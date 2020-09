Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1137-6047034-1847 Vreme: 06.09.2020 12:05:54 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem ned. 12:15 1624 Excelsior Almere 4:6 (3:4) 1ug 2+ 1.85 Fiks ned. 12:40 3465 Zaglebie S. GKS Tychy 3:0 (0:0) ki 1 2.7 Fiks ned. 13:30 3225 Bischofswerdaer Lok.Leipzig 0:2 (0:1) ki 2 1.55 Fiks ned. 13:30 3228 Tennis Borussia Vik.Berlin 1:2 (1:1) ki 2 1.55 Fiks ned. 14:00 4750 Wuhan Zall Guoan Beijing 2:2 (0:2) 1ug 2+ 2.05 Fiks ned. 15:00 6041 Wales Bulgaria 1:0 (0:0) ki 1 1.65 Fiks ned. 15:00 6055 Andorra Faroe I. 0:1 (0:1) ki 2 2.15 Fiks ned. 15:00 5437 Landskrona Trollhaettan 1:0 (0:0) ki 1 1.55 Fiks ned. 16:30 2728 Dinamo V. Trajal 3:1 (1:1) ki 1 1.75 Fiks Uplata: 500,00 RSD Ukupni koeficijent: 236.73 Dobitak 136.117,12 RSD

Nema biranja, pa se igra ono što najizglednije može da donese profit. Igrač s veba pokazao je zavidno znanje, došao je do prolazne kvote 236,73, pa nam ostaje samo da pogledamo kako je pogodio igre postavljene uglavnom na ishode devet odigranih mečeva.

Kvote nisu bile ni prevelike, ali ni male. Primera radi, kec na Zaglebje naplaćen je koeficijentom 2,70, dok je dvojka vezana za pobedu Farskih Ostrva donela kvotu 2,15. I, to vam je to, predlažemo da razgledanje tiketa obavite studiozno, kako bi razumeli princip igre koji je na osnovu 500 uloženih dinara igraču doneo 136.117 dinara. Da li ste primetili da je dobitak nešto jači od matematički opravdane isplate? Naravno, jer MOZZART igraču na isplatu isporučuje 17.755 dinara BONUS BENEFETITA. To je 15 procenata više od sume očekovanog osnovnog dobitka, što je ujedno naš univerzalni način pohvale za najbolje među igračima.