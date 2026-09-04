LUDI TIKET (-), petak, 2.743.786 dinara: Zavrtelo mu se u glavi zbog ovih prelaza

Uplatno-isplatno mesto Subotica 5 dospeva u centar pažnje svih ljubitelja sportskog klađenja nakon što je jedan tamošnji igrač sastavio tiket o kome će se dugo pričati. Sa uloženih svega 200 dinara, ovaj Subotičanin je uspeo da nananiže čak sedam neverovatnih parova, uglavnom gađajući izuzetno zahtevne prelaze iz nerešenog rezultata na poluvremenu u pobede favorita na kraju mečeva. Kada vidite kvote poput 4,30, 4,50 ili čak 5,10 koje su bez greške prolazile jedna za drugom u Belgiji, Poljskoj, Francuskoj i Švajcarskoj, jasno je da je u pitanju bila vanserijska sportska intuicija koja je tiket lansirala do ukupne kvote od preko 12.471,76.

Ipak, kako to u svetu klađenja biva, sportska sreća zna da bude veoma prevrtljiva i surova. Glavni i jedini krivac za to što ovaj tiket nije pretvoren u istorijski dobitak od preko dva i po miliona dinara bio je švajcarski duel između Bazela i Siona. Igrač je tipovao da će meč i na poluvremenu i na kraju biti završen nerešenim ishodom, što je donosilo primamljivu kvotu 6,75. Sve se tu otelo kontroli, a Sion je u nastavku uspeo da postigne gol i slavi rezultatom 2:1, čime je srušen san o maksimalnoj isplati i savršenom tiketu.

Međutim, ova sportska drama na uplatno-isplatnom mestu Subotica 5 nije imala potpuno tragičan kraj, a igrač kući nije otišao praznih rukava. Zahvaljujući popularnom benefitu pod nazivom NAPLATI PROMAŠAJ, koji spašava igrače kada ih izda samo jedan par na tiketu, Subotičaninu je isplaćena utešna, ali i dalje fantastična novčana suma. Pravilo koje vrednuje pogođeni proizvod kvota omogućilo mu je da stostruko naplati svoj trud i rizik, pa je umesto razočaranja i nule na računu, ovaj neverovatan promašaj pretvoren u sjajnu priču i isplatu od okruglo 20.000 dinara.