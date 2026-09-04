Najava dana (petak, 4. septembar): PSŽ protiv Monaka, a Betis sa Real Madridom
Vreme čitanja: 3min | pet. 04.09.26. | 08:15
Pogledajte kratku bet analizu najvažnijih mečeva u danu pred nama...
PSŽ – MONAKO, 21.05
(Fudbal, Francuska 1)
I, pade dvojka na PSŽ protiv Rena, kao i protiv Lila, a na oba meča je bilo nerešeno, uz prolazak GG4+ igre. Takvi rezultati se nisu očekivali od Svetaca, pa će im baš zato jako bitno biti kakvo će izdanje pokazati na meču sa Monakom koji je posle prva dva kola prvi na tabeli. Inače, PSŽ nije slavio na poslednja dva meča para, a na utakmici u martu, bilo je 1:3 za Monako.
Izabrane vesti
LION – OSER, 19.00
(Fudbal, Francuska 1)
Posle posrtanja na dvomeču kvalifikacija za Ligu šampona koji je Olimpik odigrao sa Fenerbahčeom, domaćin ovog susreta je odigrao nerešeno sa Avr-om. Oser je vezao poraze od Lansa i Anžea, pa se čini da će biti idealna meta za Lion. Oni su poslednji meč para u aprilu dobili sa 3:2.
IPSVIČ – LIVERPUL, 21.00
(Fudbal, Engleska 1)
Remont igračkog kadra Liverpula pod vođstvom novog menadžera Andonija Iraole doneo je frustrirajući početak sezone za navijače. Startovali su sa dva remija od po 2:2 protiv Njukasla i Notingem Foresta. Ipsvič je pobedio Sanderlend, a zatim je poražen od mančester junajteda sa 5:2. Tradicija je naravno na strani Liverpula koji je poslednji meč para dobio sa 4:1.
BETIS – REAL MADRID, 21.00
(Fudbal, Španija 1)
Real Madrid je perfektno započeo sezonu, vezavši tri uzastopne pobede uz gol razliku 10:2. I Betisu je tekao med i mleko, sve do trećeg kola kada je poražen od Levantea sa 5:2. Ni ne moramo da napominjemo da je ovaj meč oborio brdo tiketa, i da će im biti jako teško na meču sa Real Madridom, s kojim je poslednji put u aprilu odigrao nerešeno, pri konačnih 1:1.
ŠTUTGART – KELN, 20.30
(Fudbal, Nemačka 1)
Brutalnost Bajerna u prvom kolu debelo je ošamarila Štutgart, koji je poražen sa 5:1. Keln je odlično startovao pobedivši Hofenhajm sa 3:2, što samo po sebi ukazuje da je uz oba kluba u prvom kolu prošla 5+ igra. Bez obzira na pomenute rezultate, Štutgart je na papiru jači, a uz to dobio je poslednja dva meča para na kojima je dolazila i GG3+ igra.
BAŠAKŠEHIR – GALATASARAJ, 19.00
(Fudbal, Turska 1)
Inetr Turku je bio bolji od Bašakšehira u kvalifikacijama za Ligu konferencije, a kasnije je dokazano da njihova forma nije stabilna, što se videlo kroz njihov poraz od Trabzona i remi sa Kasimpašom. Galata je na startu remizirala sa Korumom, a zatim je dobijala Erzurum i Gectepe. Interesantno je da su sva tri pomenuta meča donela zaokruženu 4+ igru.
OLIMPIJA MILANO – CRVENA ZVEZDA, 17.30
(Košarka, prijateljska utakmica)
Izabranici Ibona Navara pobedom su startovali pripremni period, pošto su u hali „Aleksandar Nikolić“ savladali ekipu Mladosti rezultatom 102:68. Zvezda je sada na Kritu gde će joj rival u polufinalu biti milanska Olimpija, dok će duel za prvo ili treće mesto odigrati protiv Olimpijakosa ili Fenerbahčea 5. septembra. Crveno-beli su poslednji meč para u januaru dobili sa 96:104.
NOVI PAZAR – ŽELEZNIČAR, 19.00
(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)
Adem Ljajić se vratio u Novi Pazar i očekuje se da zabeleži prve minute u predstojećem meču protiv Železničara. Domaćin traži popravni nakon neočekivanog remija sa Mačvom (1:1), dok Pančevci dolaze sa velikim samopouzdanjem posle ubedljive pobede nad Radnikom (5:1). Ipak, tradicija je na strani Plavih, jer popularna „Dizelka“ nikada u istoriji nije slavila na stadionu kraj Jošanice.
ĐENOVA – KOMO, 20.45
(Fudbal, Italija 1)
Đenova je poražena u prva dva kola, od Napolija i Lacija, a da na pomenutim mečevima nije postizala golove. Komo je remizirao sa Udinezeom, da bi zatim savladao Napoli, što mu daje prednost u moralnom smislu na ovom meču. Na poslednjem meču para, u aprilu mesecu, Komo je slavio sa 0:2.
PORTO – MOREIRENSE, 21.15
(Fudbal, Portugalija 1)
Porto je prošetao kroz prva četiri kola, postigao devet golova, a nije do saada kapitulirao... Moreirense ima p poraz, pobedu i remi i svakako je lošiji tim od šampiona Portugalije. Inače, u tradiciji para je dolazak 3+ igre, a na martovskom meču para recimo, bilo je 3:0 za Porto.