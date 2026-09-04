LUDI TIKET, petak, 151.469 dinara: Ovako se koketira s golovima

Užički kraj je odavno poznat po mudrim i pronicljivim ljudima, ali ono što se dogodilo na uplatno-isplatnom mestu Užice 7 ulazi u sportske anale i istoriju lokalnog klađenja. Jedan pravi majstor tipovanja sastavio je epski tiket od čak 20 parova, pokazavši vanserijsku fudbalsku intuiciju koja se viđa jednom u životu. Dok se većina muči da pogodi konačan ishod na tri ili četiri utakmice, ovaj Užičanin je krenuo u pohod na Evropu sa preciznom strategijom, odabravši specifičnu i nimalo laku igru – da će i u prvom i u drugom poluvremenu pasti najviše po dva gola (kmb I0-2&II0-2).

Od poljskog kupa i okršaja GKS Tiči – LKS Lođ, preko francuskih liga, pa sve do uzavrelog kiparskog Superkupa između Omonije i Pafosa, golovi su padali tačno onako kako je užički strateg diktirao. Svaki zvižduk sudije za kraj utakmice donosio je nov prolaz, a napetost je rasla iz časa u čas kako su se rezultati poput 0:0, 1:0 i 1:2 ređali u savršenom nizu. Kada se na kraju zazelenelo svih 20 parova, ukupna kvota je dostigla vrtoglavi vrhunac, pretvorivši skromnu uplatu od 50.00 dinara u pravo malo bogatstvo.

Ono što je ovaj dobitak lansiralo u stratosferu i učinilo ga potpuno ludim jeste maestralno aktiviran SUPER MULTI BONUS. Sa ovolikim brojem pogođenih parova, bonus je eksplodirao i dodao neverovatnih 47.007 dinara na već ogroman osnovni dobitak, zaokruživši konačnu isplatu na fantastičnih 151.469 dinara! Ova sportska bajka sa uplatno-isplatnog mesta Užice 7 najbolji je dokaz da se uz niske uloge, vrhunsko poznavanje fudbala i moćni bonus mogu srušiti i teoretski nemoguće kvote.