Lautaro predosetio gol odluke: Kunem se, rekao sam Aleksisu i Fakuu da će biti ovako

Osvrnuo se Lautaro i na samu utakmicu u kojoj su Gaučosi golovima u finišu uspeli da preokrenu na 2:1, pa će u nedelju pokušati da postanu prva reprezentacija ikada koja je odbranila svetsku krunu. "Ovaj tim nastavlja da pokazuje od čega je napravljen, Engleski su se umorili, pritiskali su 60 minuta, a onda nisu mogli više. Kada su dali gol, povukli su se i to nam je dalo prostor da držimo loptu na njihovoj polovini. Uspeli smo da preokrenemo i vratimo se u finale Svetskog prvenstva" , zadovoljno je konstatovao argentinski golgeter.

Predosetio je napadač iz Baija Blanke da će postići gol u meču sa Engleskom. "Sanjao sam o tome. Kunem se, rekao sam Aleksisu (Makalisteru) da ću postići gol. Rekao sam Faku (Fakundo Medina) da ću ući i dati gol za pobedu" .

Jednako emotivno odmah sa terena govorio je i selektor Lionel Skaloni.

"Bez reči sam! Ovo je slavlje za našu zemlju, za naš narod. Nedavno sam rekao da ova grupa momaka nikada ne prestaje da me oduševljava".

Govorio je argentinski trener drhtavim glavom.

"Glas mi drhti jer je to pokazatelj koliko toga ima ovde: timskog rada, bratstva, upornosti, borbe do samog kraja. Posle ovoga daćemo sve od sebe da pobedimo i u finalu, ali jako je teško objasniti ljudima šta ovaj tim predstavlja. Ovo je nešto posebno, ne govorim to arogantno, Jako su me dirnuli, nemam šta drugo da kažem, sve ovo je njihova zasluga".

Nedelja, 21.00: (2.30) Španija (3.00) Argentina (3.60)

Istakao je Skaloni strast sa kojom njegovi igrači igraju za nacionalni tim.

"Ovaj dres zahteva upornost do kraja, bez ikakvog ustezanja, a oni su još jednom pokazali da to osećaju. Niko od njih nije opterećen odgovornošću, oni su pravi ratnici. Kada vidite kako igraju, imate osećaj kao da im je sedam ili osam godina. Samo žele da uživaju u fudbalu. Ovaj tim odlično igra pod pritiskom, a kada osetimo da je protivnik raanjiv, tada krećemo u napad. Čak i da smo izgubili večeras, bio bih zadovoljan jer je ekipa pokazala karakter do samog kraja. Uradili su sve što je trebalo".

Ovo je drugi put da Argentina stiže do preokreta u poslednjim trenucima meča. Prethodno je na isti način eliminisan Egipat.

"Mislili smo da je protiv Egipta bio vrhunac, ali ovo je nadmašilo to. Bez obzira na protivnika, ovo je polufinale. Ne znam da li se ikada ranije nešto ovako desilo. Ovo je bilo neverovatno", konstatovao je Skaloni.