konkretno na otkaze koji su desetkovali sastav Gordana Petrića:
“Kada je bilo pitanje da li će ga Anderleht pustiti, ja sam bio spreman da idem uBrisel, jer sam igrao tamo, doveo posletoga par igrača tamo, siguran sam da bih to završio. Rečeno mi je, ne, ne to će raditi neko drugi. Taj drugi, da ne pominjem ko je, imam veliki respect prema njemu koga su odredili, nije moao da završi. Mi smo onda zvali menadžera igrača, nismo završili. Kad je Kostov otkazao, svi su pitali, tražili da li ćemo mi iz Saveza reagovati na to što ga Zvezda nije pustila. Ja ću vam reći kako je po meni logično razmišljanje ljudi iz Zvezde – Anderleht nije pustio Cvetkovića, Lajpcig nije pustio Maksimovića, što bismo mi pustili Kostova? Kostov je u tom momentu više bio potreban Crvenoj zvezdi, nego Cvetković Anderlehtu ili Maksimović Lajpcigu. Moja je greška što sam dozvolio da se te stravi rešavaju mimo mene, a to je moj posao. Pokazali smo nedostatak jasno definisane odgovornosti za svakog od nas i nemam dilemu da ćemo mi to uraditi i staviti na svoje mesto”, zaključio je Stojić gostujući na TV Arena sport.