LUDI TIKET, petak, 151.469 dinara: Ovako se koketira s golovima

Vreme čitanja: 2min | pet. 04.09.26. | 08:30

Šteta samo što Užičanin nije uložio više od 50 dinara na ovaj zbilja ozbiljno popunjen tiket

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Tiket: DOBITAN
Vreme: 03.09.26 14:09:44
Protivnici
rezultat
tip
kvota
GKS Tychy
LKS Lodz
1:0 (0:0)
kmb
I0-2&II0-2
1.45
Rakow
Gornik
1:2 (0:2)
kmb
I0-2&II0-2
1.45
Dinamo Moscow
Akhmat Grozny
3:0 (1:0)
kmb
I0-2&II0-2
1.45
Gyor
Ferencvaros
0:3 (0:1)
kmb
I0-2&II0-2
1.63
Copenhagen
Nordsjaelland
2:0 (2:0)
kmb
I0-2&II0-2
1.88
Gent
Leuven
1:0 (0:0)
kmb
I0-2&II0-2
1.35
Lugano
Servette
1:0 (0:0)
kmb
I0-2&II0-2
1.5
Poli AEK Timisoara
Rapid Buc.
0:2 (0:0)
kmb
I0-2&II0-2
1.4
Basel
Sion
1:2 (1:0)
kmb
I0-2&II0-2
1.78
Slask
Pogon Szczecin
2:1 (1:0)
kmb
I0-2&II0-2
1.35
Hibernian
Hearts
1:3 (0:2)
kmb
I0-2&II0-2
1.5
Toulouse
Lille
0:1 (0:0)
kmb
I0-2&II0-2
1.33
Rouen
Valenciennes
1:1 (1:0)
kmb
I0-2&II0-2
1.3
Cagliari
Verona
1:2 (0:1)
kmb
I0-2&II0-2
1.25
Sociedad
Celta
0:0 (0:0)
kmb
I0-2&II0-2
1.37
Novara
Livorno
0:0 (0:0)
kmb
I0-2&II0-2
1.25
Lech Poznan
Jagiellonia
2:1 (1:1)
kmb
I0-2&II0-2
1.7
Mjallby
Djurgarden
0:2 (0:0)
kmb
I0-2&II0-2
1.55
Omonia
Paphos
0:1 (0:0)
kmb
I0-2&II0-2
1.32
Anderlecht
Kortrijk
1:0 (1:0)
kmb
I0-2&II0-2
1.7
Uplata: 50,00 RSD
Ukupni koeficijent: 2089.23
Dobitak: 151.469,30 RSD

Užički kraj je odavno poznat po mudrim i pronicljivim ljudima, ali ono što se dogodilo na uplatno-isplatnom mestu Užice 7 ulazi u sportske anale i istoriju lokalnog klađenja. Jedan pravi majstor tipovanja sastavio je epski tiket od čak 20 parova, pokazavši vanserijsku fudbalsku intuiciju koja se viđa jednom u životu. Dok se većina muči da pogodi konačan ishod na tri ili četiri utakmice, ovaj Užičanin je krenuo u pohod na Evropu sa preciznom strategijom, odabravši specifičnu i nimalo laku igru – da će i u prvom i u drugom poluvremenu pasti najviše po dva gola (kmb I0-2&II0-2).

Od poljskog kupa i okršaja GKS Tiči – LKS Lođ, preko francuskih liga, pa sve do uzavrelog kiparskog Superkupa između Omonije i Pafosa, golovi su padali tačno onako kako je užički strateg diktirao. Svaki zvižduk sudije za kraj utakmice donosio je nov prolaz, a napetost je rasla iz časa u čas kako su se rezultati poput 0:0, 1:0 i 1:2 ređali u savršenom nizu. Kada se na kraju zazelenelo svih 20 parova, ukupna kvota je dostigla vrtoglavi vrhunac, pretvorivši skromnu uplatu od 50.00 dinara u pravo malo bogatstvo.

Ono što je ovaj dobitak lansiralo u stratosferu i učinilo ga potpuno ludim jeste maestralno aktiviran SUPER MULTI BONUS. Sa ovolikim brojem pogođenih parova, bonus je eksplodirao i dodao neverovatnih 47.007 dinara na već ogroman osnovni dobitak, zaokruživši konačnu isplatu na fantastičnih 151.469 dinara! Ova sportska bajka sa uplatno-isplatnog mesta Užice 7 najbolji je dokaz da se uz niske uloge, vrhunsko poznavanje fudbala i moćni bonus mogu srušiti i teoretski nemoguće kvote.

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