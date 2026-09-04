Demikelis: Raspitivali su se za Maksimovića, odbili smo da pregovaramo

Ohrabrujuće svakako pred nastavak sezone, jer Maksimoviću je neophodna minutaža. Zbog toga je uostalom i privremeno izgubio status A reprezentativca.

“Redovno nas kontaktiraju drugi klubovi da se raspituju, jer imamo mnogo dobrih igrača. Maksimo je jedan od njih. Raspitivali su se za njega, ali smo rekli ne, treba nam. On ima drugačiji kvalitet. Levonogi je plejmejker, koji je kreativan. Veoma je mlad i još mora mnogo toga da nauči i da se bori. Traži svoje mesto, što nikad nije lako mladim igračima”, rekao je Demikelis.

Nemački mediji najavljuju da bismo mogli da vidimo Maksimovića na terenu već u subotu, pošto se Roko Rajc povredio i nekoliko nedelja neće biti u konkurenciji. Uz to, i Brajan Gruda se požalio na povredu.

”Dva fudbalera nemam na raspolaganju. Videćemo ko će da zameni Roka. Imamo tu Maksimovića. Ako Brajan bude mogao da igra, onda bi on mogao da uskoči na poziciju osmice. Beni Henrihs takođe može da igra u sredini. Postoji nekoliko opcija”, kazao je Demikelis.

20.30: (1,48) Štutgart (5,00) Keln (5,80)

No, pre nego što taj meč dođe na red, odigraće se ovog petka jedna utakmica 2. kola Bundeslige. Štutgart će od 20.30 časova da ugosti Keln.

Švabe ovo kolo dočekuju na poslednjoj poziciji na tabeli, zato što su na premijeri doživeli rezultatski debakl na gostovanju Bajernu u Minhenu, poraženi su sa 1:5. Do 55. minuta su imali 1:1, a onda su ih Bavarci pregazili.

S druge strane, Keln je novo prvenstvo započeo pobedom nad Hofenhajma sa 3:2. Gubio je do 72. minuta, ali u finišu meča je holandski napadač Tijs Dalinga sa dva pogotka doneo preokret. Prethodno je mrežu Hofenhajma zatresao i Said El Mala.

Interesantno, postoji velika šansa da u Štutgart Keln otputuje bez obojice strelaca. Obojica su se razboleli, El Mala nije trenirao zbog virusa, dok Dalinga ima gastrointestinalnu infekciju. To znači da bi moglo da se desi da odmah debituje Majki Mur, kojeg je Keln pozajmio od Totenhema i u sredu je tek dobio radnu dozvolu.

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BUNDESLIGA – 2. KOLO

Petak

20.30: (1,48) Štutgart (5,00) Keln (5,80)

Subota

15.30: (1,90) Borusija Menhengladbah (3,60) Elverzberg (4,00)

15.30: (1,48) Bajer Leverkuzen (4,40) Union Berlin (6,75)

15.30: (3,05) Hofenhajm (3,60) Borusija Dortmund (2,25)

15.30: (3,50) Paderborn (3,50) Frajburg (2,05)

15.30: (4,00) Verder (4,10) RB Lajpcig (1,78)

18.30: (14,0) Šalke (8,00) Bajern Minhen (1,17)

Nedelja

15.30: (2,90) Hamburger (3,45) Majnc (2,40)

17.30: (2,00) Ajntraht Frankfurt (3,60) Augzburg (3,60)

***Kvote su podložne promenama