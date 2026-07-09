TRANSFERI (četvrtak, 9. jul)
čet. 09.07.26. | 23:38
Pratite sa nama iz minuta u minut sva dešavanja sa fudbalske pijace...
***
NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- Njukasl hvata mundijalsko otkriće Manzambija za 60.000.000! Opširnije OVDE.
- Inter zgrabio najskupljeg Izraelca u istoriji. Opširnije OVDE.
- Atletiko vadi kečeve iz rukava za Grinvuda. Opširnije OVDE.
- Barsa ima dogovor sa Adejemijem. Opširnije OVDE.
- Bolonja poslala finalnu ponudu za Ognjena Ugrešića. Opširnije OVDE.
- Jedan od najboljih besplatnih transfera leta. Opširnije OVDE.
- Novi detalji Jovićevog ugovora: Izlaz od 20.000.000. Opširnije OVDE.
- Arsenal besplatno potpisao novog golmana. Opširnije OVDE.
- Kalum Vilson u Brentfordu juri članstvo kluba 100. Opširnije OVDE.
- Artur Ata stiže u Fiorentinu. Opširnije OVDE.
- Vojvodina nudi 1.800.000 za Džaspera. Opširnije OVDE.
- PSŽ očekuje 300.000.000 od prodaja ovog leta. Opširnije OVDE.
- Leće ne računa na Jovića. Opširnije OVDE.
- Makedonsko momče zakucano na Marakani. Opširnije OVDE.
***