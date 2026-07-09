Njegoš: Svu odgovornost za poraz preuzimam na sebe

Jedna greška i sve ode niz vodu. Baš kao što je krivac za drugi primljeni gol Vojvodine, Njegoš Petrović, rekao posle utakmice – to je Evropa.

Ferencvaroš je odneo pobedu sa Karađorđa (2:1) i napravio je veliki korak ka drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Vojvodina je na 1:1 promašila nekoliko šansi za pobedu i definitivno ima za čim da žali, što smatra i Petrović.