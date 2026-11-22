Za razliku od skupo plaćenog Brazilca Markosa Leonarda (letos plaćen 20.000.000 evra), koji je stigao iz saudijskog Al Hilala, a pre toga bio u Benfiki, samo gol na osam utakmica u dresu evropskog giganta, sjajna investicija Ajaksa je Nigerijac Tolu Arokodare.

14.30: (1,15) Ajaks (7,25) Den Hag (15,0)

Stigao je na mala vrata iz Vulverhemptona na jednogodišnju pozajmicu. Nije se proslavio na Ostrvu, bio je samo bleda senka napadača iz Genka, gde je u sezoni 2024/2025 dao čak 21 gol. Ove sezone je prodisao u Amsterdamu, postigao je sedam pogodaka na 11 utakmica u Erediviziji. Prošle nedelje je dvaput zatresao i mrežu Tanzanije za Nigeriju u pobedi sa 3:1 u kvalifikacijama za Kup afričkih nacija.

Na poslednjih sedam utakmica se osam puta upisao u strelce i jasno je da je prva opcija Mičela u napadu. Njegovo puno ime i prezime glasi Toluvalase Emanuel Arokodare, rođen je u Lagosu, koji je preko letonske Valmijere stigao u Evropu pre sedam godina, Ima iskustvo u Kelnu i Amijenu, gde je skrenuo pažnju na sebe, što mu je donelo transfer 2023. godine u tabor Štrumfova iz Genka.

Ajaks je u sjajnoj formi, pet pobeda je imao do prošlog kola kada je u Enshadeu odigrao nerešeno 2:2 sa Tventeom. Početkom meseca je pregazio Midtjiland u Herningu sa 6:1 u Ligi konferencije.

12.15: (1,10) Tvente (8,50) Viljem II (20,0)

Gosti iz Haga su imali tri poraza u nizu, ali su početkom meseca na svom terenu savladali Spartu iz Roterdama sa 3:1. Biće ovo prvi duel ovih rivala posle pet i po godina. Poslednji put je Ajaks u Amsterdamu pobedio današnjeg rivala krajem 2021. godine sa čak 5:0.

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EREDIVIZIJA, 13. KOLO

Subota

NEC - PSV 1:4 (0:3)

/Linsen 73 - Kostić 14, Perišić 24pen, Van Bomel 64/

Groningen – Herenven 1:3 (0:1)

/Van Bergen 57 – Vente 41, 73, Proper 81/

Telstar – Zvole 1:3 (1:2)

/Graves 16ag – Embajo 22, 31, Sisoko 54/

Fajenord – Ekscelzior 2:3 (1:2)

/Red 2, Plug 67ag – Domingez 6, Jegojan 40pen, Videl 58/

Utreht – Kambur 2:3 (0:1)

/Stepanov 60, Van Dajn 81 – Binder 25, Hamač 55, Kostareli 83/

Nedelja

12.15: (1,10) Tvente (8,50) Viljem II (20,0)

14.30: (1,15) Ajaks (7,25) Den Hag (15,0)

14.30: (3,90) Sparta Roterdam (3,80) AZ Alkmar (1,80)

16.45: (1,65) Go Ahed Igls (4,10) Fortuna Sitard (4,50)

*** kvote su podložne promenama