Da nije Mesi, bio bi isključen (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | ned. 22.11.26. | 09:19
Argentinac prvo loptom odgurnuo, pa pogodio u glavu protivničkog igrača
Poznato je da su među Argentincima i Čileancima velike tenzije, pogotovo kada je fudbal u pitanju, što su nam potvrdili Lionel Mesi i Gonzalo Tapija u duelu Inter Majamija i Kolumbus Krua.
Gosti iz Ohaja slavili su sa ubedljivih 3:0 i poveli u plej-of seriji. Interu je ozbiljno nakrivljena šampionska kruna u Sjedinjenim Američkim Državama, a pomenuti Tapija naslađivaće se nad Mesijevom mukom narednih dana.
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Nervozi argentinskog majstora doprineli su rano primljeni gol - već u devetom minutu, iz penala koji je iznudio, potom i realizovao upravo Tapija - i isključenje Gonzala Luhana u 36. minutu zbog drugog žutog kartona. Značajno je to otežalo posao domaćinima i unelo nemir u redove Intera.
Da je sudija Alen Čepmen bio strožiji, verovatno bi tim iz Majamija morao sa dvojicom igrača manje na drugo poluvreme. I to - bez Mesija. Argentinac je nesportski reagovao prilikom izvođenja auta u nadoknadi prvog poluvremena. Prvo je loptom odgurnuo Tapiju, a onda ga i pogodio u glavu. Progledao mu je arbitar kroz prste i obojici igrača pokazao žuti karton. Da nije u pitanju jedan od najboljih fudbalera ikada, gotovo sigurno Argentinac bi bio isključen...
Nije, ipak, Mesijev ostanak na terenu pomogao Interu. Kolumbus je brzo po povratku sa odmora postiga još dva gola, od kojih je jedan ponovo dao Gonzalo Tapija, i stekao veliku prednost za revanš na svom terenu. Biće Interu potrebna sva Mesijeva magija u Ohaju kako bi čudesnim preokretom nastavio odbranu titule.