Najava dana (petak, 4. septembar): PSŽ protiv Monaka, a Betis sa Real Madridom

LION – OSER, 19.00

(Fudbal, Francuska 1)

Posle posrtanja na dvomeču kvalifikacija za Ligu šampona koji je Olimpik odigrao sa Fenerbahčeom, domaćin ovog susreta je odigrao nerešeno sa Avr-om. Oser je vezao poraze od Lansa i Anžea, pa se čini da će biti idealna meta za Lion. Oni su poslednji meč para u aprilu dobili sa 3:2.

IPSVIČ – LIVERPUL, 21.00

(Fudbal, Engleska 1)

Remont igračkog kadra Liverpula pod vođstvom novog menadžera Andonija Iraole doneo je frustrirajući početak sezone za navijače. Startovali su sa dva remija od po 2:2 protiv Njukasla i Notingem Foresta. Ipsvič je pobedio Sanderlend, a zatim je poražen od mančester junajteda sa 5:2. Tradicija je naravno na strani Liverpula koji je poslednji meč para dobio sa 4:1.

BETIS – REAL MADRID, 21.00

(Fudbal, Španija 1)

Real Madrid je perfektno započeo sezonu, vezavši tri uzastopne pobede uz gol razliku 10:2. I Betisu je tekao med i mleko, sve do trećeg kola kada je poražen od Levantea sa 5:2. Ni ne moramo da napominjemo da je ovaj meč oborio brdo tiketa, i da će im biti jako teško na meču sa Real Madridom, s kojim je poslednji put u aprilu odigrao nerešeno, pri konačnih 1:1.

ŠTUTGART – KELN, 20.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Brutalnost Bajerna u prvom kolu debelo je ošamarila Štutgart, koji je poražen sa 5:1. Keln je odlično startovao pobedivši Hofenhajm sa 3:2, što samo po sebi ukazuje da je uz oba kluba u prvom kolu prošla 5+ igra. Bez obzira na pomenute rezultate, Štutgart je na papiru jači, a uz to dobio je poslednja dva meča para na kojima je dolazila i GG3+ igra.

BAŠAKŠEHIR – GALATASARAJ, 19.00

(Fudbal, Turska 1)

Inetr Turku je bio bolji od Bašakšehira u kvalifikacijama za Ligu konferencije, a kasnije je dokazano da njihova forma nije stabilna, što se videlo kroz njihov poraz od Trabzona i remi sa Kasimpašom. Galata je na startu remizirala sa Korumom, a zatim je dobijala Erzurum i Gectepe. Interesantno je da su sva tri pomenuta meča donela zaokruženu 4+ igru.

OLIMPIJA MILANO – CRVENA ZVEZDA, 17.30

(Košarka, prijateljska utakmica)

Izabranici Ibona Navara pobedom su startovali pripremni period, pošto su u hali „Aleksandar Nikolić“ savladali ekipu Mladosti rezultatom 102:68. Zvezda je sada na Kritu gde će joj rival u polufinalu biti milanska Olimpija, dok će duel za prvo ili treće mesto odigrati protiv Olimpijakosa ili Fenerbahčea 5. septembra. Crveno-beli su poslednji meč para u januaru dobili sa 96:104.

NOVI PAZAR – ŽELEZNIČAR, 19.00

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Adem Ljajić se vratio u Novi Pazar i očekuje se da zabeleži prve minute u predstojećem meču protiv Železničara. Domaćin traži popravni nakon neočekivanog remija sa Mačvom (1:1), dok Pančevci dolaze sa velikim samopouzdanjem posle ubedljive pobede nad Radnikom (5:1). Ipak, tradicija je na strani Plavih, jer popularna „Dizelka“ nikada u istoriji nije slavila na stadionu kraj Jošanice.

ĐENOVA – KOMO, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Đenova je poražena u prva dva kola, od Napolija i Lacija, a da na pomenutim mečevima nije postizala golove. Komo je remizirao sa Udinezeom, da bi zatim savladao Napoli, što mu daje prednost u moralnom smislu na ovom meču. Na poslednjem meču para, u aprilu mesecu, Komo je slavio sa 0:2.

PORTO – MOREIRENSE, 21.15

(Fudbal, Portugalija 1)

Porto je prošetao kroz prva četiri kola, postigao devet golova, a nije do saada kapitulirao... Moreirense ima p poraz, pobedu i remi i svakako je lošiji tim od šampiona Portugalije. Inače, u tradiciji para je dolazak 3+ igre, a na martovskom meču para recimo, bilo je 3:0 za Porto.