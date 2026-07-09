Njegoš: Svu odgovornost za poraz preuzimam na sebe
Vreme čitanja: 1min | čet. 09.07.26. | 23:31
„Imali smo prečku i stativu, šanse koje nismo iskoristili“, ocenjuje Petrović
Jedna greška i sve ode niz vodu. Baš kao što je krivac za drugi primljeni gol Vojvodine, Njegoš Petrović, rekao posle utakmice – to je Evropa.
Ferencvaroš je odneo pobedu sa Karađorđa (2:1) i napravio je veliki korak ka drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Vojvodina je na 1:1 promašila nekoliko šansi za pobedu i definitivno ima za čim da žali, što smatra i Petrović.
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„Mislim da smo generalno svih 90 minuta odigrali na dobrom nivou, nije se osetila neka razlika između nas i Ferencvaroša. Mnogo nam je značio taj gol u 40. i nekom minutu, mislim da smo u drugom poluvremenu kontrolisali sve. I eto, jedna mala moja nepažnja, gde sam imao desno Lakija samog, hteo sam da okrenem stranu, Keita je to pročitao i na tu kontru su nas pobedili. Mi smo imali prečku, stativu, još šansu-dve koje nismo iskoristili. Mogu svima da kažem da svu ovu odgovornost i ovaj poraz preuzimam na sebe“, rekao je Petrović posle utakmice.
Imao je i još jednu poruku za navijače.
„Samo jedno da obećam, a to je da ćemo za sedam dana dati maksimum i potruditi se da obradujemo sve navijače“.
Oduševljen je vezista Vojvodine atmosferom na tribinama.
„Prelepo, iskreno. Za ovakve utakmice se živi. Zahvaljujem se svakom navijaču koji je došao na stadion, koji nas je bodrio, i takođe navijačima koji nisu imali priliku, koji su bili kraj malih ekrana”, poručio je Njegoš Petrović.