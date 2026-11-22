Taj poraz od Kraljevića je jedini u Primeri od povratka na svoj stadion. Osim Reala slavio je i Atletiko na Nou Kampu, ali u Ligi šampiona 4. aprila. I dalje Nou Kamp ne može da primi pun kapacitet od više od 90.000 gledalaca. Sada može da bude 62.000 koliko će biti u okršaju protiv Viljareala.

14.00: (1,18) Barselona (7,75) Viljareal (12,0) MOZZART RELAX

Hansi Flik ima kadrovske probleme, ali dobra vest je da su se od povrede oporavili Žil Kunde i Dani Olmo. Problem je imao štoper Pau Kubarsi posle povratka sa reprezentativne akcije. Nije u pitanju ništa ozbiljno, ali će početi meč sa klupe. Frenki de Jong je potpuno spreman, dok je malerozni Danac Andreas Kristensen opet van stroja, propustiće naredna dva meča. I dalje su van tima i Rodri, Roni i Đavi Espart.

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Povreda velikog letnjeg pojačanje iz Mančester Sitija Rodrija nije teže prirode i očekuje se brzo povratak na teren.

“Moramo da sačekamo. Moramo da vidimo kako će se stvari razvijati iz dana u dan. Ali on se dobro oporavlja. Prošle sezone, kada je igrao za Siti, imao je sličnu povredu. Razgovarao sam sa njim i moramo da ga pratimo. Nije tako ozbiljna povreda kao u prošlosti. Izgleda dobro”, rekao je Flik.