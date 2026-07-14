KRAJ: Francuska - Španija 0:2
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uto. 14.07.26. | 19:56
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SVETSKO PRVENSTVO - POLUFINALE
Utorak
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Francuska - Španija 0:2
/Ojarsabal 22, Poro 58/
Stadion: AT&T (Arlington, Teksas, 95.000)
Sudija: Ivan Barton (El Salvador)
FRANCUSKA (4-2-3-1): Menjan – Kunde, Saliba(od 30.Lakroa), Upamekano, Dinj(od 74.T.Ernandez) – Čuameni, Rabio(od 46. Kone) – Dembele, Olise(od 74.Šerki), Barkola(od 57. Due) – Embape
ŠPANIJA (4-3-3): Simon – Poro(od 84.Ljorente), Kubarsi, Laport, Kukurelja – Rodri, Ruis(od 77.Pedri), Olmo(od 77.Merino) – Jamal, Ojarsabal(od 75.F.Tores), Baena(od 84.Vilijams)
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