Partizan i Rendžers se dogovorili: Za Dragojevića 5.500.000 i 10 odsto

Nadali su se u Partizanu da će uspeti od Glazgov Rendžersa da dobiju 5.500.000 evra i procente za transfer Vanje Dragojevića i, po saznjima Arene Sport uspeli su da dogovore obeštećenje za pomenuti iznos, iako je škotski klub prvobitno nudio 4.500.000, a informacija Mozzart Sporta je i da će crno-belima pripasti 10 odsto od naredne prodaje mladog defanzivnog veziste.

Da će ovog leta doći do rastanka sa 20-godišnjim Zemuncem nagovestio je novi sportski direktor Partizana, Radosav Petrović, još na pripremama u Sloveniji.

"Postoje određene indicije i verujem da ćemo u narednim danima imati konkretnije informacije. U pitanju je ponuda za Vanju Dragojevića, a imamo nešto i za Ugrešića“, izjavio je Petrović tom prilikom.