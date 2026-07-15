(©Reuters)
KRAJ: Engleska - Argentina 1:2 (VIDEO)
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sre. 15.07.26. | 23:01
Pratite na Mozzart Sportu dešavanja drugog polufinala Mundijala
POLUFINALE MUNDIJALA
Sreda
Engleska - Argentina 1:2 (0:0)
/Gordon 55 - Fernandez 86, La. Martinez 90+2/
Utorak
Francuska - Španija 0:2 (0:1)
/Ojarsabal 22, Poro 58/
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