Kada je u pitanju deficit u timu, primarno rešenje bi trebalo pronaći na poziciji desnog beka, gde su se kroz medije već provlačila imena Ognjena Mimovića i Žana Karničnika. Posle odlazaka Jong vu Seola i Nikole Stankovića Crvena zvezda nema nijedno rešenje za desnog beka. Olakšavajuća okolnost je to što Rijera često ne igra sa klasičnim bekovima, ali mu je za veći taktički manevar na desnom boku potreban igrač poput Mihaila Ristića na suprotnoj strani.

Mogli bismo dalje da idemo i po linijama tima. Pozicija Mateusa Magaljaeša na gol-liniji deluje zacementirano, a značajnije promene ne bi trebalo da doživi ni poslednja linija tima, koja je dobro pokrivena. Eventualnu reakciju na tržištu trebalo bi očekivati samo ukoliko bi u nekom trenutku došlo do prodaje novopečenog reprezentativca Stefana Gudelja, koji je upravo od dolaska Rijere napravio dodatni uspon u karijeri.

Vezni red bi tokom zime mogao da pretrpi određene promene, ali će i to pre svega zavisiti od odlazaka. Kako se može čuti, Rijera bi u veznom redu voleo da dovede „osmicu“ po svojim merilima, kao sponu između defanzive i napada. Slovenački portal Ekipa juče je plasirao imena pojedinih igrača, pored Karničnika, sa kojima je Rijera veoma uspešno sarađivao u Celju, a među njima se našao i Svit Sešlar, koji bi mogao da bude eventualna zamena za Timija Maks Elšnika, ukoliko iskusni vezista napusti stadion Rajko Mitić.

Može se reći da se Sešlar savršeno uklapa u profil igrača koji je potreban Rijeri u Zvezdi i na čijem bi angažovanju crveno-beli mogli da rade ove zime.

„Siguran sam da ćemo u klubu razgovarati o pojačanjima, odnosno o igračima koji su nam potrebni za drugi deo sezone. Ja mogu da izgradim stil, koncept i tim, ali na kraju su mi potrebni igrači. Ako želimo da napredujemo. Ja sam trener koji do sada nije doveo nijednog igrača u Zvezdu. Nadam se da će me ljudi iz kluba, s kojima imam fantastičan odnos, saslušati. Moramo razmisliti o tome koje igrače treba dovesti i kako da napredujemo. Imamo mnogo igrača koji nam mogu biti od velike pomoći, ali ako želimo da podignemo nivo igre, potrebno nam je još igrača. Ne želim da čekam leto. Ovaj prelazni rok mora biti ključan za nas kako bismo izgradili tim. Tako ću imati tri do četiri meseca da se pripremim za naredne kvalifikacije. Zato je važno da u ovom prelaznom roku radimo kako treba“, rekao je Rijera posle Radnika.

Kvalitetna krila su uvek poželjna na tržištu i Rijera bi mogao da potraži jedno ove zime, ali mu je pozicija klasičnog napadača prioritetnija. Marko Arnautović će u narednim mesecima, moguće već i u januaru, napustiti Marakanu, tako da će Bamba Dijeng ostati kao jedina opcija na poziciji klasičnog napadača. Moglo bi da se radi o igraču drugačijeg profila u odnosu na Senegalca, ali ostaje da se vidi kakvi će tačno biti planovi španskog stratega.

Rijerin fokus tokom prelaznog roka će jednim delom sigurno biti usmeren ka igračima sa kojima je već sarađivao u karijeri, koji će dobro biti upoznati sa njegovim zahtevima, i kojima neće biti potrebno previše vremena za adaptaciju na novu sredinu. Ostali potezi će u najvećoj meri zavisiti od situacije na tržištu, a ne treba isključivati ni da Španac pokuša da angažuje nekog svog sunarodnika „ispod radara“, a koji bi doneo instant kvalitet ovom timu Crvene zvezde.

Takođe, očekuje se i da Rijera ove zime napravi radikalniji rez unutar svojih redova i dodatno fokusira na onu selekciju igrača za koju smatra da može da mu pomogne u kvalifikacijama za naredno leto. Radi se o igračima koji su izneli najveći teret od njegovog dolaska na kormilo najtrofejnijeg srpskog kluba. Ostatak bi krenuo ka izlaznim vratima stadiona Rajko Mitić u potragu za novom sredinom.

Kakvo je vaše mišljenje, na kojim pozicijama u timu bi Crvena zvezda trebalo da se pojača ove zime? Koje biste igrače zadržali, a kojima poručili da potraže novi klub? Ostavite svoj komentar ispod teksta.