Partizan i Rendžers se dogovorili: Za Dragojevića 5.500.000 i 10 odsto
Vreme čitanja: 2min | čet. 16.07.26. | 01:34
Mladi Zemunac pred transferom u Škotsku
Nadali su se u Partizanu da će uspeti od Glazgov Rendžersa da dobiju 5.500.000 evra i procente za transfer Vanje Dragojevića i, po saznjima Arene Sport uspeli su da dogovore obeštećenje za pomenuti iznos, iako je škotski klub prvobitno nudio 4.500.000, a informacija Mozzart Sporta je i da će crno-belima pripasti 10 odsto od naredne prodaje mladog defanzivnog veziste.
Da će ovog leta doći do rastanka sa 20-godišnjim Zemuncem nagovestio je novi sportski direktor Partizana, Radosav Petrović, još na pripremama u Sloveniji.
"Postoje određene indicije i verujem da ćemo u narednim danima imati konkretnije informacije. U pitanju je ponuda za Vanju Dragojevića, a imamo nešto i za Ugrešića“, izjavio je Petrović tom prilikom.
Izabrane vesti
Dragojević je šansu u prvom timu Partizana dobio prilično iznenada, pošto je u martu 2025. tadašnjem treneru Srđanu Blagojeviću nedostajalo igrača za prijateljski meč sa moskovskim CSKA. Uspeo je mladi vezista da oberučke prigrabi priliku koja se našla pred njim i u nastavku sezone postao standardan u startnoj postavi, a kasnije i kapiten.
Za prvi tim Partizana Dragojević je sakupio 52 nastupa, u kojima je dao četiri i asistirao za pet golova.
Tokom boravka u klubu, Predrag Mijatović je kao potpredsednik za sportska pitanja u ugovor sa Vanjom Dragojevićem, kao i još nekim mladim igračima, stavio otkupnu klauzulu 15.000.000 evra, ali je jasno da crno-beli u ovom trenutku ne mogu da dobiju toliki novac i da će zbog finansijskih problema u kojima se Partizan nalazi značajan biti i iznos dogovoren sa Škotima.