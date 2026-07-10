Tanjga: Da smo više verovali, možda bismo bolje prošli; posle 85. minuta ne sme da bude rizika

„Jeste nas poremetio i znali smo da stalno traže dijagonale. U jednom momentu je naš igrač zaspao iz bezazlene situacije, a njihov je pokazao kvalitet. Jednostavno, oni to ne praštaju. Ukazivali smo da ne smemo da padamo u bilo kom smeru utakmica da krene. Fokus mora da ostane na tome da znamo šta hoćemo. Većinom vremena smo se tako i ponašali i greške kakve smo pravili ne bi trebalo da se dogode u poslednjih pet minuta, tad se utakmica zatvara“ , navodi iskusni sportski radnik.

Tanjga je uveren da bi se prvo poluvreme, pa možda i čitav meč drugačije odigrao da nije bilo rano primljenog gola.

„Ne bih pričao o sreći, možda smo manje verovali nego što je trebalo. Govorio sam im da smo izjednačene ekipe, što se pokazalo na terenu. Da smo više verovali, možda bismo bolje prošli. Određene stvari i greške su bile posledice neiskustva, a Bamidele je pokazao kvalitet da može rutinski da rešava situacije jedan na jedan. Nije bilo ugodno, pogotovo jer smo pre toga imali stopostotnu šansu. Mislim da je sve otvoreno, pokazali smo da možemo da igramo i nadamo se najboljem u Budimpešti“ , počeo je Vošin šef struke.

Ipak, trener Vojviodine ističe da se ove večeri uverio da njegova ekipa može da se takmiči sa vicešampionom Mađarske.

Međutim, nije Tanjga hteo da krivi svoje igrače, pogotovo one u vezi koji su morali da iznesu najveći teret na ovom meču.

„Imali smo protiv sebe kvalitetnog protivnika. Ne mogu da kritikujem igrače, pre svega iz sredine, pošto su dali sve od sebe. To je više neiskustvo igranja u Evropi gde se svaka greška kažnjava. Kad primite gol u poslednjih nekoliko minuta, onda ostaje žal.“

Po ulasku u igru Aleksa Vukanović se mnogo bolje snašao od Nardina Mulahusejnovića koga je zamenio. Tanjga je otkrio da napadač iz Gajdobre nije počeo meč, jer je nedavno doživeo povredu.

„Dva dana pred utakmicu nije trenirao zbog problema sa leđima i bilo je pod znakom pitanja da li će uopšte biti u timu za ovu utakmicu“, obajsnio je Tanjga i najavio utakmicu u Budimpešti koja je na programu sledećeg četvrtka.

„Isto kao i ovaj meč ću raditi za revanš, po mom mišljenju sve kreće od glave. Dokazali smo da možemo, da je sve otvoreno i moramo da verujemo. Za utakmicu smo iskusniji i na terenu se pokazalo da su nam falili igrači koji su nedostajali tih sedam dana na pripremama. Zukić je izašao, Đakovac je pao u drugom delu. Sada imamo više vremena za rad i nadam se najboljem.“

Upitan je strateg Stare dame,da li je Balaš Borbeli nečim iznenadio njega i njegov stručni štab.

„Dobro smo ih skautirali, nisu nas iznenadili. Oni su pokazali da su iskusna i organizovana ekipa koja dugo igra u Evropi i to se na terenu vidi i oseća.“

Posle tri godine, ponovo je evropska utakmica odigrana na Karađorđu, a trener Stare dame smatra da je njegove izabranike u završnici možda ponela i euforija sa tribina, te su krenuli napred i za to bili kažnjeni.

„Od 85. minuta više ne bi trebalo da bude rizika u igri. Probali smo poprečan pas što nam se osvetilo. Svako na stadionu je hteo pobedu, pa i igrači. Nekoliko godina nismo imali ovakav broj gledalaca, gde je i u gradu bila euforija da možemo da pobedimo, u šta i ja verujem. Moguće da nas je sve to malo ponelo, ali to je neiskustvo da kada imaš šansu da zatvoriš meč makar i nerešeno, ne bi trebalo srljati po svaku cenu“, zaključio je Miroslav Tanjga.