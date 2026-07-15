LUDI TIKET, sreda, 95.630 dinara: Golovi su zakon!

Ovaj tiket predstavlja pravi kladilački majstorluk jer je igrač uspeo da spoji osam fudbalskih parova i na svima pogodi izuzetno specifičnu i zahtevnu kombinaciju golova. Tipujući da će i u prvom i u drugom poluvremenu pasti između jednog i tri gola, uspešno je predvideo savršen balans efikasnosti na utakmicama kvalifikacija za Ligu šampiona, škotskog Liga kupa i klupskih prijateljskih mečeva. Od ubedljive pobede Šamroka nad Florianom (5:1) do napetih 2:3 u susretu Drite i Kaunasa, golovi su padali tačno u zadatim okvirima za savršen prolaz.

Ono što ovaj dobitni tiket izdvaja iz proseka jeste fenomenalan finansijski epilog koji je donela odluka o uplati od 1.000 dinara. Sa ukupnom kvotom od 83,16, inicijalna maksimalna isplata iznosila je odličnih 83.156 dinara. Međutim, prava magija Mozzarta aktivirala se zahvaljujući broju odigranih parova, što je igraču donelo fantastičan bonus. Ovaj dodatni keš je na već sjajan dobitak pridodao čak 12.473 dinara, čime je konačna isplata zaokružena na impresivnih 95.630 dinara.

Kada se podvuče crta, Mozzartov SUPER MULTI BONUS je još jednom dokazao da se hrabrost i dobar osećaj za golove višestruko isplate, pretvorivši odličan dobitak u vanserijski kladioničarski trijumf.