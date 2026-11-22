Barsinih godinu dana od povratka na Nou Kamp - surove brojke i dominacija
Vreme čitanja: 3min | ned. 22.11.26. | 09:25
Lider Primere daje u proseku četiri gola po meču pred dolazak ove sezone skromnog Viljareala u 13. kolu (14.00)
Pre godinu dana Atletik Bilbao je pao u Barseloni – lagana pobeda tima Hansija Flika sa 4:0, ali će taj 22. novembar 2025. godine dobro da bude urezan u sećanje navijača velikana. Naime, taj datum je bio povratak na kultni Nou Kamp posle izgnanstva od 909 dana na Monžuiku posle renoviranja najvećeg zdanja u Kataloniji. Tada je bilo nešto više od 45.000 gledalaca, bio je smanjen kapacitet jer radovi nisu bili završeni.
Godinu dana kasnije na isti datum stiže Viljareal u 13. kolu Primere (14.00). Za ovih 365 dana je Nou Kamp postao prava Barsina tvrđava koju je uspeo da osvoji samo pre nešto manje od mesec dana Real Madrid pobedom u El Klasiku (1:2). Pre toga je četa Hansija Flika imala 18 uzastopnih pobeda na domaćem terenu.
Izabrane vesti
Taj poraz od Kraljevića je jedini u Primeri od povratka na svoj stadion. Osim Reala slavio je i Atletiko na Nou Kampu, ali u Ligi šampiona 4. aprila. I dalje Nou Kamp ne može da primi pun kapacitet od više od 90.000 gledalaca. Sada može da bude 62.000 koliko će biti u okršaju protiv Viljareala.
14.00: (1,18) Barselona (7,75) Viljareal (12,0) MOZZART RELAX
Hansi Flik ima kadrovske probleme, ali dobra vest je da su se od povrede oporavili Žil Kunde i Dani Olmo. Problem je imao štoper Pau Kubarsi posle povratka sa reprezentativne akcije. Nije u pitanju ništa ozbiljno, ali će početi meč sa klupe. Frenki de Jong je potpuno spreman, dok je malerozni Danac Andreas Kristensen opet van stroja, propustiće naredna dva meča. I dalje su van tima i Rodri, Roni i Đavi Espart.
💥💥💥💥💥
MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan
💥💥💥💥💥
Povreda velikog letnjeg pojačanje iz Mančester Sitija Rodrija nije teže prirode i očekuje se brzo povratak na teren.
“Moramo da sačekamo. Moramo da vidimo kako će se stvari razvijati iz dana u dan. Ali on se dobro oporavlja. Prošle sezone, kada je igrao za Siti, imao je sličnu povredu. Razgovarao sam sa njim i moramo da ga pratimo. Nije tako ozbiljna povreda kao u prošlosti. Izgleda dobro”, rekao je Flik.
U napadu nema problema. Brazilac Rafinja se ustalio kao „lažna devetka”, a po krilima se očekuju Lamin Jamal i Adejemi, dok će Fermin Lopez da bude iza udarne trojke u napadu. Olmo će početi na klupi, kao i Kunde i Englez Gordon. Gruzin Mikautadze će predvoditi napad Žute podmornice na Nou Kampu. Van stroja za goste su Ilijas, Fojt, Đerar Moreno, dok je suspendovan zbog kartona Dijata.
Barsa u proseku daje četiri gola po meču ove sezone u Primeri (48 na 12 utakmica). Viljareal je neugodan rival Barsi, dobio ju je na dve od pet poslednjih utakmica. Na šest od sedam prethodnih duela ovih timova bilo je GG4+.
Ovaj meč je u ponudi Mozzart Relaxa, a kvota na GG4+ je 1,78.
PRIMERA – 13. KOLO
Petak
Atletik Bilbao - Espanjol 0:1 (0:0)
/Roberto 66/
Subota
Alaves - Atletik Bilbao 3:1 (1:1)
/Perez 2, Boje 62, Suarez 90 - Tenalja ag 41/
Rajo Valjekano - Valensija 0:1 (0:1)
/Kopete 41/
Sevilja - Betis 1:1 (0:0)
/Salas 90+2 - Antoni 50/
Real Madrid - Selta 2:1 (0:1)
/Belingem 66, Espi 85 - Duran 6/
Nedelja
14.00: (1,18) Barselona (7,75) Viljareal (12,0) MOZZART RELAX
16.15: (3,05) Rasing Santander (3,90) Sosijedad (2,05) MOZZART RELAX
18.30: (1,80) Osasuna (3,45) Malaga (4,40) MOZZART RELAX
21.00: (5,90) Hetafe (3,80) Atletiko Madrid (1,55) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,20) Levante (3,50) Elče (3,00) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama