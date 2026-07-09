KRAJ: Vojvodina – Ferencvaroš 1:2
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čet. 09.07.26. | 18:47
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VOJVODINA – FERENCVAROŠ 1:2 (1:1)
/Remekers 45 ag - Zakarijasen 8, Bamidele 86/
Stadion: Karađorđe
Sudija: Vernis (Francuska)
VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić – Nikolić, Suč, Crnomarković, Baros – Petrović, Đakovac – Ranđelović (od 84. Kokanović), Zukić (od 73. Vidosavljević), Mitrović (od 63. Kolarević) – Mulahusejnović (od 63. Vukanović).
FERENCVAROŠ (4-3-3): Dibuš – Osvat, Gomez, Remekers, Kadu – Kanihovski (od 92. Levi), Keita, Korbu (od 89. Gruber) – Zakarijasen (od 89. Akolatse), Bamidele (od 89. Romens), Listeš (od 46. Džozef).
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