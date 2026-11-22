Poznato je da su među Argentincima i Čileancima velike tenzije, pogotovo kada je fudbal u pitanju, što su nam potvrdili Lionel Mesi i Gonzalo Tapija u duelu Inter Majamija i Kolumbus Krua.

Gosti iz Ohaja slavili su sa ubedljivih 3:0 i poveli u plej-of seriji. Interu je ozbiljno nakrivljena šampionska kruna u Sjedinjenim Američkim Državama, a pomenuti Tapija naslađivaće se nad Mesijevom mukom narednih dana.